https://crimea.ria.ru/20250821/bort-mchs-rossii-i-tekhnika-iz-kryma-pomogayut-tushit-pozhar-v-sevastopole-1148892616.html

Пожар в Севастополе локализован на площади 12 гектаров

Пожар в Севастополе локализован на площади 12 гектаров - РИА Новости Крым, 21.08.2025

Пожар в Севастополе локализован на площади 12 гектаров

По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, пожар на Камышовом шоссе в Севастополе локализован на площади 12 гектаров, угрозы дальнейшего... РИА Новости Крым, 21.08.2025

2025-08-21T16:17

2025-08-21T16:17

2025-08-21T16:44

севастополь

пожар

михаил развожаев

происшествия

гу мчс рф по республике крым

мчс севастополя

новости севастополя

срочные новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148891249_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9f4d64f0992eac74a288d1f88d15e137.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, пожар на Камышовом шоссе в Севастополе локализован на площади 12 гектаров, угрозы дальнейшего распространения огня нет, осуществляется проливка очагов.По его словам, такого пожара в Севастополе давно не было."Но не зря у нас пожароопасный сезон объявлен и продлен - сейчас пока до 10 сентября, и возможно еще будет продлен. Стоит очень тяжелая, жаркая погода, сухая практически, нет дождей. Поэтому, конечно, растительность, деревья, трава, все крайне восприимчиво к пламени", - сказал Михаил развожаев журналистам.И дабавил, что дознаватели МЧС сейчас будут разбираться с причиной пожара, который возник около ресторана "Гастрономика"."К сожалению, ресторана половину спати не удалось, тем не менее, в течение пяти минут после возгорания силы ГУ МЧС были на месте. После этого были задействованы силы нашей спасательной службы Севастополя. Объединенными усилиями удалось отстоять, самое главное, заправочную станцию. И отбить живые массивы, которые находятся вдоль здесь Камышова шоссе", - подчеркнул губернатор.По его словам, локализовать пожар удалось достаточно быстро. "Были привлечены силы Республики Крым. Ждем пожарный поезд здесь, чтобы уже окончательно пролить весь очаг возгорания. Общая площадь примерно 12 гектаров, верхового пожара уже нет. Пожар четвертого класса опасности. Специалистам, пожарным огромное спасибо, и нашим коллегам из Республики Крым за то, что оперативно подключились с техникой пожарных поездов и авиации", - отметил губернатор.Он сообщил, что жертв нет, имущество граждан не пострадало.Борт МЧС России и пожарно-спасательная техника из Крыма продолжают помогать в борьбе с возгоранием в Севастополе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.Пожар вспыхнул в четверг около 13 часов. Прибывшие на место спасатели сообщили, что горит здание ресторана и находящаяся вокруг растительность. Изначально сообщалось, что огнем охвачено около 3 гектаров. Движение по Камышовому шоссе ограничили. Департамент транспорта скорректировал маршруты автобусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250821/pozhar-v-sevastopole-razrossya-do-12-ga---est-ugroza-chastnym-domam--1148891743.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, пожар, михаил развожаев, происшествия, гу мчс рф по республике крым, мчс севастополя, новости севастополя, срочные новости крыма