https://crimea.ria.ru/20250819/ssha-obsuzhdayut-s-rf-i-kievom-mesta-dlya-vstrechi-putina-i-zelenskogo-1148845206.html
США обсуждают с РФ и Киевом места для встречи Путина и Зеленского
США обсуждают с РФ и Киевом места для встречи Путина и Зеленского - РИА Новости Крым, 19.08.2025
США обсуждают с РФ и Киевом места для встречи Путина и Зеленского
США обсуждают с Украиной и Россией множество возможных мест проведения встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявила пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T20:55
2025-08-19T20:55
2025-08-19T20:55
сша
белый дом
новости
политика
переговоры
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0d/1122659684_0:27:1202:703_1920x0_80_0_0_c24b010db5335a70b12391033f4f8047.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. США обсуждают с Украиной и Россией множество возможных мест проведения встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Пресс-секретарь также отказалась подтверждать, предложил ли российский лидер провести такую встречу в Москве, сославшись на "приватный" характер обсуждений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250819/belyy-dom-ssha-pomogut-s-koordinatsiey-garantiy-bezopasnosti-ukraine-1148845067.html
сша
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0d/1122659684_115:0:1087:729_1920x0_80_0_0_456d6b01e43f0da44615b2d988b0f9fc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, белый дом, новости, политика, переговоры, россия, украина
США обсуждают с РФ и Киевом места для встречи Путина и Зеленского
США обсуждают с РФ и Киевом множество мест для встречи Путина и Зеленского - Белый дом