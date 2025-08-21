https://crimea.ria.ru/20250821/vstrecha-putina-i-zelenskogo--nazvano-uslovie-1148884035.html

Встреча Путина и Зеленского – названо условие

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин готов к встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским при условии предварительной проработки всех вопросов, которые будут обсуждаться на высшем уровне. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Односторонние инициативы по гарантиям безопасности Украины являются бесперспективной затеей, подчеркнул глава МИД России. По его словам, Киев демонстрирует незаинтересованность в справедливом и долгосрочном урегулировании конфликта. При этом легитимность Зеленского остается сомнительной.Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в какой-либо "нейтральной" стране Европы, и категорически отверг возможность проведения таких переговоров в Москве или в столице Венгрии – Будапеште.Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США обсуждают с Украиной и Россией множество возможных мест проведения встречи президента РФ Владимира Путина с Зеленским. Пресс-секретарь также отказалась подтверждать, предложил ли российский лидер провести такую встречу в Москве, сославшись на "приватный" характер обсуждений.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины постоянными членами Совета Безопасности ООН и еще некоторыми странами, которые выразят готовность присоединиться к этой группе. По словам министра, такой формат, в частности, предлагался украинской стороной на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года.Лавров также подчеркнул: Москва не может согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы коллективной безопасности решать без Российской Федерации. По его словам, на Западе, и в первую очередь в США, хорошо понимают, что обсуждать вопросы безопасности без РФ – это "утопия и путь в никуда".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал заявление о возможной встрече с ПутинымМинск готов организовать встречу Путина с ЗеленскимСША обсуждают с РФ и Киевом места для встречи Путина и Зеленского

