Россия ударила по военным базам в пяти областях Украины

Россия нанесла массированные удары по военным базам в пяти областях Украины
15:12 10.09.2025 (обновлено: 15:33 10.09.2025)
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, а также БПЛА по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ.
Под удар попали объекты в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, в Виннице и Львове.
"На данных предприятиях украинского ВПК осуществлялось производство и ремонт бронетанковой и авиационной техники ВСУ, выпуск двигателей и электронных комплектующих к ним, а также беспилотных летательных аппаратов", – уточнили в военном ведомстве РФ.
Отмечается, что на южной и юго-западной окраинах Львова были поражены цеха "Львовского бронетанкового завода", где модернизировалась бронетехника, а также "Львовского авиазавода "ЛДАРЗ", занимавшегося ремонтом боевых самолетов и сборкой беспилотников большой дальности.
В российском военном ведомстве сообщили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
В ночь на среду сообщалось о серии взрывов во Львове, Киеве, Виннице, Одессе, а также в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей.
8 сентября серия мощных взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской области. Днем ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева. Украинские телеканалы в воскресенье сообщали о пожаре в здании кабинета министров в Киеве. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта.
