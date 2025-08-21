Пожар в Севастополе разросся до 12 га - есть угроза частным домам

Рейтинг@Mail.ru
Мощный пожар в Севастополе разросся до 12 гектаров, возникли три очага. Существует угроза частным домам, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T15:50
2025-08-21T15:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Мощный пожар в Севастополе разросся до 12 гектаров, возникли три очага. Существует угроза частным домам, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Пожар вспыхнул в четверг около 13 ч. Прибывшие на место спасатели сообщили, что горит здание ресторана и находящаяся вокруг растительность. Изначально сообщалось, что огнем охвачено около 3 гектаров. На месте продолжают работать спасатели, над городом виден густой дым. Движение по Камышовому шоссе ограничено. Департамент транспорта скорректировал маршруты автобусов. Ресторан уничтожен огнем почти полностью. Вместе с тем пожарные расчеты не допустили распространения огня на расположенную рядом автозаправочную станцию. Пожару присвоен 4-й максимальный ранг.На месте происшествия работают 63 специалиста и 17 единиц техники. Вертолет МИ-8 осуществляет сброс воды на очаги пожара, забор воды происходит с моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
15:50 21.08.2025 (обновлено: 15:56 21.08.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевПожар на Камышовом шоссе в Севастополе
Пожар на Камышовом шоссе в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Мощный пожар в Севастополе разросся до 12 гектаров, возникли три очага. Существует угроза частным домам, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Пожар вспыхнул в четверг около 13 ч. Прибывшие на место спасатели сообщили, что горит здание ресторана и находящаяся вокруг растительность. Изначально сообщалось, что огнем охвачено около 3 гектаров. На месте продолжают работать спасатели, над городом виден густой дым. Движение по Камышовому шоссе ограничено. Департамент транспорта скорректировал маршруты автобусов.
"Сейчас все подразделения пожарной охраны Севастопольского гарнизона ведут тушение трех больших очагов в районе Камышового шоссе, на участке от железнодорожного моста до Фиолентовского кольца. Предварительная площадь пожара 12 гектаров, - сообщил Развожаев. - Горит трава на склоне СТ "Килен-балка", есть угроза для частных домов".
© СоцсетиВ Севастополе горит ресторан на Камышовом шоссее
В Севастополе горит ресторан на Камышовом шоссее
© Соцсети
В Севастополе горит ресторан на Камышовом шоссее
Ресторан уничтожен огнем почти полностью. Вместе с тем пожарные расчеты не допустили распространения огня на расположенную рядом автозаправочную станцию.
Пожару присвоен 4-й максимальный ранг.
"️Тушению мешает сильный ветер, работает авиация МЧС и ждём пожарный поезд Крымской железной дороги. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.
На месте происшествия работают 63 специалиста и 17 единиц техники. Вертолет МИ-8 осуществляет сброс воды на очаги пожара, забор воды происходит с моря.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния