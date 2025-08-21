https://crimea.ria.ru/20250821/v-germanii-priznali-diversiyu-na-severnykh-potokakh-prestupleniem-1148895280.html
В Германии признали диверсию на "Северных потоках" преступлением
В Германии признали диверсию на "Северных потоках" преступлением
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Германия продолжит быть на стороне Украины, но диверсия на "Северных потоках" - преступление, которое необходимо расследовать, заявила министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг в связи с задержанием в Италии предполагаемого координатора диверсии на газопроводах.Ранее сообщалось, что в Италии задержан гражданин Украины, которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году.Так политик ответила на вопрос, повлияет ли арест подозреваемого на украино-германские отношения.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, согласно материалам которого диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО.Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Хубиг: ФРГ поддерживает Украину, но дело "Северных потоков" нужно расследовать
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Германия продолжит быть на стороне Украины, но диверсия на "Северных потоках" - преступление, которое необходимо расследовать, заявила министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг в связи с задержанием в Италии предполагаемого координатора диверсии на газопроводах.
Ранее сообщалось
, что в Италии задержан гражданин Украины, которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году.
"Мы стоим на стороне Украины. Мы и дальше будем стоять на стороне Украины, но для меня важно, что Германия является правовым государством, и что преступления, совершенные в нашей юрисдикции, также должны последовательно расследоваться", - сказала журналистам Хубиг в ходе пресс-конференции.
Так политик ответила на вопрос, повлияет ли арест подозреваемого на украино-германские отношения.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, согласно материалам которого диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО.
Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
