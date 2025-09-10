Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море
08:56 10.09.2025 (обновлено: 09:15 10.09.2025)
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В акватории Черного моря военные Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны.
"Около 07.10 по московскому времени силами Черноморского флота уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря", – сказано в сообщении.
Утром в среду мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе звучали сирены – в акватории Черного моря военные отражали атаку украинских безэкипажных катеров.
Это была вторая тревога в городе-герое за утро. Ранее – с 04:52 над городом отражали воздушную атаку украинских БПЛА. Позже он в своем Telegram-канале написал, что угрозу атаки безэкипажных катеров в Новороссийске отменили.
Кроме того, над Крымом и Черным морем за минувшую ночь российские военные уничтожили 32 беспилотника, сообщали в Минобороны РФ. Ранее ПВО 9 сентября с 17.40 мск до полуночи вторника сбила 22 БПЛА над Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Белгородской областями, Крымом и Черным морем.
Также в ночь на среду обломки украинского дрона повредили здание специальной школы-интерната в Ростовской области. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, воспитанники и работники заведения были эвакуированы после удара. При атаке есть раненные среди персонала.
