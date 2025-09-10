https://crimea.ria.ru/20250910/pvo-snova-otrabotala-nad-akvatoriey-chernogo-morya-1149347768.html

ПВО снова отработала над акваторией Черного моря

ПВО снова отработала над акваторией Черного моря - РИА Новости Крым, 10.09.2025

ПВО снова отработала над акваторией Черного моря

Российские средства ПВО в среду днем за три часа перехватили и уничтожили 32 вражеских беспилотника, из них над Черным морем были ликвидированы четыре дрона... РИА Новости Крым, 10.09.2025

2025-09-10T15:27

2025-09-10T15:27

2025-09-10T15:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в среду днем за три часа перехватили и уничтожили 32 вражеских беспилотника, из них над Черным морем были ликвидированы четыре дрона ВСУ, сообщили в Минобороны России.В том числе четыре беспилотника ликвидированы на акваторией Черного моря, один – над Кубанью, 25 – над территорией Белгородской области и два – над Курской.Очередную попытку атаковать Крым российские силы ПВО пресекли несколькими часами ранее. Утром в среду менее чем за три часа над полуостровом были перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника, еще два дрона ВСУ ликвидировали над Белгородской областью.Также днем в среду беспилотники ВСУ пытались атаковать Новороссийск. С пляжей эвакуировали людей, было повреждено нежилое здание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:32 беспилотника сбили над Крымом и Черным моремВ Новороссийске отражают атаку морских дроновДесять беспилотников сбили над Черным морем

2025

Новости

