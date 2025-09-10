Рейтинг@Mail.ru
Дороги и дворы ушли под воду: шторм обрушился на Крым - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250910/dorogi-i-dvory-ushli-pod-vodu-shtorm-obrushilsya-na-krym-1149345274.html
Дороги и дворы ушли под воду: шторм обрушился на Крым
Дороги и дворы ушли под воду: шторм обрушился на Крым - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Дороги и дворы ушли под воду: шторм обрушился на Крым
Шторм с сильными ливнями и ветром обрушился на Крым, на севере полуострова произошли подтопления территорий. В регионе продолжает действовать штормовое... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T14:48
2025-09-10T14:52
крым
новости крыма
погода в крыму
крымская погода
штормовое предупреждение
шторм
белогорский район
джанкойский район
алушта
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0a/1149341979_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_d3915333362d747386b95b6bacd71464.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Шторм с сильными ливнями и ветром обрушился на Крым, на севере полуострова произошли подтопления территорий. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.Так в среду днем сильный дождь накрыл Джанкойский район – в результате схода воды с полей произошло подтопление 26 участков. В селе Кондратьево под воду "ушли" 2 улицы – всего 22 участка, в селе Рысаково в зону подтопления попала одна улица - 4 участка.Сотрудники МЧС России, "Крым-Спас", администрации района ликвидируют последствия подтопления с помощью инженерной техники и мотопомп. Прокуратура Крыма организовала проверку соблюдения законодательства по предупреждению и ликвидации последствий подтопления, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Непогода накрыла и Южный берег Крыма. В районе села Запрудное под Алуштой сошел сель. Очевидцы сообщали о затруднении проезда по одной из дорог. На данный момент дорога расчищена, проезд обеспечен, уточнили в МЧС.Обрушился ливень и на Белогорский район Крыма. В соцсетях расходятся видео с подтопленными дорогами и "утонувшими" машинами. Официальной информации об этом на данный момент нет.В Феодосии временно запрещено купание на пляжах.Напомним, в Крыму действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в течение суток 10 сентября и ночью 11 сентября ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град и усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с. На реках Крыма ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м. без достижения опасных отметок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии закрыли пляжиЦиклон над восточной частью Черного моря: какую погоду он принесет в КрымИз-за ливней частично подтоплен Джанкойский район Крыма
крым
белогорский район
джанкойский район
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0a/1149341979_0:0:955:716_1920x0_80_0_0_8b018fdb40f8ad2a1d838f3b210f411a.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, шторм, белогорский район, джанкойский район, алушта, гу мчс рф по республике крым, видео
Дороги и дворы ушли под воду: шторм обрушился на Крым

Шторм с сильными ливнями и ветром обрушился на Крым

14:48 10.09.2025 (обновлено: 14:52 10.09.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Шторм с сильными ливнями и ветром обрушился на Крым, на севере полуострова произошли подтопления территорий. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.
Так в среду днем сильный дождь накрыл Джанкойский район – в результате схода воды с полей произошло подтопление 26 участков. В селе Кондратьево под воду "ушли" 2 улицы – всего 22 участка, в селе Рысаково в зону подтопления попала одна улица - 4 участка.
© ГУ МЧС России по Республике КрымПоследствия непогоды в Крыму
Последствия непогоды в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Последствия непогоды в Крыму
Сотрудники МЧС России, "Крым-Спас", администрации района ликвидируют последствия подтопления с помощью инженерной техники и мотопомп.

"Привлечены беспилотные системы для мониторинга оперативной обстановки. Всего для ликвидации привлечена группировка сил и средств от РСЧС 63 человека и 22 единицы техники, из них от МЧС России 34 человека м 10 единиц техники", - сообщили в республиканском главке МЧС России.

Прокуратура Крыма организовала проверку соблюдения законодательства по предупреждению и ликвидации последствий подтопления, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
© МЧС Республики КрымПоследствия подтоплений в Джанкойском районе Крыма
Последствия подтоплений в Джанкойском районе Крыма
© МЧС Республики Крым
Последствия подтоплений в Джанкойском районе Крыма
Непогода накрыла и Южный берег Крыма. В районе села Запрудное под Алуштой сошел сель. Очевидцы сообщали о затруднении проезда по одной из дорог. На данный момент дорога расчищена, проезд обеспечен, уточнили в МЧС.
Обрушился ливень и на Белогорский район Крыма. В соцсетях расходятся видео с подтопленными дорогами и "утонувшими" машинами. Официальной информации об этом на данный момент нет.
В Феодосии временно запрещено купание на пляжах.
Напомним, в Крыму действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в течение суток 10 сентября и ночью 11 сентября ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град и усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с. На реках Крыма ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м. без достижения опасных отметок.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Феодосии закрыли пляжи
Циклон над восточной частью Черного моря: какую погоду он принесет в Крым
Из-за ливней частично подтоплен Джанкойский район Крыма
 
КрымНовости КрымаПогода в КрымуКрымская погодаШтормовое предупреждениеШтормБелогорский районДжанкойский районАлуштаГУ МЧС РФ по Республике КрымВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16В Крыму осудили лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
16:00Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Феодосии
15:47В Крыму из-за непогоды временно ограничено электроснабжение
15:27ПВО снова отработала над акваторией Черного моря
15:22В Минобороны России сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках
15:12Россия ударила по военным базам в пяти областях Украины
15:07Обогнавшие время: в Крыму открыли выставку архитектурного наследия РФ
14:57В Крыму 190 многодетных семей бесплатно получили земельные участки
14:48Дороги и дворы ушли под воду: шторм обрушился на Крым
14:16Трамп не нашел причин для экономической изоляции России
14:01Франция передаст Украине истребители Mirage – Шмыгаль
13:57В Кремле сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках
13:45Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн "квадратов" жилья
13:37В Феодосии закрыли пляжи
13:16Путин наградил водителя за спасение людей после удара ВСУ по Учкуевке
13:06Житель Феодосии передал Киеву данные о нефтебазе и ПВО за 11000 гривен
13:01С пляжей Новороссийска эвакуировали людей из-за атаки ВСУ
12:52Из-за ливней частично подтоплен Джанкойский район Крыма
12:37ПВО отработала над Крымом: беспилотники ВСУ пытались атаковать полуостров
12:20Беспилотники пытаются атаковать Новороссийск
Лента новостейМолния