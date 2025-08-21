ВСУ атаковали Воронежскую область - приостановлено движение поездов
В Воронежской области из-за падения беспилотника приостановили движение поездов
06:10 21.08.2025 (обновлено: 06:13 21.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Объект энергетики поврежден в Воронежской области из-за падения БПЛА, без света остаются несколько сел, задерживается ряд пассажирских поездов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
"В результате падения БПЛА поврежден объект энергетики. Без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов. Оперативные службы готовятся приступить к устранению последствий", — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, силы ПВО сбили более 10 беспилотников в одном из районов на юге Воронежской области. В Кантемировском и Россошанском районах сохраняется угроза атаки БПЛА.
По информации РЖД, движение поездов приостановлено в районе станций Журавка и Райновская.
"В результате падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская (участок Россошь — Сохрановка, Воронежская область) отсутствует напряжение в контактной сети. Пострадавших нет. Движение поездов приостановлено", — говорится в сообщении.
Для координации восстановительных работ в РЖД создан оперативный штаб. В компании заверили, что делают все возможное для сокращении времени задержки пассажирских поездов.
17 августа из-за падения обломков беспилотника была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, что привело к задержке движения нескольких поездов. Также произошло возгорание магазина и вещевого рынка.
