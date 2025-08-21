Рейтинг@Mail.ru
Крупный пожар у Камышового шоссе в Севастополе: вспыхнул ресторан - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Крупный пожар у Камышового шоссе в Севастополе: вспыхнул ресторан
Крупный пожар у Камышового шоссе в Севастополе: вспыхнул ресторан - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Крупный пожар у Камышового шоссе в Севастополе: вспыхнул ресторан
В Севастополе в районе Камышового шоссе горит ресторан и трава вокруг него на площади 3 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. РИА Новости Крым, 21.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148883507_233:274:889:643_1920x0_80_0_0_e27b3c349556e945fb338ef234e310d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе Камышового шоссе горит ресторан и трава вокруг него на площади 3 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Сообщение поступило в 12 часов 54 минуты. К месту происшествия оперативно выдвинулись силы МЧС России. В причинах происшествия разбираются эксперты.
Крупный пожар у Камышового шоссе в Севастополе: вспыхнул ресторан

В Севастополе у Камышового шоссе горит ресторан и трава на площади 3 гектара - МЧС

13:56 21.08.2025 (обновлено: 14:27 21.08.2025)
 
© СоцсетиВ Севастополе горит ресторан на Камышовом шоссее
В Севастополе горит ресторан на Камышовом шоссее
© Соцсети
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе Камышового шоссе горит ресторан и трава вокруг него на площади 3 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Сообщение поступило в 12 часов 54 минуты. К месту происшествия оперативно выдвинулись силы МЧС России.
"По прибытии установили, что горит растительность и здание ресторана. Предварительно, площадь, охваченная огнем, составляет около 3 гектаров. На тушение поданы стволы", - говорится в сообщении.
В причинах происшествия разбираются эксперты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
