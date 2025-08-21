https://crimea.ria.ru/20250821/pozhar-v-sevastopole-razrossya-do-12-ga---est-ugroza-chastnym-domam--1148891743.html
Пожар в Севастополе разросся до 12 га - есть угроза частным домам
Пожар в Севастополе разросся до 12 га - есть угроза частным домам - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Пожар в Севастополе разросся до 12 га - есть угроза частным домам
Мощный пожар в Севастополе разросся до 12 гектаров, возникли три очага. Существует угроза частным домам, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T15:50
2025-08-21T15:50
2025-08-21T15:56
крым
срочные новости крыма
новости севастополя
севастополь
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148891271_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e8aa0cc0824b1d6d66e79b6157544f73.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Мощный пожар в Севастополе разросся до 12 гектаров, возникли три очага. Существует угроза частным домам, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Пожар вспыхнул в четверг около 13 ч. Прибывшие на место спасатели сообщили, что горит здание ресторана и находящаяся вокруг растительность. Изначально сообщалось, что огнем охвачено около 3 гектаров. На месте продолжают работать спасатели, над городом виден густой дым. Движение по Камышовому шоссе ограничено. Департамент транспорта скорректировал маршруты автобусов. Ресторан уничтожен огнем почти полностью. Вместе с тем пожарные расчеты не допустили распространения огня на расположенную рядом автозаправочную станцию. Пожару присвоен 4-й максимальный ранг.На месте происшествия работают 63 специалиста и 17 единиц техники. Вертолет МИ-8 осуществляет сброс воды на очаги пожара, забор воды происходит с моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148891271_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b34b6dde6f16db17b1541fabe87067c2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, срочные новости крыма, новости севастополя, севастополь, пожар
Пожар в Севастополе разросся до 12 га - есть угроза частным домам
Развожаев: мощный пожар в Севастополе разросся до 12 гектаров - есть угроза частным домам
15:50 21.08.2025 (обновлено: 15:56 21.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Мощный пожар в Севастополе разросся до 12 гектаров, возникли три очага. Существует угроза частным домам, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Пожар вспыхнул в четверг около 13 ч. Прибывшие на место спасатели сообщили, что горит здание ресторана
и находящаяся вокруг растительность. Изначально сообщалось, что огнем охвачено около 3 гектаров. На месте продолжают работать спасатели, над городом виден густой дым. Движение по Камышовому шоссе ограничено
. Департамент транспорта скорректировал маршруты автобусов.
"Сейчас все подразделения пожарной охраны Севастопольского гарнизона ведут тушение трех больших очагов в районе Камышового шоссе, на участке от железнодорожного моста до Фиолентовского кольца. Предварительная площадь пожара 12 гектаров, - сообщил Развожаев. - Горит трава на склоне СТ "Килен-балка", есть угроза для частных домов".
Ресторан уничтожен огнем почти полностью. Вместе с тем пожарные расчеты не допустили распространения огня на расположенную рядом автозаправочную станцию.
Пожару присвоен 4-й максимальный ранг.
"️Тушению мешает сильный ветер, работает авиация МЧС и ждём пожарный поезд Крымской железной дороги. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.
На месте происшествия работают 63 специалиста и 17 единиц техники. Вертолет МИ-8 осуществляет сброс воды на очаги пожара, забор воды происходит с моря.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.