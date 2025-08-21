https://crimea.ria.ru/20250821/masshtabnyy-pozhar-na-7-tysyach-ga-v-krymu---spaseny-4-sela-1148897080.html

Масштабный пожар на 7 тысяч га в Крыму - от огня спасены 4 села

Масштабный пожар на 7 тысяч га в Крыму - от огня спасены 4 села - РИА Новости Крым, 21.08.2025

Масштабный пожар на 7 тысяч га в Крыму - от огня спасены 4 села

Масштабный пожар на 7 тысяч га тушат в Крыму - от огня спасены 4 села. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 21.08.2025

2025-08-21T20:39

2025-08-21T20:39

2025-08-21T20:57

пожар

крым

происшествия

новости крыма

видео

срочные новости крыма

гу мчс рф по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148897173_48:0:1198:647_1920x0_80_0_0_605b7bd7e37df9817ab425f79c1366a9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Масштабный пожар на 7 тысяч га тушат в Крыму - от огня спасены 4 села. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.Площадь пожара, по предварительной информации МЧС составляет порядка 7 тысяч га. Прокуратура контролирует ситуацию с ландшафтным пожаром на территории Советского и Белогорского районов. В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации возгорания, сообщили в надзорном ведомстве.Ранее в МЧС сообщили о тушении ландшафтного пожара в Советском районе Крыма, в селе Лучевое. По информации спасателей, огонь стал переходить с горящей здесь сухой растительности дальше, на территорию Белогорского района.Отмечалось, что для предотвращения перехода огня на села Малиновка и Васильевка привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, задействована авиация,160 человек личного состава и 29 единиц техники.Также в этот день тушили крупный пожар в Севастополе. Он уничтожил ресторан, а также растительность вокруг на площади 12 гектаров. Движение по шоссе, в районе которого шла спасательная операция, временно перекрывали. Спасатели сообщали об угрозе перехода огня на частные дома и АЗС поблизости. К тушению привлекали вертолеты МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще одно село в Крыму спасли от огня – ВИДЕО Пожар у села Скворцово под Симферополем ликвидировали В Севастополе продлили запрет на посещение лесов

https://crimea.ria.ru/20250821/dvizhenie-po-kamyshovomu-shosse-v-sevastopole-perekryto-iz-za-pozhara--1148886373.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, крым, происшествия, новости крыма, видео, срочные новости крыма, гу мчс рф по республике крым