В Крыму из-за непогоды временно ограничено электроснабжение - РИА Новости Крым, 10.09.2025
В Крыму из-за непогоды временно ограничено электроснабжение
В Крыму из-за непогоды временно ограничено электроснабжение - РИА Новости Крым, 10.09.2025
В Крыму из-за непогоды временно ограничено электроснабжение
В Крыму из-за непогоды и порывистого ветра в нескольких районах полуострова ограничено электроснабжение, информирует Министерства топлива и энергетики РК. РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T15:47
2025-09-10T16:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму из-за непогоды и порывистого ветра в нескольких районах полуострова ограничено электроснабжение, информирует Министерства топлива и энергетики РК.Наибольшее количество отключений в Ленинском, Кировском и Белогорском районах полуострова, а также в городском округе Ялта. Обесточено 145 трансформаторных подстанций, без света 15 238 человек, проинформировали в ведомстве. Аварийные бригады выполняют восстановительные работы.В Красногвардейском районы обесточены населенные пункты Красногвардейское и Петровка, в Джанкойском – Яснополянское. В Ленинском районе без света населенные пункты Ленино, Калиновка, Заводское, Ильичево, Семеновка, Уварово, Ивановка, Приозерное. в Кировском – Долинное, Льговское, Добролюбовка. В Белогорском районе без электроэнергии населенные пункты Синекаменка, Опытное, Курское, Тополевка, Учебное, Радостное, Земляничное, также частично обесточен населенный пункт Нижнегорский, перечислили в "Крымэнерго". Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа, проинформировали на предприятии.
В Крыму из-за непогоды временно ограничено электроснабжение

В Крыму из-за непогоды временно ограничено электроснабжение – без света 15 тысяч человек

15:47 10.09.2025 (обновлено: 16:07 10.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму из-за непогоды и порывистого ветра в нескольких районах полуострова ограничено электроснабжение, информирует Министерства топлива и энергетики РК.

"В связи с обильными осадками и порывами ветра до 22 м/с в ряде населенных пунктов Республики Крым временно ограничено электроснабжение потребителей", – сказано в сообщении.

Наибольшее количество отключений в Ленинском, Кировском и Белогорском районах полуострова, а также в городском округе Ялта. Обесточено 145 трансформаторных подстанций, без света 15 238 человек, проинформировали в ведомстве. Аварийные бригады выполняют восстановительные работы.
В Красногвардейском районы обесточены населенные пункты Красногвардейское и Петровка, в Джанкойском – Яснополянское. В Ленинском районе без света населенные пункты Ленино, Калиновка, Заводское, Ильичево, Семеновка, Уварово, Ивановка, Приозерное. в Кировском – Долинное, Льговское, Добролюбовка. В Белогорском районе без электроэнергии населенные пункты Синекаменка, Опытное, Курское, Тополевка, Учебное, Радостное, Земляничное, также частично обесточен населенный пункт Нижнегорский, перечислили в "Крымэнерго". Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа, проинформировали на предприятии.
