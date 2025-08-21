Рейтинг@Mail.ru
Пожар в Севастополе локализован на площади 12 гектаров - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Пожар в Севастополе локализован на площади 12 гектаров
Пожар в Севастополе локализован на площади 12 гектаров - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Пожар в Севастополе локализован на площади 12 гектаров
По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, пожар на Камышовом шоссе в Севастополе локализован на площади 12 гектаров, угрозы дальнейшего... РИА Новости Крым, 21.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, пожар на Камышовом шоссе в Севастополе локализован на площади 12 гектаров, угрозы дальнейшего распространения огня нет, осуществляется проливка очагов.По его словам, такого пожара в Севастополе давно не было."Но не зря у нас пожароопасный сезон объявлен и продлен - сейчас пока до 10 сентября, и возможно еще будет продлен. Стоит очень тяжелая, жаркая погода, сухая практически, нет дождей. Поэтому, конечно, растительность, деревья, трава, все крайне восприимчиво к пламени", - сказал Михаил развожаев журналистам.И дабавил, что дознаватели МЧС сейчас будут разбираться с причиной пожара, который возник около ресторана "Гастрономика"."К сожалению, ресторана половину спати не удалось, тем не менее, в течение пяти минут после возгорания силы ГУ МЧС были на месте. После этого были задействованы силы нашей спасательной службы Севастополя. Объединенными усилиями удалось отстоять, самое главное, заправочную станцию. И отбить живые массивы, которые находятся вдоль здесь Камышова шоссе", - подчеркнул губернатор.По его словам, локализовать пожар удалось достаточно быстро. "Были привлечены силы Республики Крым. Ждем пожарный поезд здесь, чтобы уже окончательно пролить весь очаг возгорания. Общая площадь примерно 12 гектаров, верхового пожара уже нет. Пожар четвертого класса опасности. Специалистам, пожарным огромное спасибо, и нашим коллегам из Республики Крым за то, что оперативно подключились с техникой пожарных поездов и авиации", - отметил губернатор.Он сообщил, что жертв нет, имущество граждан не пострадало.Борт МЧС России и пожарно-спасательная техника из Крыма продолжают помогать в борьбе с возгоранием в Севастополе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.Пожар вспыхнул в четверг около 13 часов. Прибывшие на место спасатели сообщили, что горит здание ресторана и находящаяся вокруг растительность. Изначально сообщалось, что огнем охвачено около 3 гектаров. Движение по Камышовому шоссе ограничили. Департамент транспорта скорректировал маршруты автобусов.
Пожар в Севастополе локализован на площади 12 гектаров

16:17 21.08.2025 (обновлено: 16:44 21.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, пожар на Камышовом шоссе в Севастополе локализован на площади 12 гектаров, угрозы дальнейшего распространения огня нет, осуществляется проливка очагов.
"Движение на Камышовом шоссе будет открыто ориентировочно с 16.30. Обращаю внимание, что пожарная техника продолжает работать на шоссе, соблюдайте скоростной режим", - также сообщил губернатор.
По его словам, такого пожара в Севастополе давно не было.
"Но не зря у нас пожароопасный сезон объявлен и продлен - сейчас пока до 10 сентября, и возможно еще будет продлен. Стоит очень тяжелая, жаркая погода, сухая практически, нет дождей. Поэтому, конечно, растительность, деревья, трава, все крайне восприимчиво к пламени", - сказал Михаил развожаев журналистам.
И дабавил, что дознаватели МЧС сейчас будут разбираться с причиной пожара, который возник около ресторана "Гастрономика".
"К сожалению, ресторана половину спати не удалось, тем не менее, в течение пяти минут после возгорания силы ГУ МЧС были на месте. После этого были задействованы силы нашей спасательной службы Севастополя. Объединенными усилиями удалось отстоять, самое главное, заправочную станцию. И отбить живые массивы, которые находятся вдоль здесь Камышова шоссе", - подчеркнул губернатор.
По его словам, локализовать пожар удалось достаточно быстро.
"Были привлечены силы Республики Крым. Ждем пожарный поезд здесь, чтобы уже окончательно пролить весь очаг возгорания. Общая площадь примерно 12 гектаров, верхового пожара уже нет. Пожар четвертого класса опасности. Специалистам, пожарным огромное спасибо, и нашим коллегам из Республики Крым за то, что оперативно подключились с техникой пожарных поездов и авиации", - отметил губернатор.
Он сообщил, что жертв нет, имущество граждан не пострадало.
Борт МЧС России и пожарно-спасательная техника из Крыма продолжают помогать в борьбе с возгоранием в Севастополе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.
"Борт МЧС России был направлен из Симферополя, а также три пожарно-спасательных автомобиля и 14 единиц личного состава помогают в тушении пожара в Севастополе", - сообщили в республиканском главке МЧС России.
Пожар вспыхнул в четверг около 13 часов. Прибывшие на место спасатели сообщили, что горит здание ресторана и находящаяся вокруг растительность. Изначально сообщалось, что огнем охвачено около 3 гектаров. Движение по Камышовому шоссе ограничили. Департамент транспорта скорректировал маршруты автобусов.
