Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море
Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море
В акватории Черного моря военные Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T08:56
2025-09-10T09:15
черное море
министерство обороны рф
безэкипажные катера
атаки всу
безопасность
новости
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В акватории Черного моря военные Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны.Утром в среду мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе звучали сирены – в акватории Черного моря военные отражали атаку украинских безэкипажных катеров.Это была вторая тревога в городе-герое за утро. Ранее – с 04:52 над городом отражали воздушную атаку украинских БПЛА. Позже он в своем Telegram-канале написал, что угрозу атаки безэкипажных катеров в Новороссийске отменили.Кроме того, над Крымом и Черным морем за минувшую ночь российские военные уничтожили 32 беспилотника, сообщали в Минобороны РФ. Ранее ПВО 9 сентября с 17.40 мск до полуночи вторника сбила 22 БПЛА над Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Белгородской областями, Крымом и Черным морем.Также в ночь на среду обломки украинского дрона повредили здание специальной школы-интерната в Ростовской области. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, воспитанники и работники заведения были эвакуированы после удара. При атаке есть раненные среди персонала.
черное море
РИА Новости Крым
черное море, министерство обороны рф, безэкипажные катера, атаки всу, безопасность, новости, новости сво
Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море

В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер

08:56 10.09.2025 (обновлено: 09:15 10.09.2025)
 
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В акватории Черного моря военные Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны.
"Около 07.10 по московскому времени силами Черноморского флота уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря", – сказано в сообщении.
Утром в среду мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе звучали сирены – в акватории Черного моря военные отражали атаку украинских безэкипажных катеров.
Это была вторая тревога в городе-герое за утро. Ранее – с 04:52 над городом отражали воздушную атаку украинских БПЛА. Позже он в своем Telegram-канале написал, что угрозу атаки безэкипажных катеров в Новороссийске отменили.
Кроме того, над Крымом и Черным морем за минувшую ночь российские военные уничтожили 32 беспилотника, сообщали в Минобороны РФ. Ранее ПВО 9 сентября с 17.40 мск до полуночи вторника сбила 22 БПЛА над Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Белгородской областями, Крымом и Черным морем.
Также в ночь на среду обломки украинского дрона повредили здание специальной школы-интерната в Ростовской области. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, воспитанники и работники заведения были эвакуированы после удара. При атаке есть раненные среди персонала.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Десять беспилотников сбили над Черным морем
Армия России продвигается по Сумской области и Днепропетровщине
Путин наградил генерала Герасимова орденом Мужества
 
Черное мореМинистерство обороны РФБезэкипажные катераАтаки ВСУБезопасностьНовостиНовости СВО
 
