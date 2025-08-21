https://crimea.ria.ru/20250821/benzin-na-zapravkakh-sevastopolya-poyavitsya-v-blizhayshie-dni---razvozhaev-1148893339.html

Бензин на заправках Севастополя появится в ближайшие дни - Развожаев

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. 95-й бензин на автозаправочных станциях в Севастополе появится в пятницу вечером, бензовозы уже в пути. Об этом по итогам двусторонней встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Например, сейчас на заправках в городе 92-й и дизель есть везде, а вот с 95-м возникли перебои. Александр Валентинович (Новак) заверил, что Министерство энергетики Российской Федерации ежедневно занимается вопросом по обеспечению в целом Крыма и Севастополя необходимым количеством бензина, дизельного топлива. 95-й появится завтра вечером, бензовозы уже на пути в Севастополь", - написал он в своем Telegram-канале.Также он отметил, что на встрече были обговорены объемы топлива, которые необходимы региону сейчас, в периоды пикового посещения туристами, когда его потребление растет.Кроме того, Развожаев доложил Новаку, что для того, чтобы решить проблему Фиолента и обеспечить бесперебойное электроснабжение Гагаринского, Балаклавского, Нахимовского районов, необходимо построить новую подстанцию 330 Кв "Нахимовская". Она позволит сделать понижающие подстанции, в том числе и для Фиолента. Выполнять работы будет госкомпания "Россети".Ранее Новак поручил федеральной антимонопольной службе и Минэнерго выяснить причины резких скачков цен на топливо в новых регионах России. Также ранее Министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако "данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остановить цены на топливо: Минэнерго разрабатывает новые предложенияВ Крыму заявили о временных трудностях с доставкой бензина в регионВ России запретили экспорт бензина для непроизводителей

