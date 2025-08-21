https://crimea.ria.ru/20250821/uslovie-vstrechi-putina-s-zelenskim-i-pozhary-v-krymu--glavnoe-za-den-1148899478.html

Условие встречи Путина с Зеленским и пожары в Крыму – главное за день

21.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В МИД России назвали условие для встречи президента РФ Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине. Десятки поездов дальнего следования задерживаются после приостановки движения из-за ЧП в Воронежской области после отражения атаки беспилотников ВСУ. В Германии сделали заявление о причастности Украины к диверсии на "Северных потоках" в 2022 году. В Крыму тушили масштабные пожары, угрожавшие жилым кварталам и целым селам – их спасали с привлечением авиации МЧС. Севастополь с рабочим визитом посетил вице-премьер Александр Новак.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В МИД РФ назвали условия встречи Путина с ЗеленскимПрезидент России Владимир Путин готов к встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским при условии предварительной проработки всех вопросов, которые будут обсуждаться на высшем уровне. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Он назвал активность Зеленского по организации саммита с президентом России созданием видимости и подменой серьезной работы в духе КВН и "Квартал 95".Ранее в этот день Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом РФ в какой-нибудь "нейтральной" стране Европы, но не в Москве.Десятки поездов задерживаются после ЧП с дроном71 поезд дальнего следования идет с опозданием после приостановки движения по маршрутам из-за нарушения работы контактной сети, сообщили в РЖД. ЧП произошло при отражении атаки беспилотников ВСУ на Воронежскую область – дрон повредил контактную сеть. По данным "Гранд Сервис Экспресс", в Крым и из Крыма задерживаются 10 поездов "Таврия".В Германии призвали Зеленского ответить за "Северные потоки"В прокуратуре Германии сообщили, что в Италии задержан гражданин Украины, которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году.Министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг в связи с задержанием украинца высказалась об Украине и заявила о необходимости расследовать преступление.В свою очередь, лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала созвать в немецком парламенте комиссию по расследованию подрыва, Владимир Зеленский должен предстать перед ней для дачи показаний.Крым и Севастополь весь день спасались от пожаровЧетыре села спасли сегодня от огня во время тушения ландшафтного пожара, охватившего 7 тысяч гектаров территории. К тушению привлекались свыше 330 человек и 70 единиц техники, в том числе авиация ГУ МЧС России по республике.Также в этот день тушили крупный пожар в Севастополе, который уничтожил ресторан, а также растительность вокруг на площади 12 гектаров. Движение по шоссе, в районе которого шла спасательная операция, временно перекрывали. Спасатели сообщали об угрозе перехода огня на частные дома. К тушению привлекали вертолеты.Новак посетил Севастополь с рабочим визитомВице-премьер Александр Новак посетил Севастополь с рабочим визитом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в ходе двусторонней встречи Новак заверил, что министерство энергетики РФ "ежедневно занимается вопросом по обеспечению в целом Крыма и Севастополя необходимым количеством бензина, дизельного топлива. 95-й появится завтра вечером, бензовозы уже на пути в Севастополь".Также в ходе встречи обсуждались некоторые проблемы электроснабжения в городе, в частности строительство новых подстанций.Также он сообщил, что вместе вице-премьером проверил ход строительства одной из современных, газовых блочно-модульных котельных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

