https://crimea.ria.ru/20250910/dron-popal-v-spetsinternat--raneny-sotrudniki-i-evakuirovany-deti-1149330488.html
Дрон попал в специнтернат – ранены сотрудники и эвакуированы дети
Дрон попал в специнтернат – ранены сотрудники и эвакуированы дети - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Дрон попал в специнтернат – ранены сотрудники и эвакуированы дети
В Ростовской области воспитанники специальной школы-интерната эвакуированы после удара украинского беспилотника по зданию. При атаке есть раненные среди... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T06:12
2025-09-10T06:12
2025-09-10T06:14
ростовская область
происшествия
юрий слюсарь
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
эвакуация
дети
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_9bde275014e82e552a5f71b8ef5d7eb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Ростовской области воспитанники специальной школы-интерната эвакуированы после удара украинского беспилотника по зданию. При атаке есть раненные среди персонала. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его данным, происшествие случилось в Матвеево-Курганском районе около полуночи. Дети и сотрудники спецшколы направлены в пункт временного размещения в селе Ряженое.На месте происшествия работают все оперативные дежурные службы. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250909/muzhchina-pogib-pri-atake-bespilotnikov-na-sochi-1149305493.html
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_e4ff4d8a14b645ecedea563c76e89f24.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, происшествия, юрий слюсарь, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), эвакуация, дети, новости, новости сво
Дрон попал в специнтернат – ранены сотрудники и эвакуированы дети
В Ростовской области после удара ВСУ эвакуированы дети и персонал школы-интерната
06:12 10.09.2025 (обновлено: 06:14 10.09.2025)