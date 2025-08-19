https://crimea.ria.ru/20250819/oblomki-drona-upali-na-bolnitsu-i-territoriyu-npz-v-volgograde-1148826628.html
Обломки дрона упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде
Обломки беспилотника упали на больницу и территорию нефтезавода в Волгограде, возникли возгорания. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 19.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Обломки беспилотника упали на больницу и территорию нефтезавода в Волгограде, возникли возгорания. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров.По его словам, в регионе отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в других отделениях.14 августа пожар и утечка нефтепродуктов произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области в результате падения обломков украинского беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
06:07 19.08.2025 (обновлено: 07:16 19.08.2025)