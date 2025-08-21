Рейтинг@Mail.ru
Бензин на заправках Севастополя появится в ближайшие дни - Развожаев - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Бензин на заправках Севастополя появится в ближайшие дни - Развожаев
Бензин на заправках Севастополя появится в ближайшие дни - Развожаев - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Бензин на заправках Севастополя появится в ближайшие дни - Развожаев
95-й бензин на автозаправочных станциях в Севастополе появится в пятницу вечером, бензовозы уже в пути. Об этом по итогам двусторонней встречи с вице-премьером... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T17:42
2025-08-21T18:01
александр новак
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. 95-й бензин на автозаправочных станциях в Севастополе появится в пятницу вечером, бензовозы уже в пути. Об этом по итогам двусторонней встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Например, сейчас на заправках в городе 92-й и дизель есть везде, а вот с 95-м возникли перебои. Александр Валентинович (Новак) заверил, что Министерство энергетики Российской Федерации ежедневно занимается вопросом по обеспечению в целом Крыма и Севастополя необходимым количеством бензина, дизельного топлива. 95-й появится завтра вечером, бензовозы уже на пути в Севастополь", - написал он в своем Telegram-канале.Также он отметил, что на встрече были обговорены объемы топлива, которые необходимы региону сейчас, в периоды пикового посещения туристами, когда его потребление растет.Кроме того, Развожаев доложил Новаку, что для того, чтобы решить проблему Фиолента и обеспечить бесперебойное электроснабжение Гагаринского, Балаклавского, Нахимовского районов, необходимо построить новую подстанцию 330 Кв "Нахимовская". Она позволит сделать понижающие подстанции, в том числе и для Фиолента. Выполнять работы будет госкомпания "Россети".Ранее Новак поручил федеральной антимонопольной службе и Минэнерго выяснить причины резких скачков цен на топливо в новых регионах России. Также ранее Министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако "данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС".
Новости
Бензин на заправках Севастополя появится в ближайшие дни - Развожаев

95-й бензин на заправках в Севастополе появится в пятницу вечером - Развожаев

17:42 21.08.2025 (обновлено: 18:01 21.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. 95-й бензин на автозаправочных станциях в Севастополе появится в пятницу вечером, бензовозы уже в пути. Об этом по итогам двусторонней встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Например, сейчас на заправках в городе 92-й и дизель есть везде, а вот с 95-м возникли перебои. Александр Валентинович (Новак) заверил, что Министерство энергетики Российской Федерации ежедневно занимается вопросом по обеспечению в целом Крыма и Севастополя необходимым количеством бензина, дизельного топлива. 95-й появится завтра вечером, бензовозы уже на пути в Севастополь", - написал он в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что на встрече были обговорены объемы топлива, которые необходимы региону сейчас, в периоды пикового посещения туристами, когда его потребление растет.
Кроме того, Развожаев доложил Новаку, что для того, чтобы решить проблему Фиолента и обеспечить бесперебойное электроснабжение Гагаринского, Балаклавского, Нахимовского районов, необходимо построить новую подстанцию 330 Кв "Нахимовская". Она позволит сделать понижающие подстанции, в том числе и для Фиолента. Выполнять работы будет госкомпания "Россети".

"А для того, чтобы решить проблему в краткосрочном периоде, пока не решился вопрос с предприятием, которое сегодня отвечает за энергоснабжение Фиолента, мы подготовили ряд предложений, связанных с инвестиционной программой "Севастопольэнерго" — нашей главной сетевой компанией", - сообщил губернатор, отметив, что профильное министерство в целом одобрило эту инвестиционную программу.

Ранее Новак поручил федеральной антимонопольной службе и Минэнерго выяснить причины резких скачков цен на топливо в новых регионах России. Также ранее Министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако "данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Остановить цены на топливо: Минэнерго разрабатывает новые предложения
В Крыму заявили о временных трудностях с доставкой бензина в регион
В России запретили экспорт бензина для непроизводителей
 
