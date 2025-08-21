Масштабный пожар на 7 тысяч га в Крыму - от огня спасены 4 села
В Крыму горит 7 000 га - от огня спасены 4 села
20:39 21.08.2025 (обновлено: 20:57 21.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Масштабный пожар на 7 тысяч га тушат в Крыму - от огня спасены 4 села. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.
"Двумя вертолетами Ми-8 МЧС России совершено 27 сбросов общим объемом 81 тонна воды. Благодаря общим усилиям огнеборцев, администрации и добровольцев была ликвидирована угроза распространения на населенные пункты Малиновка, Лучевое, Севереое, Васильевка в Белогорском и Советском районах Крыма", - говорится в сообщении.
Площадь пожара, по предварительной информации МЧС составляет порядка 7 тысяч га.
"Наземная группировка применяет ранцевые огнетушители, хлопушки и проливает кромку с помощью пожарно-спасательных автомобилей. Всего для ликвидации пожара привлечено более 330 человек и 70 единиц техники", - добавили в ведомстве.
Прокуратура контролирует ситуацию с ландшафтным пожаром на территории
Советского и Белогорского районов. В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации возгорания, сообщили в надзорном ведомстве.
Советского и Белогорского районов. В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации возгорания, сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее в МЧС сообщили о тушении ландшафтного пожара в Советском районе Крыма, в селе Лучевое. По информации спасателей, огонь стал переходить с горящей здесь сухой растительности дальше, на территорию Белогорского района.
Отмечалось, что для предотвращения перехода огня на села Малиновка и Васильевка привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, задействована авиация,160 человек личного состава и 29 единиц техники.
Также в этот день тушили крупный пожар в Севастополе. Он уничтожил ресторан, а также растительность вокруг на площади 12 гектаров. Движение по шоссе, в районе которого шла спасательная операция, временно перекрывали. Спасатели сообщали об угрозе перехода огня на частные дома и АЗС поблизости. К тушению привлекали вертолеты МЧС.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: