Беспилотник влетел в жилой дом в Курске: есть погибшая и раненые
Беспилотник влетел в жилой дом в Курске: есть погибшая и раненые
Беспилотник влетел в жилой дом в Курске: есть погибшая и раненые - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Беспилотник влетел в жилой дом в Курске: есть погибшая и раненые
Вражеский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Курске, погибла женщина, пострадали 10 человек. Об этом сообщил врио губернатора области Александр... РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T07:11
2025-08-15T07:11
курск
александр хинштейн
атаки всу
курская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Вражеский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Курске, погибла женщина, пострадали 10 человек. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.По его словам, в результате прилета на четырех верхних этажах возник пожар, который сотрудники МЧС оперативно ликвидировали. Взрывной волной выбиты стекла в соседних домах и школе. Пока специалисты будут осматривать дом и оценивать степень повреждений, людей разместят в ПВР или компенсируют им аренду жилья. Сейчас жильцы дома временно находятся в соседней школе. Пострадавшим выплатят компенсацию. 75 тыс. рублей получат за частичную потерю имущества,150 тыс. — за полную. Кроме того, те, кто полностью утратил свое имущество, получат новую региональную выплату в 195 тысяч рублей, пообещал Хинштейн.Утром в пятницу ВСУ также атаковали беспилотниками Самарскую область, был закрыт аэропорт, ограничена работа мобильного интернета. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
курск
курская область
Беспилотник влетел в жилой дом в Курске: есть погибшая и раненые

В Курске после прилета беспилотника в жилой дом один человек погиб и 10 ранены

07:11 15.08.2025
 
В Курске после прилета беспилотника в жилой дом один человек погиб и 10 ранены
В Курске после прилета беспилотника в жилой дом один человек погиб и 10 ранены
© Telegram Александр Хинштейн
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Вражеский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Курске, погибла женщина, пострадали 10 человек. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.
По его словам, в результате прилета на четырех верхних этажах возник пожар, который сотрудники МЧС оперативно ликвидировали. Взрывной волной выбиты стекла в соседних домах и школе.

"Количество пострадавших увеличилось до десяти человек. В их числе — ребенок 2010 года рождения. Наши врачи делают все, чтобы поставить людей на ноги. К сожалению, женщина 45-ти лет погибла на месте. Соболезную близким — семье окажем всю помощь", - написал Хинштейн в своем Tеlegram-канале.

Пока специалисты будут осматривать дом и оценивать степень повреждений, людей разместят в ПВР или компенсируют им аренду жилья. Сейчас жильцы дома временно находятся в соседней школе.
В Курске после прилета беспилотника в жилой дом один человек погиб и 10 ранены
Пострадавшим выплатят компенсацию. 75 тыс. рублей получат за частичную потерю имущества,150 тыс. — за полную. Кроме того, те, кто полностью утратил свое имущество, получат новую региональную выплату в 195 тысяч рублей, пообещал Хинштейн.
Утром в пятницу ВСУ также атаковали беспилотниками Самарскую область, был закрыт аэропорт, ограничена работа мобильного интернета. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Лента новостейМолния