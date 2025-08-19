https://crimea.ria.ru/20250819/oblomki-drona-upali-na-bolnitsu-i-territoriyu-npz-v-volgograde-1148826628.html

Обломки дрона упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде

Обломки дрона упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде - РИА Новости Крым, 19.08.2025

Обломки дрона упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде

Обломки беспилотника упали на больницу и территорию нефтезавода в Волгограде, возникли возгорания. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 19.08.2025

2025-08-19T06:07

2025-08-19T06:07

2025-08-19T07:16

волгоградская область

андрей бочаров

атаки всу

волгоград

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050785_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_9f32a0b05bee6315adb3af04b995da4c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Обломки беспилотника упали на больницу и территорию нефтезавода в Волгограде, возникли возгорания. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров.По его словам, в регионе отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в других отделениях.14 августа пожар и утечка нефтепродуктов произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области в результате падения обломков украинского беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

волгоградская область

волгоград

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, андрей бочаров, атаки всу, волгоград, происшествия, новости