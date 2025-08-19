Минск готов организовать встречу Путина с Зеленским

https://crimea.ria.ru/20250819/minsk-gotov-organizovat-vstrechu-putina-s-zelenskim-1148846111.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Белоруссия готова организовать встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт "Ведомостям".
