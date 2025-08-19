Рейтинг@Mail.ru
Обломки дрона упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Обломки дрона упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде
Обломки дрона упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Обломки дрона упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде
Обломки беспилотника упали на больницу и территорию нефтезавода в Волгограде, возникли возгорания. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T06:07
2025-08-19T07:16
волгоградская область
андрей бочаров
атаки всу
волгоград
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Обломки беспилотника упали на больницу и территорию нефтезавода в Волгограде, возникли возгорания. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров.По его словам, в регионе отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в других отделениях.14 августа пожар и утечка нефтепродуктов произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области в результате падения обломков украинского беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
волгоградская область
волгоград
волгоградская область, андрей бочаров, атаки всу, волгоград, происшествия, новости
Обломки дрона упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде

В Волгограде обломки беспилотника упали на больницу и территорию нефтезавода

06:07 19.08.2025 (обновлено: 07:16 19.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Обломки беспилотника упали на больницу и территорию нефтезавода в Волгограде, возникли возгорания. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров.
По его словам, в регионе отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов.
"На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы №16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет. Пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в других отделениях.
14 августа пожар и утечка нефтепродуктов произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области в результате падения обломков украинского беспилотника.
Волгоградская областьАндрей БочаровАтаки ВСУВолгоградПроисшествияНовости
 
