https://crimea.ria.ru/20250821/zelenkogo-khotyat-doprosit-v-bundetage-o-podryve-severnykh-potokov--1148895602.html

Зеленского хотят допросить в бундестаге о подрыве "Северных потоков"

Зеленского хотят допросить в бундестаге о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости Крым, 21.08.2025

Зеленского хотят допросить в бундестаге о подрыве "Северных потоков"

Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт после ареста подозреваемого в организации диверсии на "Северных... РИА Новости Крым, 21.08.2025

2025-08-21T19:02

2025-08-21T19:02

2025-08-21T19:47

германия

бундестаг

владимир зеленский

северный поток

северный поток - 2

теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"

новости

терроризм

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/11/1148795431_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_dc0a1ed7baa534e14d04ed1ff4fa6eb5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости крым. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт после ареста подозреваемого в организации диверсии на "Северных потоков" гражданина Украины призвала созвать в немецком парламенте комиссию по расследованию подрыва, Владимир Зеленский должен предстать перед ней для дачи показаний.Ранее генпрокуратура Германии сообщила, что в Италии по ее ордеру был арестован 49-летний мужчина по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".По словам Вагенкнехт, нелепо предполагать, что задержанный и его сообщники действовали без поддержки со стороны украинского руководства и тогдашней администрации Байдена в США.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, согласно материалам которого диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО.Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250821/v-germanii-priznali-diversiyu-na-severnykh-potokakh-prestupleniem-1148895280.html

германия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, бундестаг, владимир зеленский, северный поток, северный поток - 2, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", новости, терроризм, в мире