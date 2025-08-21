Рейтинг@Mail.ru
Масштабный пожар на 7 тысяч га в Крыму - от огня спасены 4 села
21.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250821/masshtabnyy-pozhar-na-7-tysyach-ga-v-krymu---spaseny-4-sela-1148897080.html
Масштабный пожар на 7 тысяч га в Крыму - от огня спасены 4 села
Масштабный пожар на 7 тысяч га в Крыму - от огня спасены 4 села - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Масштабный пожар на 7 тысяч га в Крыму - от огня спасены 4 села
Масштабный пожар на 7 тысяч га тушат в Крыму - от огня спасены 4 села. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T20:39
2025-08-21T20:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Масштабный пожар на 7 тысяч га тушат в Крыму - от огня спасены 4 села. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.Площадь пожара, по предварительной информации МЧС составляет порядка 7 тысяч га. Прокуратура контролирует ситуацию с ландшафтным пожаром на территории Советского и Белогорского районов. В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации возгорания, сообщили в надзорном ведомстве.Ранее в МЧС сообщили о тушении ландшафтного пожара в Советском районе Крыма, в селе Лучевое. По информации спасателей, огонь стал переходить с горящей здесь сухой растительности дальше, на территорию Белогорского района.Отмечалось, что для предотвращения перехода огня на села Малиновка и Васильевка привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, задействована авиация,160 человек личного состава и 29 единиц техники.Также в этот день тушили крупный пожар в Севастополе. Он уничтожил ресторан, а также растительность вокруг на площади 12 гектаров. Движение по шоссе, в районе которого шла спасательная операция, временно перекрывали. Спасатели сообщали об угрозе перехода огня на частные дома и АЗС поблизости. К тушению привлекали вертолеты МЧС.
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
пожар, крым, происшествия, новости крыма, видео, срочные новости крыма, гу мчс рф по республике крым
Масштабный пожар на 7 тысяч га в Крыму - от огня спасены 4 села

В Крыму горит 7 000 га - от огня спасены 4 села

20:39 21.08.2025 (обновлено: 20:57 21.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Масштабный пожар на 7 тысяч га тушат в Крыму - от огня спасены 4 села. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.

"Двумя вертолетами Ми-8 МЧС России совершено 27 сбросов общим объемом 81 тонна воды. Благодаря общим усилиям огнеборцев, администрации и добровольцев была ликвидирована угроза распространения на населенные пункты Малиновка, Лучевое, Севереое, Васильевка в Белогорском и Советском районах Крыма", - говорится в сообщении.

Площадь пожара, по предварительной информации МЧС составляет порядка 7 тысяч га.
"Наземная группировка применяет ранцевые огнетушители, хлопушки и проливает кромку с помощью пожарно-спасательных автомобилей. Всего для ликвидации пожара привлечено более 330 человек и 70 единиц техники", - добавили в ведомстве.
Прокуратура контролирует ситуацию с ландшафтным пожаром на территории
Советского и Белогорского районов. В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации возгорания, сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее в МЧС сообщили о тушении ландшафтного пожара в Советском районе Крыма, в селе Лучевое. По информации спасателей, огонь стал переходить с горящей здесь сухой растительности дальше, на территорию Белогорского района.
Отмечалось, что для предотвращения перехода огня на села Малиновка и Васильевка привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, задействована авиация,160 человек личного состава и 29 единиц техники.
Также в этот день тушили крупный пожар в Севастополе. Он уничтожил ресторан, а также растительность вокруг на площади 12 гектаров. Движение по шоссе, в районе которого шла спасательная операция, временно перекрывали. Спасатели сообщали об угрозе перехода огня на частные дома и АЗС поблизости. К тушению привлекали вертолеты МЧС.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Еще одно село в Крыму спасли от огня – ВИДЕО
Пожар у села Скворцово под Симферополем ликвидировали
В Севастополе продлили запрет на посещение лесов
В Севастополе горит ресторан на Камышовом шоссее
