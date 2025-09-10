Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны России сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках - РИА Новости Крым, 10.09.2025
В Минобороны России сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках
В Минобороны России сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках - РИА Новости Крым, 10.09.2025
В Минобороны России сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках
Объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара российских войск по предприятиям украинского ВПК не планировались, сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T15:22
2025-09-10T15:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара российских войск по предприятиям украинского ВПК не планировались, сообщили в Минобороны России.Ранее во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопросы, связанные с якобы инцидентом в министерство обороны РФ.В Минобороны добавили, что готовы провести консультации по данной теме с министерством обороны Польши.
новости сво, министерство обороны рф, польша, россия, беспилотник (бпла, дрон)
В Минобороны России сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках

Объекты для поражения Россией в Польше при ударе по Украине не планировались – МО РФ

15:22 10.09.2025 (обновлено: 15:34 10.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара российских войск по предприятиям украинского ВПК не планировались, сообщили в Минобороны России.
Ранее во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопросы, связанные с якобы инцидентом в министерство обороны РФ.
"Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны добавили, что готовы провести консультации по данной теме с министерством обороны Польши.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия ударила по военным базам в пяти областях Украины
Удары по Украине сегодня: Киев и Днепропетровская область объяты огнем
Массированный удар по Украине – результаты работы армии РФ за ночь
 
