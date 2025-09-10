https://crimea.ria.ru/20250910/dron-popal-v-spetsinternat--raneny-sotrudniki-i-evakuirovany-deti-1149330488.html

Дрон попал в специнтернат – ранены сотрудники и эвакуированы дети

Дрон попал в специнтернат – ранены сотрудники и эвакуированы дети

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Ростовской области воспитанники специальной школы-интерната эвакуированы после удара украинского беспилотника по зданию. При атаке есть раненные среди персонала. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его данным, происшествие случилось в Матвеево-Курганском районе около полуночи. Дети и сотрудники спецшколы направлены в пункт временного размещения в селе Ряженое.На месте происшествия работают все оперативные дежурные службы. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

