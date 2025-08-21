Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Воронежскую область - приостановлено движение поездов - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250821/vsu-atakovali-voronezhskuyu-oblast---priostanovleno-dvizhenie-poezdov-1148873317.html
ВСУ атаковали Воронежскую область - приостановлено движение поездов
ВСУ атаковали Воронежскую область - приостановлено движение поездов - РИА Новости Крым, 21.08.2025
ВСУ атаковали Воронежскую область - приостановлено движение поездов
Объект энергетики поврежден в Воронежской области из-за падения БПЛА, без света остаются несколько сел, задерживается ряд пассажирских поездов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T06:10
2025-08-21T06:13
воронежская область
александр гусев
российские железные дороги (ржд)
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
происшествия
поезд
железная дорога
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/50/1118485075_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_87425e3c1cf0d0ab2dfa17c55439475a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Объект энергетики поврежден в Воронежской области из-за падения БПЛА, без света остаются несколько сел, задерживается ряд пассажирских поездов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.По словам губернатора, силы ПВО сбили более 10 беспилотников в одном из районов на юге Воронежской области. В Кантемировском и Россошанском районах сохраняется угроза атаки БПЛА.По информации РЖД, движение поездов приостановлено в районе станций Журавка и Райновская.Для координации восстановительных работ в РЖД создан оперативный штаб. В компании заверили, что делают все возможное для сокращении времени задержки пассажирских поездов.17 августа из-за падения обломков беспилотника была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, что привело к задержке движения нескольких поездов. Также произошло возгорание магазина и вещевого рынка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки дрона упали на больницу и территорию НПЗ в ВолгоградеАтака Киева на Смоленскую АЭС - Следком возбудил дело о терактеБеспилотник влетел в жилой дом в Курске: есть погибшая и раненые
воронежская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/50/1118485075_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_caf1926671e8e1ed80b5ae9bccbe02bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воронежская область, александр гусев, российские железные дороги (ржд), беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, поезд, железная дорога, новости
ВСУ атаковали Воронежскую область - приостановлено движение поездов

В Воронежской области из-за падения беспилотника приостановили движение поездов

06:10 21.08.2025 (обновлено: 06:13 21.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Объект энергетики поврежден в Воронежской области из-за падения БПЛА, без света остаются несколько сел, задерживается ряд пассажирских поездов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
"В результате падения БПЛА поврежден объект энергетики. Без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов. Оперативные службы готовятся приступить к устранению последствий", — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, силы ПВО сбили более 10 беспилотников в одном из районов на юге Воронежской области. В Кантемировском и Россошанском районах сохраняется угроза атаки БПЛА.
По информации РЖД, движение поездов приостановлено в районе станций Журавка и Райновская.
"В результате падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская (участок Россошь — Сохрановка, Воронежская область) отсутствует напряжение в контактной сети. Пострадавших нет. Движение поездов приостановлено", — говорится в сообщении.
Для координации восстановительных работ в РЖД создан оперативный штаб. В компании заверили, что делают все возможное для сокращении времени задержки пассажирских поездов.
17 августа из-за падения обломков беспилотника была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, что привело к задержке движения нескольких поездов. Также произошло возгорание магазина и вещевого рынка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обломки дрона упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде
Атака Киева на Смоленскую АЭС - Следком возбудил дело о теракте
Беспилотник влетел в жилой дом в Курске: есть погибшая и раненые
 
Воронежская областьАлександр ГусевРоссийские железные дороги (РЖД)Беспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУПроисшествияПоездЖелезная дорогаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:17Иностранец пытался вывезти из России секретные документы для СБУ
10:07Благоустройство туристического центра Саки – как идут работы
10:00Строительство курортного комплекса в Ялте обойдется в 26 млрд рублей
09:37В Ленинском районе Крыма проведут подрыв боеприпасов
09:24В Алуште перекроют движение и эвакуируют людей - в чем причина
09:14Осень-2025: Крым снова в топе направлений у туристов
09:00В ДТП на Кубани один человек погиб и двое подростков получили травмы
08:47Опасные аттракционы в Крыму: на что надо обратить внимание
08:25Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти
08:18 Взрывы прогремели по всей Украине
08:07Какие сады в Крыму пострадали от температурных "качелей"
07:54Поезд Москва-Симферополь задерживается на 4 часа
07:46Индустриальный парк "Феодосия": какие инвесторы зайдут сюда и когда
07:28Беспилотники сбили над Крымом и Черным морем
07:18Движение поездов в Воронежской области возобновили
07:10В Севастополе громкая ночь - губернатор назвал причину
06:46Поезд в Крым и еще 18 составов задерживаются в Воронежской области
06:36Крымский мост: со стороны Керчи собралась очередь
06:25В Ростовской области пожар на промпредприятии из-за атаки БПЛА
06:10ВСУ атаковали Воронежскую область - приостановлено движение поездов
Лента новостейМолния