Рейтинг@Mail.ru
32 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250910/32-bespilotnika-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1149331222.html
32 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
32 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 10.09.2025
32 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
ВСУ предприняли очередную попытку атаковать регионы России с воздуха. За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 122 вражеских беспилотника, в том числе... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T07:38
2025-09-10T08:04
крым
черное море
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
пво
министерство обороны рф
атаки всу на крым
атаки всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129980500_0:13:1195:685_1920x0_80_0_0_a18349d454923d5efcac77a672286554.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную попытку атаковать регионы России с воздуха. За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 122 вражеских беспилотника, в том числе 17 – над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны.Над Крымом было сбито 17 БПЛА, над акваторией Черного моря – 15, над Краснодарским краем – 11 беспилотников. 21 БПЛА уничтожили над Брянской, 12 – над Воронежской, по 11 над Белгородской и Курской областями, девять – над Орловской, пять – над Калужской, три – над Рязанской, по два – над территориями Нижегородской, Ростовской и Тверской областей и один над Тульской областью.В ночь на среду обломки украинского дрона повредили здание специальной школы-интерната в Ростовской области. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, воспитанники и работники заведения были эвакуированы после удара. При атаке есть раненные среди персонала.В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
краснодарский край
брянская область
воронежская область
белгородская область
курская область
орловская область
калужская область
рязанская область
нижегородская область
тверская область
тульская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129980500_0:0:1096:822_1920x0_80_0_0_5b131c011c61d95ea0fc9221b19db467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, черное море, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, министерство обороны рф, атаки всу на крым, атаки всу, новости, новости крыма, новости сво, краснодарский край, брянская область, воронежская область, белгородская область, курская область, орловская область, калужская область, рязанская область, нижегородская область, тверская область, тульская область
32 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем уничтожили 32 беспилотника - Минобороны

07:38 10.09.2025 (обновлено: 08:04 10.09.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную попытку атаковать регионы России с воздуха. За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 122 вражеских беспилотника, в том числе 17 – над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны.
"С полуночи до 05.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Над Крымом было сбито 17 БПЛА, над акваторией Черного моря – 15, над Краснодарским краем – 11 беспилотников. 21 БПЛА уничтожили над Брянской, 12 – над Воронежской, по 11 над Белгородской и Курской областями, девять – над Орловской, пять – над Калужской, три – над Рязанской, по два – над территориями Нижегородской, Ростовской и Тверской областей и один над Тульской областью.
В ночь на среду обломки украинского дрона повредили здание специальной школы-интерната в Ростовской области. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, воспитанники и работники заведения были эвакуированы после удара. При атаке есть раненные среди персонала.
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымЧерное мореБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьПВОМинистерство обороны РФАтаки ВСУ на КрымАтаки ВСУНовостиНовости КрымаНовости СВОКраснодарский крайБрянская областьВоронежская областьБелгородская областьКурская областьОрловская областьКалужская областьРязанская областьНижегородская областьТверская областьТульская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:52Как в Крыму раскрывают преступления в общественных местах
07:3832 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
07:33Глава сербской общины Симферополя ушел на СВО
07:14Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь
06:38В Новороссийске отражают атаку морских дронов
06:12Дрон попал в специнтернат – ранены сотрудники и эвакуированы дети
06:01Когда остынет море у берегов Крыма
00:24ПВО сбила два беспилотника над Крымом и один над Черным морем
00:01Грозы и град: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 10 сентября
22:33Беспорядки в Непале и крушение самолета по Ростовом: главное за день
21:56В Севастополе в третий раз за день закрыли рейд
21:48В Севастополе мошенники предлагают "эксклюзивное" размещение рекламы
21:11Севастополь отметит День трезвости запретом на продажу алкоголя
20:40Путину рассказали о новых разработках в противораковой терапии
20:25В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4.6
20:20Метеорный поток Эпсилон-Персеиды над Крымом – куда смотреть
19:42В чем особая роль Турции в урегулировании конфликта на Украине – мнение
19:22Паромы и катера в Севастополе возобновили работу
18:57"Знаю чувства пациентов": в Крыму ветеран с ампутацией делает протезы
Лента новостейМолния