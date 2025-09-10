https://crimea.ria.ru/20250910/pvo-snova-otrabotala-nad-akvatoriey-chernogo-morya-1149347768.html
ПВО снова отработала над акваторией Черного моря
ПВО снова отработала над акваторией Черного моря - РИА Новости Крым, 10.09.2025
ПВО снова отработала над акваторией Черного моря
Российские средства ПВО в среду днем за три часа перехватили и уничтожили 32 вражеских беспилотника, из них над Черным морем были ликвидированы четыре дрона... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T15:27
2025-09-10T15:27
2025-09-10T15:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в среду днем за три часа перехватили и уничтожили 32 вражеских беспилотника, из них над Черным морем были ликвидированы четыре дрона ВСУ, сообщили в Минобороны России.В том числе четыре беспилотника ликвидированы на акваторией Черного моря, один – над Кубанью, 25 – над территорией Белгородской области и два – над Курской.Очередную попытку атаковать Крым российские силы ПВО пресекли несколькими часами ранее. Утром в среду менее чем за три часа над полуостровом были перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника, еще два дрона ВСУ ликвидировали над Белгородской областью.Также днем в среду беспилотники ВСУ пытались атаковать Новороссийск. С пляжей эвакуировали людей, было повреждено нежилое здание.
ПВО снова отработала над акваторией Черного моря
Над Черным морем сбили четыре украинских беспилотника за три часа
15:27 10.09.2025 (обновлено: 15:39 10.09.2025)