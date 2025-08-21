Бензин на заправках Севастополя появится в ближайшие дни - Развожаев

https://crimea.ria.ru/20250821/benzin-na-zapravkakh-sevastopolya-poyavitsya-v-blizhayshie-dni---razvozhaev-1148893339.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. 95-й бензин на автозаправочных станциях в Севастополе появится в пятницу вечером, бензовозы уже в пути. Об этом по итогам двусторонней встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Например, сейчас на заправках в городе 92-й и дизель есть везде, а вот с 95-м возникли перебои. Александр Валентинович (Новак) заверил, что Министерство энергетики Российской Федерации ежедневно занимается вопросом по обеспечению в целом Крыма и Севастополя необходимым количеством бензина, дизельного топлива. 95-й появится завтра вечером, бензовозы уже на пути в Севастополь", - написал он в своем Telegram-канале.Также он отметил, что на встрече были обговорены объемы топлива, которые необходимы региону сейчас, в периоды пикового посещения туристами, когда его потребление растет.Кроме того, Развожаев доложил Новаку, что для того, чтобы решить проблему Фиолента и обеспечить бесперебойное электроснабжение Гагаринского, Балаклавского, Нахимовского районов, необходимо построить новую подстанцию 330 Кв "Нахимовская". Она позволит сделать понижающие подстанции, в том числе и для Фиолента. Выполнять работы будет госкомпания "Россети".Ранее Новак поручил федеральной антимонопольной службе и Минэнерго выяснить причины резких скачков цен на топливо в новых регионах России. Также ранее Министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако "данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остановить цены на топливо: Минэнерго разрабатывает новые предложенияВ Крыму заявили о временных трудностях с доставкой бензина в регионВ России запретили экспорт бензина для непроизводителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. 95-й бензин на автозаправочных станциях в Севастополе появится в пятницу вечером, бензовозы уже в пути. Об этом по итогам двусторонней встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Например, сейчас на заправках в городе 92-й и дизель есть везде, а вот с 95-м возникли перебои. Александр Валентинович (Новак) заверил, что Министерство энергетики Российской Федерации ежедневно занимается вопросом по обеспечению в целом Крыма и Севастополя необходимым количеством бензина, дизельного топлива. 95-й появится завтра вечером, бензовозы уже на пути в Севастополь", - написал он в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что на встрече были обговорены объемы топлива, которые необходимы региону сейчас, в периоды пикового посещения туристами, когда его потребление растет.
Кроме того, Развожаев доложил Новаку, что для того, чтобы решить проблему Фиолента и обеспечить бесперебойное электроснабжение Гагаринского, Балаклавского, Нахимовского районов, необходимо построить новую подстанцию 330 Кв "Нахимовская". Она позволит сделать понижающие подстанции, в том числе и для Фиолента. Выполнять работы будет госкомпания "Россети".
"А для того, чтобы решить проблему в краткосрочном периоде, пока не решился вопрос с предприятием, которое сегодня отвечает за энергоснабжение Фиолента, мы подготовили ряд предложений, связанных с инвестиционной программой "Севастопольэнерго" — нашей главной сетевой компанией", - сообщил губернатор, отметив, что профильное министерство в целом одобрило эту инвестиционную программу.
Ранее Новак поручил федеральной антимонопольной службе и Минэнерго выяснить
причины резких скачков цен на топливо в новых регионах России. Также ранее Министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива
на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако "данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС".
