Утечка и пожар произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за атаки дрона
Утечка и пожар произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за атаки дрона
Утечка и пожар произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за атаки дрона - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Утечка и пожар произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за атаки дрона
Пожар и утечка нефтепродуктов произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области в результате падения обломков украинского беспилотника. Об этом... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T06:01
2025-08-14T06:02
волгоградская область
андрей бочаров
атаки всу
происшествия
нпз
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Пожар и утечка нефтепродуктов произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области в результате падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время спасатели тущат возгорание.Накануне ночью после массированной атаки беспилотников в Волгограде обломки сбитого дрона упали на жилую многоэтажку, жильцов пришлось эвакуировать и разместить в ПВР.Также в ночь на среду обломки сбитого беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
волгоградская область
волгоградская область, андрей бочаров, атаки всу, происшествия, нпз, пожар, беспилотник (бпла, дрон), новости
Утечка и пожар произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за атаки дрона

На НПЗ в Волгоградской области из-за упавшего дрона произошла утечка и начался пожар

06:01 14.08.2025 (обновлено: 06:02 14.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Пожар и утечка нефтепродуктов произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области в результате падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны России была отражена массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ", — цитирует его пресс-служба областной администрации.
По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время спасатели тущат возгорание.
Накануне ночью после массированной атаки беспилотников в Волгограде обломки сбитого дрона упали на жилую многоэтажку, жильцов пришлось эвакуировать и разместить в ПВР.
Также в ночь на среду обломки сбитого беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Волгоградская областьАндрей БочаровАтаки ВСУПроисшествияНПЗПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
