США обсуждают с РФ и Киевом места для встречи Путина и Зеленского - РИА Новости Крым, 19.08.2025
США обсуждают с РФ и Киевом места для встречи Путина и Зеленского
США обсуждают с РФ и Киевом места для встречи Путина и Зеленского - РИА Новости Крым, 19.08.2025
США обсуждают с РФ и Киевом места для встречи Путина и Зеленского
США обсуждают с Украиной и Россией множество возможных мест проведения встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявила пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T20:55
2025-08-19T20:55
сша
белый дом
новости
политика
переговоры
россия
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0d/1122659684_0:27:1202:703_1920x0_80_0_0_c24b010db5335a70b12391033f4f8047.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. США обсуждают с Украиной и Россией множество возможных мест проведения встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Пресс-секретарь также отказалась подтверждать, предложил ли российский лидер провести такую встречу в Москве, сославшись на "приватный" характер обсуждений.
Новости
сша, белый дом, новости, политика, переговоры, россия, украина
США обсуждают с РФ и Киевом места для встречи Путина и Зеленского

США обсуждают с РФ и Киевом множество мест для встречи Путина и Зеленского - Белый дом

20:55 19.08.2025
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. США обсуждают с Украиной и Россией множество возможных мест проведения встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Могу вам сказать, что наша команда по национальной безопасности сейчас обсуждает с обеими сторонами множество вариантов", - сообщила Левитт журналистам на вопрос о месте возможной встречи Путина и Зеленского.
Пресс-секретарь также отказалась подтверждать, предложил ли российский лидер провести такую встречу в Москве, сославшись на "приватный" характер обсуждений.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.
