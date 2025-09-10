https://crimea.ria.ru/20250910/rossiya-udarila-po-voennym-bazam-v-pyati-oblastyakh-ukrainy-1149347350.html

Россия ударила по военным базам в пяти областях Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, а также БПЛА по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ.Под удар попали объекты в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, в Виннице и Львове.Отмечается, что на южной и юго-западной окраинах Львова были поражены цеха "Львовского бронетанкового завода", где модернизировалась бронетехника, а также "Львовского авиазавода "ЛДАРЗ", занимавшегося ремонтом боевых самолетов и сборкой беспилотников большой дальности.В российском военном ведомстве сообщили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.В ночь на среду сообщалось о серии взрывов во Львове, Киеве, Виннице, Одессе, а также в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей.8 сентября серия мощных взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской области. Днем ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева. Украинские телеканалы в воскресенье сообщали о пожаре в здании кабинета министров в Киеве. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: взрывы прогремели от Львова до КиеваУдары по Украине сегодня: Киев и Днепропетровская область объяты огнемВ Минобороны рассказали о массированном ударе по объектам ВПК Украины

