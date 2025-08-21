https://crimea.ria.ru/20250821/vsu-atakovali-voronezhskuyu-oblast---priostanovleno-dvizhenie-poezdov-1148873317.html

ВСУ атаковали Воронежскую область - приостановлено движение поездов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Объект энергетики поврежден в Воронежской области из-за падения БПЛА, без света остаются несколько сел, задерживается ряд пассажирских поездов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.По словам губернатора, силы ПВО сбили более 10 беспилотников в одном из районов на юге Воронежской области. В Кантемировском и Россошанском районах сохраняется угроза атаки БПЛА.По информации РЖД, движение поездов приостановлено в районе станций Журавка и Райновская.Для координации восстановительных работ в РЖД создан оперативный штаб. В компании заверили, что делают все возможное для сокращении времени задержки пассажирских поездов.17 августа из-за падения обломков беспилотника была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, что привело к задержке движения нескольких поездов. Также произошло возгорание магазина и вещевого рынка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки дрона упали на больницу и территорию НПЗ в ВолгоградеАтака Киева на Смоленскую АЭС - Следком возбудил дело о терактеБеспилотник влетел в жилой дом в Курске: есть погибшая и раненые

