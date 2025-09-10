https://crimea.ria.ru/20250910/32-bespilotnika-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1149331222.html

32 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную попытку атаковать регионы России с воздуха. За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 122 вражеских беспилотника, в том числе 17 – над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны.Над Крымом было сбито 17 БПЛА, над акваторией Черного моря – 15, над Краснодарским краем – 11 беспилотников. 21 БПЛА уничтожили над Брянской, 12 – над Воронежской, по 11 над Белгородской и Курской областями, девять – над Орловской, пять – над Калужской, три – над Рязанской, по два – над территориями Нижегородской, Ростовской и Тверской областей и один над Тульской областью.В ночь на среду обломки украинского дрона повредили здание специальной школы-интерната в Ростовской области. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, воспитанники и работники заведения были эвакуированы после удара. При атаке есть раненные среди персонала.В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

