Движение по Камышовому шоссе в Севастополе перекрыто из-за пожара
В Севастополе перекрыто движение по Камышовому шоссе из-за пожара в ресторане
14:55 21.08.2025 (обновлено: 15:55 21.08.2025)
© Соцсети В Севастополе горит ресторан на Камышовом шоссее
© Соцсети
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Движение по Камышовому шоссе в Севастополе перекрыто из-за серьезного пожара в ресторане. Об этом сообщает Дептранс города.
Пожар вспыхнул в четверг около 13 ч. Прибывшие на место спасатели сообщили, что горит здание ресторана и находящаяся вокруг растительность. По предварительным данным, огнем охвачено около 3 гектаров. На месте продолжают работать спасатели, над городом виден густой дым. Движение по шоссе ограничено.
© СоцсетиСильное задымление из-за пожара в ресторане в районе Камышового шоссе в Севастополе
© Соцсети
Сильное задымление из-за пожара в ресторане в районе Камышового шоссе в Севастополе
"Из-за перекрытия Камышового шоссе маршрут №23 будет осуществлять движение по схеме. Маршруты № 98 и 34 будут осуществлять движение через ул. Индустриальную - ул. Шабалина - ул. Отрадная - Фиолентовское шоссе до Камышового шоссе в прямом и обратном направлении", - говорится в сообщении.
В дептрансе уточнили, что временные схемы движения будут действовать до снятия ограничений.
