Новак в Севастополе проверил ход строительства современной котельной

Новак в Севастополе проверил ход строительства современной котельной

2025-08-21T19:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе строят еще одну блочно-модульную котельную, которая будет обслуживать около 4 000 человек и 8 социальных объектов. Ход работ проверил вице-премьер Александр Новак, прибывший с рабочим визитом в город, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, в данный момент на объекте строительства возведен железобетонный фундамент, выполнена сборка котельной и дымовых труб, переустроены тепловые сети, а внутриплощадочные инженерные сети в процессе обустройства.Развожаев подчеркнул, что такая котельная будет работать в автоматическом режиме: установку необходимой температуры теплоносителя в зависимости от погоды обеспечит программный комплекс.В Севастополе готовят теплосети и котельные к отопительному сезонуГлава города напомнил, что в Севастополе всего появится 11 таких новых блочно-модульных котельных, "чтобы обеспечить качественное теплоснабжение", строительно-монтажные работы ведутся с прошлого года.Ранее в этот день Развожаев по итогам двусторонней встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком сообщал, что на автозаправочных станциях в Севастополе в пятницу появится 95-й бензин – "бензовозы уже в пути".

