https://crimea.ria.ru/20250821/pozhar-v-sevastopole-razrossya-do-12-ga---est-ugroza-chastnym-domam--1148891743.html

Пожар в Севастополе разросся до 12 га - есть угроза частным домам

Пожар в Севастополе разросся до 12 га - есть угроза частным домам - РИА Новости Крым, 21.08.2025

Пожар в Севастополе разросся до 12 га - есть угроза частным домам

Мощный пожар в Севастополе разросся до 12 гектаров, возникли три очага. Существует угроза частным домам, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.08.2025

2025-08-21T15:50

2025-08-21T15:50

2025-08-21T15:56

крым

срочные новости крыма

новости севастополя

севастополь

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148891271_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e8aa0cc0824b1d6d66e79b6157544f73.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Мощный пожар в Севастополе разросся до 12 гектаров, возникли три очага. Существует угроза частным домам, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Пожар вспыхнул в четверг около 13 ч. Прибывшие на место спасатели сообщили, что горит здание ресторана и находящаяся вокруг растительность. Изначально сообщалось, что огнем охвачено около 3 гектаров. На месте продолжают работать спасатели, над городом виден густой дым. Движение по Камышовому шоссе ограничено. Департамент транспорта скорректировал маршруты автобусов. Ресторан уничтожен огнем почти полностью. Вместе с тем пожарные расчеты не допустили распространения огня на расположенную рядом автозаправочную станцию. Пожару присвоен 4-й максимальный ранг.На месте происшествия работают 63 специалиста и 17 единиц техники. Вертолет МИ-8 осуществляет сброс воды на очаги пожара, забор воды происходит с моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, срочные новости крыма, новости севастополя, севастополь, пожар