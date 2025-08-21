https://crimea.ria.ru/20250821/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-vozmozhnoy-vstreche-s-putinym-1148879705.html

Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в какой-либо "нейтральной" стране

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в какой-либо "нейтральной" стране Европы, и категорически отверг возможность проведения таких переговоров в Москве или в столице Венгрии – Будапеште. Об этом он заявил на встрече с журналистами, сообщают украинские СМИ.В качестве места возможной встречи глава киевского режима предложил Швейцарию, Австрию и Турцию.Говоря о вопросе гарантий безопасности для Украины, Зеленский заявил, что Киев хочет "получить понимание архитектуры гарантий безопасности от США" в течение следующих 7-10 дней.В качестве образца, который мог бы подойти Украине, он привел гарантии США для Израиля. По словам Зеленского, "если есть сильные гарантии от США, они работают".При этом глава киевского режима категорически отверг возможность, чтобы одним из гарантов безопасности Украины был Китай."Нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине. Пекин помог России, открыв рынок дронов", - пояснил он.Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США обсуждают с Украиной и Россией множество возможных мест проведения встречи президента РФ Владимира Путина с Зеленским. Пресс-секретарь также отказалась подтверждать, предложил ли российский лидер провести такую встречу в Москве, сославшись на "приватный" характер обсуждений.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины постоянными членами Совета Безопасности ООН и еще некоторыми странами, которые выразят готовность присоединиться к этой группе. По словам министра, такой формат, в частности, предлагался украинской стороной на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года.Лавров также подчеркнул: Москва не может согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы коллективной безопасности решать без Российской Федерации. По его словам, на Западе, и в первую очередь в США, хорошо понимают, что обсуждать вопросы безопасности без РФ – это "утопия и путь в никуда"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ООН отмечает важность прямого взаимодействия РФ и Украины - офис генсекаМинск готов организовать встречу Путина с ЗеленскимБелый дом: США помогут с координацией гарантий безопасности Украине

