Беспилотник влетел в жилой дом в Курске: есть погибшая и раненые
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Вражеский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Курске, погибла женщина, пострадали 10 человек. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.По его словам, в результате прилета на четырех верхних этажах возник пожар, который сотрудники МЧС оперативно ликвидировали. Взрывной волной выбиты стекла в соседних домах и школе. Пока специалисты будут осматривать дом и оценивать степень повреждений, людей разместят в ПВР или компенсируют им аренду жилья. Сейчас жильцы дома временно находятся в соседней школе. Пострадавшим выплатят компенсацию. 75 тыс. рублей получат за частичную потерю имущества,150 тыс. — за полную. Кроме того, те, кто полностью утратил свое имущество, получат новую региональную выплату в 195 тысяч рублей, пообещал Хинштейн.Утром в пятницу ВСУ также атаковали беспилотниками Самарскую область, был закрыт аэропорт, ограничена работа мобильного интернета. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Вражеский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Курске, погибла женщина, пострадали 10 человек. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.
По его словам, в результате прилета на четырех верхних этажах возник пожар, который сотрудники МЧС оперативно ликвидировали. Взрывной волной выбиты стекла в соседних домах и школе.
"Количество пострадавших увеличилось до десяти человек. В их числе — ребенок 2010 года рождения. Наши врачи делают все, чтобы поставить людей на ноги. К сожалению, женщина 45-ти лет погибла на месте. Соболезную близким — семье окажем всю помощь", - написал Хинштейн в своем Tеlegram-канале.
Пока специалисты будут осматривать дом и оценивать степень повреждений, людей разместят в ПВР или компенсируют им аренду жилья. Сейчас жильцы дома временно находятся в соседней школе.
Пострадавшим выплатят компенсацию. 75 тыс. рублей получат за частичную потерю имущества,150 тыс. — за полную. Кроме того, те, кто полностью утратил свое имущество, получат новую региональную выплату в 195 тысяч рублей, пообещал Хинштейн.
Утром в пятницу ВСУ также атаковали беспилотниками Самарскую область
, был закрыт аэропорт, ограничена работа мобильного интернета. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
