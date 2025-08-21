Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца задержали в Италии - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца задержали в Италии
Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца задержали в Италии - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца задержали в Италии
В Италии задержан гражданин Украины, которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году. Об этом... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T13:48
2025-08-21T13:48
северный поток - 2
теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"
северный поток
теракт
украина
италия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Италии задержан гражданин Украины, которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Германии."Федеральная прокуратура в ночь на сегодняшний день (21 августа – ред.) по Европейскому ордеру на арест, выданному следственным судьей Федерального суда 18 августа 2025 года, задержала украинского гражданина Сергея К. в провинции Римини (Италия)", - говорится в сообщении.По данным немецкой прокуратуры, задержанного подозревают в соучастии в организации взрыва, антиконституционной диверсии, а также в разрушении сооружений."Взрывные устройства сдетонировали 26 сентября 2022 года. В результате взрывов оба газопровода были серьезно повреждены", - указали в прокуратуре.Отмечается, что после экстрадиции из Италии подозреваемый будет доставлен к следственному судье Федерального суда Германии.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, согласно материалам которого диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО.Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Италии задержан гражданин Украины, которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Германии.
"Федеральная прокуратура в ночь на сегодняшний день (21 августа – ред.) по Европейскому ордеру на арест, выданному следственным судьей Федерального суда 18 августа 2025 года, задержала украинского гражданина Сергея К. в провинции Римини (Италия)", - говорится в сообщении.
По данным немецкой прокуратуры, задержанного подозревают в соучастии в организации взрыва, антиконституционной диверсии, а также в разрушении сооружений.
Как уточнили в ведомстве, подозреваемый был одним из координаторов операции по установке взрывных устройств на газопроводах. Для транспортировки взрывчатки фигурант и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока. Яхта ранее была арендована через посредников у немецкой компании с использованием поддельных документов.
"Взрывные устройства сдетонировали 26 сентября 2022 года. В результате взрывов оба газопровода были серьезно повреждены", - указали в прокуратуре.
Отмечается, что после экстрадиции из Италии подозреваемый будет доставлен к следственному судье Федерального суда Германии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, согласно материалам которого диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО.
Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
