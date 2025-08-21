Рейтинг@Mail.ru
Движение по Камышовому шоссе в Севастополе перекрыто из-за пожара - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Движение по Камышовому шоссе в Севастополе перекрыто из-за пожара
Движение по Камышовому шоссе в Севастополе перекрыто из-за пожара
Движение по Камышовому шоссе в Севастополе перекрыто из-за серьезного пожара в ресторане. Об этом сообщает Дептранс города. РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T14:55
2025-08-21T15:55
севастополь
крым
новости севастополя
новости крыма
происшествия
пожар
ограничение движения
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Движение по Камышовому шоссе в Севастополе перекрыто из-за серьезного пожара в ресторане. Об этом сообщает Дептранс города.Пожар вспыхнул в четверг около 13 ч. Прибывшие на место спасатели сообщили, что горит здание ресторана и находящаяся вокруг растительность. По предварительным данным, огнем охвачено около 3 гектаров. На месте продолжают работать спасатели, над городом виден густой дым. Движение по шоссе ограничено.В дептрансе уточнили, что временные схемы движения будут действовать до снятия ограничений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Движение по Камышовому шоссе в Севастополе перекрыто из-за пожара

В Севастополе перекрыто движение по Камышовому шоссе из-за пожара в ресторане

14:55 21.08.2025 (обновлено: 15:55 21.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Движение по Камышовому шоссе в Севастополе перекрыто из-за серьезного пожара в ресторане. Об этом сообщает Дептранс города.
Пожар вспыхнул в четверг около 13 ч. Прибывшие на место спасатели сообщили, что горит здание ресторана и находящаяся вокруг растительность. По предварительным данным, огнем охвачено около 3 гектаров. На месте продолжают работать спасатели, над городом виден густой дым. Движение по шоссе ограничено.
"Из-за перекрытия Камышового шоссе маршрут №23 будет осуществлять движение по схеме. Маршруты № 98 и 34 будут осуществлять движение через ул. Индустриальную - ул. Шабалина - ул. Отрадная - Фиолентовское шоссе до Камышового шоссе в прямом и обратном направлении", - говорится в сообщении.

В дептрансе уточнили, что временные схемы движения будут действовать до снятия ограничений.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния