https://crimea.ria.ru/20250821/podozrevaemogo-v-podryve-severnykh-potokov-ukraintsa-zaderzhali-v-italii-1148882865.html

Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца задержали в Италии

Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца задержали в Италии - РИА Новости Крым, 21.08.2025

Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца задержали в Италии

В Италии задержан гражданин Украины, которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году. Об этом... РИА Новости Крым, 21.08.2025

2025-08-21T13:48

2025-08-21T13:48

2025-08-21T13:48

северный поток - 2

теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"

северный поток

теракт

украина

италия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/03/1124702617_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_9ee3dde6ad62f42a6b79ae53e3b880b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Италии задержан гражданин Украины, которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Германии."Федеральная прокуратура в ночь на сегодняшний день (21 августа – ред.) по Европейскому ордеру на арест, выданному следственным судьей Федерального суда 18 августа 2025 года, задержала украинского гражданина Сергея К. в провинции Римини (Италия)", - говорится в сообщении.По данным немецкой прокуратуры, задержанного подозревают в соучастии в организации взрыва, антиконституционной диверсии, а также в разрушении сооружений."Взрывные устройства сдетонировали 26 сентября 2022 года. В результате взрывов оба газопровода были серьезно повреждены", - указали в прокуратуре.Отмечается, что после экстрадиции из Италии подозреваемый будет доставлен к следственному судье Федерального суда Германии.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, согласно материалам которого диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО.Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

италия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток - 2, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", северный поток, теракт, украина, италия, новости