Рейтинг@Mail.ru
Дрон попал в специнтернат – ранены сотрудники и эвакуированы дети - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250910/dron-popal-v-spetsinternat--raneny-sotrudniki-i-evakuirovany-deti-1149330488.html
Дрон попал в специнтернат – ранены сотрудники и эвакуированы дети
Дрон попал в специнтернат – ранены сотрудники и эвакуированы дети - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Дрон попал в специнтернат – ранены сотрудники и эвакуированы дети
В Ростовской области воспитанники специальной школы-интерната эвакуированы после удара украинского беспилотника по зданию. При атаке есть раненные среди... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T06:12
2025-09-10T06:14
ростовская область
происшествия
юрий слюсарь
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
эвакуация
дети
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_9bde275014e82e552a5f71b8ef5d7eb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Ростовской области воспитанники специальной школы-интерната эвакуированы после удара украинского беспилотника по зданию. При атаке есть раненные среди персонала. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его данным, происшествие случилось в Матвеево-Курганском районе около полуночи. Дети и сотрудники спецшколы направлены в пункт временного размещения в селе Ряженое.На месте происшествия работают все оперативные дежурные службы. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250909/muzhchina-pogib-pri-atake-bespilotnikov-na-sochi-1149305493.html
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_e4ff4d8a14b645ecedea563c76e89f24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, происшествия, юрий слюсарь, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), эвакуация, дети, новости, новости сво
Дрон попал в специнтернат – ранены сотрудники и эвакуированы дети

В Ростовской области после удара ВСУ эвакуированы дети и персонал школы-интерната

06:12 10.09.2025 (обновлено: 06:14 10.09.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Ростовской области воспитанники специальной школы-интерната эвакуированы после удара украинского беспилотника по зданию. При атаке есть раненные среди персонала. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его данным, происшествие случилось в Матвеево-Курганском районе около полуночи.
"В здании интерната в результате падения БПЛА были повреждены остекление и дверь запасного выхода. Легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала. Всего эвакуированы 73 ребенка и пятеро сотрудников интерната", - написал Слюсарь в Telegram.
Дети и сотрудники спецшколы направлены в пункт временного размещения в селе Ряженое.
На месте происшествия работают все оперативные дежурные службы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Сочи
Вчера, 05:55
Мужчина погиб при атаке беспилотников на Сочи
 
Ростовская областьПроисшествияЮрий СлюсарьАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ЭвакуациядетиНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:52Как в Крыму раскрывают преступления в общественных местах
07:3832 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
07:33Глава сербской общины Симферополя ушел на СВО
07:14Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь
06:38В Новороссийске отражают атаку морских дронов
06:12Дрон попал в специнтернат – ранены сотрудники и эвакуированы дети
06:01Когда остынет море у берегов Крыма
00:24ПВО сбила два беспилотника над Крымом и один над Черным морем
00:01Грозы и град: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 10 сентября
22:33Беспорядки в Непале и крушение самолета по Ростовом: главное за день
21:56В Севастополе в третий раз за день закрыли рейд
21:48В Севастополе мошенники предлагают "эксклюзивное" размещение рекламы
21:11Севастополь отметит День трезвости запретом на продажу алкоголя
20:40Путину рассказали о новых разработках в противораковой терапии
20:25В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4.6
20:20Метеорный поток Эпсилон-Персеиды над Крымом – куда смотреть
19:42В чем особая роль Турции в урегулировании конфликта на Украине – мнение
19:22Паромы и катера в Севастополе возобновили работу
18:57"Знаю чувства пациентов": в Крыму ветеран с ампутацией делает протезы
Лента новостейМолния