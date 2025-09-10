https://crimea.ria.ru/20250910/s-plyazhey-novorossiyska-evakuirovali-lyudey-iz-za-ataki-vsu-1149339131.html

С пляжей Новороссийска эвакуировали людей из-за атаки ВСУ

С пляжей Новороссийска эвакуировали людей из-за атаки ВСУ

2025-09-10T13:01

2025-09-10T13:01

2025-09-10T13:01

россия

новости

краснодарский край

новороссийск

андрей кравченко

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. С пляжей Новороссийска эвакуировали людей из-за атаки ВСУ, на данный момент в городе зафиксировано повреждение нежилого здания. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.В среду днем в Новороссийске была объявлена тревога из-за атаки беспилотников. В результате атаки ВСУ на въезде в Широкую балку осколками БПЛА было повреждено нежилое здание. Пострадавших нет, отметил Кравченко. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники пытаются атаковать НовороссийскПВО отработала над Крымом: беспилотники ВСУ пытались атаковать полуостров В Новороссийске отражают атаку морских дронов

россия, новости, краснодарский край, новороссийск, андрей кравченко, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)