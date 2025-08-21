Новак в Севастополе проверил ход строительства современной котельной

https://crimea.ria.ru/20250821/novak-v-sevastopole-proveril-khod-stroitelstva-sovremennoy-kotelnoy-1148896024.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе строят еще одну блочно-модульную котельную, которая будет обслуживать около 4 000 человек и 8 социальных объектов. Ход работ проверил вице-премьер Александр Новак, прибывший с рабочим визитом в город, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, в данный момент на объекте строительства возведен железобетонный фундамент, выполнена сборка котельной и дымовых труб, переустроены тепловые сети, а внутриплощадочные инженерные сети в процессе обустройства.Развожаев подчеркнул, что такая котельная будет работать в автоматическом режиме: установку необходимой температуры теплоносителя в зависимости от погоды обеспечит программный комплекс.В Севастополе готовят теплосети и котельные к отопительному сезонуГлава города напомнил, что в Севастополе всего появится 11 таких новых блочно-модульных котельных, "чтобы обеспечить качественное теплоснабжение", строительно-монтажные работы ведутся с прошлого года.Ранее в этот день Развожаев по итогам двусторонней встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком сообщал, что на автозаправочных станциях в Севастополе в пятницу появится 95-й бензин – "бензовозы уже в пути".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоимость бензина Аи-95 и Аи-92 на бирже вновь побила рекорд Сколько будет стоить уголь в Крыму этой зимой В Балаклаве до конца года откроют котельную для 50 домов и школы
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе строят еще одну блочно-модульную котельную, которая будет обслуживать около 4 000 человек и 8 социальных объектов. Ход работ проверил вице-премьер Александр Новак, прибывший с рабочим визитом в город, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Вместе с вице-премьером Александром Валентиновичем Новаком проверили ход строительства одной из газовых блочных модульных котельных на улице Менжинского. В ее зоне обслуживания живут почти 4 000 человек, в радиусе действия находятся 8 социальных объектов, в том числе структурные подразделения 9-й городской больницы", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, в данный момент на объекте строительства возведен железобетонный фундамент, выполнена сборка котельной и дымовых труб, переустроены тепловые сети, а внутриплощадочные инженерные сети в процессе обустройства.
Развожаев подчеркнул, что такая котельная будет работать в автоматическом режиме: установку необходимой температуры теплоносителя в зависимости от погоды обеспечит программный комплекс.
Глава города напомнил, что в Севастополе всего появится 11 таких новых блочно-модульных котельных, "чтобы обеспечить качественное теплоснабжение", строительно-монтажные работы ведутся с прошлого года.
"Для нас вопрос создания новой инфраструктуры в Севастополе один из важнейших. На протяжении нескольких десятков лет практически никакие средства в эту сферу не вкладывались", – подчеркнул глава города.
Ранее в этот день Развожаев по итогам двусторонней встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком сообщал
, что на автозаправочных станциях в Севастополе в пятницу появится 95-й бензин – "бензовозы уже в пути".
