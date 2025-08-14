https://crimea.ria.ru/20250814/utechka-i-pozhar-proizoshli-na-npz-v-volgogradskoy-oblasti-iz-za-ataki-drona-1148705701.html

Утечка и пожар произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за атаки дрона

Утечка и пожар произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за атаки дрона - РИА Новости Крым, 14.08.2025

Утечка и пожар произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за атаки дрона

Пожар и утечка нефтепродуктов произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области в результате падения обломков украинского беспилотника. Об этом... РИА Новости Крым, 14.08.2025

2025-08-14T06:01

2025-08-14T06:01

2025-08-14T06:02

волгоградская область

андрей бочаров

атаки всу

происшествия

нпз

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2440f522c2ba78c544240d1ec711a35.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Пожар и утечка нефтепродуктов произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области в результате падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время спасатели тущат возгорание.Накануне ночью после массированной атаки беспилотников в Волгограде обломки сбитого дрона упали на жилую многоэтажку, жильцов пришлось эвакуировать и разместить в ПВР.Также в ночь на среду обломки сбитого беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

волгоградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, андрей бочаров, атаки всу, происшествия, нпз, пожар, беспилотник (бпла, дрон), новости