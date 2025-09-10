https://crimea.ria.ru/20250910/v-kremle-sdelali-zayavlenie-o-sbitykh-v-polshe-bespilotnikakh-1149340839.html
В Кремле сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках
В Кремле сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках - РИА Новости Крым, 10.09.2025
В Кремле сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках
Вопросы, связанные с якобы инцидентом со сбитыми беспилотниками в Польше пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны...
2025-09-10T13:57
2025-09-10T13:57
2025-09-10T14:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Вопросы, связанные с якобы инцидентом со сбитыми беспилотниками в Польше пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны РФ.Ранее во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров.Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. И заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Кремле сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках
В Кремле вопрос о сбитых в Польше беспилотниках переадресовали в Министерство обороны РФ
13:57 10.09.2025 (обновлено: 14:07 10.09.2025)