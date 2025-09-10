https://crimea.ria.ru/20250910/v-kremle-sdelali-zayavlenie-o-sbitykh-v-polshe-bespilotnikakh-1149340839.html

В Кремле сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках

В Кремле сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках - РИА Новости Крым, 10.09.2025

В Кремле сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках

Вопросы, связанные с якобы инцидентом со сбитыми беспилотниками в Польше пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны... РИА Новости Крым, 10.09.2025

2025-09-10T13:57

2025-09-10T13:57

2025-09-10T14:07

кремль

россия

дмитрий песков

новости

польша

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143331512_109:346:3135:2048_1920x0_80_0_0_2539e4d38e025b634fcc16942733deed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Вопросы, связанные с якобы инцидентом со сбитыми беспилотниками в Польше пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны РФ.Ранее во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров.Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. И заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

польша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кремль, россия, дмитрий песков, новости, польша, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)