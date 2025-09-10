https://crimea.ria.ru/20250910/v-minoborony-rossii-sdelali-zayavlenie-o-sbitykh-v-polshe-bespilotnikakh-1149347467.html

В Минобороны России сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара российских войск по предприятиям украинского ВПК не планировались, сообщили в Минобороны России.Ранее во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопросы, связанные с якобы инцидентом в министерство обороны РФ.В Минобороны добавили, что готовы провести консультации по данной теме с министерством обороны Польши.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ударила по военным базам в пяти областях УкраиныУдары по Украине сегодня: Киев и Днепропетровская область объяты огнемМассированный удар по Украине – результаты работы армии РФ за ночь

