Трамп не нашел причин для экономической изоляции России

Трамп не нашел причин для экономической изоляции России - РИА Новости Крым, 10.09.2025

Трамп не нашел причин для экономической изоляции России

Президент США Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу One America... РИА Новости Крым, 10.09.2025

2025-09-10T14:16

2025-09-10T14:16

2025-09-10T14:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу One America News.По словам вице-президента США, единственная причина для изоляции – продолжение конфликта на Украине. В администрации американского президента продолжат работать над урегулированием и надеются на соглашение, продолжение боевых действий не отвечает ничьим интересам, выразил мнение Вэнс.И уточнил, что Трамп в случае мирной сделки открыт к полному спектру продуктивных договоренностей с Россией в сфере экономики.

