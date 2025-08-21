Движение по Камышовому шоссе в Севастополе перекрыто из-за пожара

https://crimea.ria.ru/20250821/dvizhenie-po-kamyshovomu-shosse-v-sevastopole-perekryto-iz-za-pozhara--1148886373.html

Движение по Камышовому шоссе в Севастополе перекрыто из-за серьезного пожара в ресторане. Об этом сообщает Дептранс города. РИА Новости Крым, 21.08.2025

2025-08-21T14:55

2025-08-21T14:55

2025-08-21T15:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Движение по Камышовому шоссе в Севастополе перекрыто из-за серьезного пожара в ресторане. Об этом сообщает Дептранс города.Пожар вспыхнул в четверг около 13 ч. Прибывшие на место спасатели сообщили, что горит здание ресторана и находящаяся вокруг растительность. По предварительным данным, огнем охвачено около 3 гектаров. На месте продолжают работать спасатели, над городом виден густой дым. Движение по шоссе ограничено.В дептрансе уточнили, что временные схемы движения будут действовать до снятия ограничений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

