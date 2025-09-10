Рейтинг@Mail.ru
Россия ударила по военным базам в пяти областях Украины - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Россия ударила по военным базам в пяти областях Украины
Россия ударила по военным базам в пяти областях Украины
Россия ударила по военным базам в пяти областях Украины
Российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, а также БПЛА по предприятиям оборонно-промышленного... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T15:12
2025-09-10T15:33
новости сво
львов
винница
ивано-франковская область
хмельницкая область
житомирская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, а также БПЛА по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ.Под удар попали объекты в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, в Виннице и Львове.Отмечается, что на южной и юго-западной окраинах Львова были поражены цеха "Львовского бронетанкового завода", где модернизировалась бронетехника, а также "Львовского авиазавода "ЛДАРЗ", занимавшегося ремонтом боевых самолетов и сборкой беспилотников большой дальности.В российском военном ведомстве сообщили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.В ночь на среду сообщалось о серии взрывов во Львове, Киеве, Виннице, Одессе, а также в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей.8 сентября серия мощных взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской области. Днем ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева. Украинские телеканалы в воскресенье сообщали о пожаре в здании кабинета министров в Киеве. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: взрывы прогремели от Львова до КиеваУдары по Украине сегодня: Киев и Днепропетровская область объяты огнемВ Минобороны рассказали о массированном ударе по объектам ВПК Украины
львов
винница
ивано-франковская область
хмельницкая область
житомирская область
украина
новости сво, львов, винница, ивано-франковская область, хмельницкая область, житомирская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина
Россия ударила по военным базам в пяти областях Украины

Россия нанесла массированные удары по военным базам в пяти областях Украины

15:12 10.09.2025 (обновлено: 15:33 10.09.2025)
 
Стратегические силы РФ
Стратегические силы РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, а также БПЛА по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ.
Под удар попали объекты в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, в Виннице и Львове.

"На данных предприятиях украинского ВПК осуществлялось производство и ремонт бронетанковой и авиационной техники ВСУ, выпуск двигателей и электронных комплектующих к ним, а также беспилотных летательных аппаратов", – уточнили в военном ведомстве РФ.

Отмечается, что на южной и юго-западной окраинах Львова были поражены цеха "Львовского бронетанкового завода", где модернизировалась бронетехника, а также "Львовского авиазавода "ЛДАРЗ", занимавшегося ремонтом боевых самолетов и сборкой беспилотников большой дальности.
В российском военном ведомстве сообщили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
В ночь на среду сообщалось о серии взрывов во Львове, Киеве, Виннице, Одессе, а также в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей.
8 сентября серия мощных взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской области. Днем ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева. Украинские телеканалы в воскресенье сообщали о пожаре в здании кабинета министров в Киеве. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта.
