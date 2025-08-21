https://crimea.ria.ru/20250821/tryuki-v-stile-kvn-lavrov-otsenil-stremlenie-zelenskogo-k-peregovoram--1148884666.html

"Трюки в стиле КВН": Лавров оценил стремление Зеленского к переговорам

Активность главы киевского режима Владимира Зеленского по организации саммита с президентом РФ Владимиром Путиным направлена на создание видимости...

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Активность главы киевского режима Владимира Зеленского по организации саммита с президентом РФ Владимиром Путиным направлена на создание видимости конструктивного подхода, но на деле лишь подменяет реальную работу по урегулированию конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Его активность на предмет организации саммита с российским руководителем, она тоже имеет цель показать свою якобы конструктивную нацеленность на процесс урегулирования, а на самом деле просто подменить серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса. Подменить такими вот эффектами в стиле КВН, в стиле "Квартал 95" и прочих трюков, которыми украинский руководитель нынешний так называемый пользуется весьма и весьма активно, боясь, что внимание к нему будет падать, как это уже происходит", – сказал министр.Он напомнил, что Зеленский ранее заявлял о нежелании вести переговоры с Путиным и до сих пор не отменил указ, прямо запрещающий такие контакты.Кроме того, Лавров прокомментировал и заиления так называемой коалиции желающих. По словам министра, они направлены на то, чтобы "подорвать тот прогресс, который стал четко вырисовываться по итогам саммита на Аляске, по итогам предшествовавших ему контактов между представителями американской администрации и российской стороной".Глава МИД отметил, что зарубежные аналитики и обозреватели также приходят к выводу, что цель этих действий – перебить повестку дня, которая ориентируется на устранение первопричин и достижение тем самым устойчивого урегулирования, и перевести все в плоскость обеспечения гарантии безопасности Украины без участия России."И вообще, путем игнорирования российских интересов и выпячивая необходимость защитить Украину от будущих нападений. Но защитить именно, я еще раз хочу подчеркнуть, Украину, которая исповедует неонацистские ценности, которая грубейшим образом нарушает права национальных меньшинств, которая законодательно пытается истребить русский язык во всех сферах жизнедеятельности, которая запрещает каноническую Православную церковь", – сказал он.По словам Лаврова, в первую очередь именно Европа намерена взять на себя гарантии безопасности Киева.Ранее Лавров также заявлял, что Россия согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины постоянными членами Совета Безопасности ООН и еще некоторыми странами, которые выразят готовность присоединиться к этой группе. Он отметил, что среди основных принципов договоренности о завершении боевых действий и обеспечения устойчивого урегулирования – отказ Украины от вступления в НАТО или любые другие военные блоки, а также подтверждение нейтрального и безъядерного статуса Украины.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.При этом Трамп заявил, что страны Европы могут предоставить гарантии безопасности для Украины, но не в формате НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров обозначил позицию РФ по обеспечению гарантий безопасности УкраиныТрамп оценил нынешние шансы урегулировать конфликт на УкраинеБелый дом: США помогут с координацией гарантий безопасности Украине

