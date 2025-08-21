https://crimea.ria.ru/20250821/krupnyy-pozhar-u-kamyshovogo-shosse-v-sevastopole-vspykhnul-restoran--1148883327.html

Крупный пожар у Камышового шоссе в Севастополе: вспыхнул ресторан

В Севастополе в районе Камышового шоссе горит ресторан и трава вокруг него на площади 3 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. РИА Новости Крым, 21.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе Камышового шоссе горит ресторан и трава вокруг него на площади 3 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Сообщение поступило в 12 часов 54 минуты. К месту происшествия оперативно выдвинулись силы МЧС России. В причинах происшествия разбираются эксперты. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

