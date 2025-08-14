https://crimea.ria.ru/20250814/utechka-i-pozhar-proizoshli-na-npz-v-volgogradskoy-oblasti-iz-za-ataki-drona-1148705701.html
Утечка и пожар произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за атаки дрона
Утечка и пожар произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за атаки дрона - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Утечка и пожар произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за атаки дрона
Пожар и утечка нефтепродуктов произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области в результате падения обломков украинского беспилотника. Об этом... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T06:01
2025-08-14T06:01
2025-08-14T06:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Пожар и утечка нефтепродуктов произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области в результате падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время спасатели тущат возгорание.Накануне ночью после массированной атаки беспилотников в Волгограде обломки сбитого дрона упали на жилую многоэтажку, жильцов пришлось эвакуировать и разместить в ПВР.Также в ночь на среду обломки сбитого беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Утечка и пожар произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за атаки дрона
06:01 14.08.2025 (обновлено: 06:02 14.08.2025)