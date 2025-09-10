Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море

https://crimea.ria.ru/20250910/ukrainskiy-bezekipazhnyy-kater-unichtozhen-v-chernom-more-1149331849.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В акватории Черного моря военные Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны.Утром в среду мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе звучали сирены – в акватории Черного моря военные отражали атаку украинских безэкипажных катеров.Это была вторая тревога в городе-герое за утро. Ранее – с 04:52 над городом отражали воздушную атаку украинских БПЛА. Позже он в своем Telegram-канале написал, что угрозу атаки безэкипажных катеров в Новороссийске отменили.Кроме того, над Крымом и Черным морем за минувшую ночь российские военные уничтожили 32 беспилотника, сообщали в Минобороны РФ. Ранее ПВО 9 сентября с 17.40 мск до полуночи вторника сбила 22 БПЛА над Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Белгородской областями, Крымом и Черным морем.Также в ночь на среду обломки украинского дрона повредили здание специальной школы-интерната в Ростовской области. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, воспитанники и работники заведения были эвакуированы после удара. При атаке есть раненные среди персонала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десять беспилотников сбили над Черным морем Армия России продвигается по Сумской области и ДнепропетровщинеПутин наградил генерала Герасимова орденом Мужества

