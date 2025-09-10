https://crimea.ria.ru/20250910/dorogi-i-dvory-ushli-pod-vodu-shtorm-obrushilsya-na-krym-1149345274.html

Дороги и дворы ушли под воду: шторм обрушился на Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Шторм с сильными ливнями и ветром обрушился на Крым, на севере полуострова произошли подтопления территорий. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.Так в среду днем сильный дождь накрыл Джанкойский район – в результате схода воды с полей произошло подтопление 26 участков. В селе Кондратьево под воду "ушли" 2 улицы – всего 22 участка, в селе Рысаково в зону подтопления попала одна улица - 4 участка.Сотрудники МЧС России, "Крым-Спас", администрации района ликвидируют последствия подтопления с помощью инженерной техники и мотопомп. Прокуратура Крыма организовала проверку соблюдения законодательства по предупреждению и ликвидации последствий подтопления, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Непогода накрыла и Южный берег Крыма. В районе села Запрудное под Алуштой сошел сель. Очевидцы сообщали о затруднении проезда по одной из дорог. На данный момент дорога расчищена, проезд обеспечен, уточнили в МЧС.Обрушился ливень и на Белогорский район Крыма. В соцсетях расходятся видео с подтопленными дорогами и "утонувшими" машинами. Официальной информации об этом на данный момент нет.В Феодосии временно запрещено купание на пляжах.Напомним, в Крыму действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в течение суток 10 сентября и ночью 11 сентября ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град и усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с. На реках Крыма ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м. без достижения опасных отметок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии закрыли пляжиЦиклон над восточной частью Черного моря: какую погоду он принесет в КрымИз-за ливней частично подтоплен Джанкойский район Крыма

