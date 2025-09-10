Рейтинг@Mail.ru
Трамп не нашел причин для экономической изоляции России - РИА Новости Крым, 10.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250910/tramp-ne-nashel-prichin-dlya-ekonomicheskoy-izolyatsii-rossii-1149344673.html
Трамп не нашел причин для экономической изоляции России
Трамп не нашел причин для экономической изоляции России - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Трамп не нашел причин для экономической изоляции России
Президент США Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу One America... РИА Новости Крым, 10.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу One America News.По словам вице-президента США, единственная причина для изоляции – продолжение конфликта на Украине. В администрации американского президента продолжат работать над урегулированием и надеются на соглашение, продолжение боевых действий не отвечает ничьим интересам, выразил мнение Вэнс.И уточнил, что Трамп в случае мирной сделки открыт к полному спектру продуктивных договоренностей с Россией в сфере экономики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:16 10.09.2025 (обновлено: 14:38 10.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу One America News.
"Президент был очень откровенен как с европейцами, так и с россиянами в том, что он не видит никакой причины, по которой мы должны экономически изолировать Россию", – сказал Вэнс.
По словам вице-президента США, единственная причина для изоляции – продолжение конфликта на Украине. В администрации американского президента продолжат работать над урегулированием и надеются на соглашение, продолжение боевых действий не отвечает ничьим интересам, выразил мнение Вэнс.
И уточнил, что Трамп в случае мирной сделки открыт к полному спектру продуктивных договоренностей с Россией в сфере экономики.
