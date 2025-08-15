https://crimea.ria.ru/20250815/bespilotnik-vletel-v-zhiloy-dom-v-kurske-est-pogibshaya-i-ranenye-1148729707.html

Беспилотник влетел в жилой дом в Курске: есть погибшая и раненые

2025-08-15T07:11

курск

александр хинштейн

атаки всу

курская область

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Вражеский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Курске, погибла женщина, пострадали 10 человек. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.По его словам, в результате прилета на четырех верхних этажах возник пожар, который сотрудники МЧС оперативно ликвидировали. Взрывной волной выбиты стекла в соседних домах и школе. Пока специалисты будут осматривать дом и оценивать степень повреждений, людей разместят в ПВР или компенсируют им аренду жилья. Сейчас жильцы дома временно находятся в соседней школе. Пострадавшим выплатят компенсацию. 75 тыс. рублей получат за частичную потерю имущества,150 тыс. — за полную. Кроме того, те, кто полностью утратил свое имущество, получат новую региональную выплату в 195 тысяч рублей, пообещал Хинштейн.Утром в пятницу ВСУ также атаковали беспилотниками Самарскую область, был закрыт аэропорт, ограничена работа мобильного интернета. О разрушениях и пострадавших не сообщается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

