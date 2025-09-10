https://crimea.ria.ru/20250910/v-krymu-iz-za-nepogody-vremenno-ogranicheno-elektrosnabzhenie-1149348110.html

В Крыму из-за непогоды временно ограничено электроснабжение

В Крыму из-за непогоды и порывистого ветра в нескольких районах полуострова ограничено электроснабжение, информирует Министерства топлива и энергетики РК. РИА Новости Крым, 10.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму из-за непогоды и порывистого ветра в нескольких районах полуострова ограничено электроснабжение, информирует Министерства топлива и энергетики РК.Наибольшее количество отключений в Ленинском, Кировском и Белогорском районах полуострова, а также в городском округе Ялта. Обесточено 145 трансформаторных подстанций, без света 15 238 человек, проинформировали в ведомстве. Аварийные бригады выполняют восстановительные работы.В Красногвардейском районы обесточены населенные пункты Красногвардейское и Петровка, в Джанкойском – Яснополянское. В Ленинском районе без света населенные пункты Ленино, Калиновка, Заводское, Ильичево, Семеновка, Уварово, Ивановка, Приозерное. в Кировском – Долинное, Льговское, Добролюбовка. В Белогорском районе без электроэнергии населенные пункты Синекаменка, Опытное, Курское, Тополевка, Учебное, Радостное, Земляничное, также частично обесточен населенный пункт Нижнегорский, перечислили в "Крымэнерго". Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа, проинформировали на предприятии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

