Зеленского хотят допросить в бундестаге о подрыве "Северных потоков"
Зеленского хотят допросить в бундестаге о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Зеленского хотят допросить в бундестаге о подрыве "Северных потоков"
Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт после ареста подозреваемого в организации диверсии на "Северных... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T19:02
2025-08-21T19:02
2025-08-21T19:47
Зеленского хотят допросить в бундестаге о подрыве газопроводов "Северный поток"
19:02 21.08.2025 (обновлено: 19:47 21.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости крым. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт после ареста подозреваемого в организации диверсии на "Северных потоков" гражданина Украины призвала созвать в немецком парламенте комиссию по расследованию подрыва, Владимир Зеленский должен предстать перед ней для дачи показаний.
Ранее генпрокуратура Германии сообщила
, что в Италии по ее ордеру был арестован 49-летний мужчина по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".
"Нам нужна парламентская комиссия по расследованию атаки на "Северные потоки". Этот акт государственного терроризма должен наконец быть последовательно расследован", - написала политик на своей странице в соцсети X.
По словам Вагенкнехт, нелепо предполагать, что задержанный и его сообщники действовали без поддержки со стороны украинского руководства и тогдашней администрации Байдена в США.
"Зеленский должен дать показания перед комиссией бундестага. Абсурдно, что Германия тратит многие миллиарды на помощь Украине, но никогда так и не потребовала от Зеленского объяснений. Также должен быть поднят вопрос о возможных компенсациях", - добавила она.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, согласно материалам которого диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО.
Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
