Встреча Путина и Зеленского – названо условие - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Встреча Путина и Зеленского – названо условие
Встреча Путина и Зеленского – названо условие - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Встреча Путина и Зеленского – названо условие
Президент России Владимир Путин готов к встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским при условии предварительной проработки всех вопросов, которые... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T14:07
2025-08-21T14:10
переговоры
владимир путин (политик)
владимир зеленский
политика
украина
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин готов к встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским при условии предварительной проработки всех вопросов, которые будут обсуждаться на высшем уровне. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Односторонние инициативы по гарантиям безопасности Украины являются бесперспективной затеей, подчеркнул глава МИД России. По его словам, Киев демонстрирует незаинтересованность в справедливом и долгосрочном урегулировании конфликта. При этом легитимность Зеленского остается сомнительной.Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в какой-либо "нейтральной" стране Европы, и категорически отверг возможность проведения таких переговоров в Москве или в столице Венгрии – Будапеште.Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США обсуждают с Украиной и Россией множество возможных мест проведения встречи президента РФ Владимира Путина с Зеленским. Пресс-секретарь также отказалась подтверждать, предложил ли российский лидер провести такую встречу в Москве, сославшись на "приватный" характер обсуждений.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины постоянными членами Совета Безопасности ООН и еще некоторыми странами, которые выразят готовность присоединиться к этой группе. По словам министра, такой формат, в частности, предлагался украинской стороной на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года.Лавров также подчеркнул: Москва не может согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы коллективной безопасности решать без Российской Федерации. По его словам, на Западе, и в первую очередь в США, хорошо понимают, что обсуждать вопросы безопасности без РФ – это "утопия и путь в никуда".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал заявление о возможной встрече с ПутинымМинск готов организовать встречу Путина с ЗеленскимСША обсуждают с РФ и Киевом места для встречи Путина и Зеленского
украина
россия
Встреча Путина и Зеленского – названо условие

Лавров: Путин готов к встрече с Зеленским при условии предварительной проработки вопросов

14:07 21.08.2025 (обновлено: 14:10 21.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин готов к встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским при условии предварительной проработки всех вопросов, которые будут обсуждаться на высшем уровне. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе, и с господином Зеленским - при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны и эксперты, и министры подготовят соответствующие рекомендации", – сказал Лавров.

Односторонние инициативы по гарантиям безопасности Украины являются бесперспективной затеей, подчеркнул глава МИД России. По его словам, Киев демонстрирует незаинтересованность в справедливом и долгосрочном урегулировании конфликта. При этом легитимность Зеленского остается сомнительной.
"Надеюсь, когда дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороной", – отметил российский министр.
Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в какой-либо "нейтральной" стране Европы, и категорически отверг возможность проведения таких переговоров в Москве или в столице Венгрии – Будапеште.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США обсуждают с Украиной и Россией множество возможных мест проведения встречи президента РФ Владимира Путина с Зеленским. Пресс-секретарь также отказалась подтверждать, предложил ли российский лидер провести такую встречу в Москве, сославшись на "приватный" характер обсуждений.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины постоянными членами Совета Безопасности ООН и еще некоторыми странами, которые выразят готовность присоединиться к этой группе. По словам министра, такой формат, в частности, предлагался украинской стороной на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года.
Лавров также подчеркнул: Москва не может согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы коллективной безопасности решать без Российской Федерации. По его словам, на Западе, и в первую очередь в США, хорошо понимают, что обсуждать вопросы безопасности без РФ – это "утопия и путь в никуда".
