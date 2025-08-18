https://crimea.ria.ru/20250818/ataka-kieva-na-smolenskuyu-aes---sledkom-vozbudil-delo-o-terakte-1148802333.html

Атака Киева на Смоленскую АЭС - Следком возбудил дело о теракте

Атака Киева на Смоленскую АЭС - Следком возбудил дело о теракте - РИА Новости Крым, 18.08.2025

Атака Киева на Смоленскую АЭС - Следком возбудил дело о теракте

Уголовное дело о теракте завели по факту попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. РИА Новости Крым, 18.08.2025

2025-08-18T10:50

2025-08-18T10:50

2025-08-18T10:50

теракт

ск рф (следственный комитет российской федерации)

атаки всу

смоленская область

ядерная энергетика

закон и право

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148802586_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_6e6db6821dbfd7bef49b086be1f8b19b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте завели по факту попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье был подавлен украинский беспилотник, сообщалось накануне. Кроме того, по ее словам, уголовные дела о терактах с тяжкими последствиями открыты в связи с атаками ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры в Астраханской, Воронежской и Нижегородской областях. В частности, в Воронеже с 16 по 17 августа при падении вражеского дрона был ранен мужчина, повреждены многоквартирный дом, магазин, строения на территории вещевого рынка и объекты транспортной инфраструктуры местной железнодорожной станции. В Кстовском муниципальном округе Нижегородской области в результате атаки БПЛА украинских боевиков был поврежден участок линии электропередачи. В Астраханской области – трюм гражданского судна на якорной стоянке.БПЛА были уничтожены и над другими регионами России."В рамках уголовных дел подсчитывается причиненный ущерб, устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, причастные к совершению этих преступлений", – сообщила представитель СК.В ФСБ ранее в понедельник сообщили о предотвращенном теракте на Крымском мосту. Силовиков поблагодарил за работу глава Крыма Сергей Аксенов. Всего в России предотвратили более 170 терактов с начала года. Как сообщала ранее старший следователь крымского главка СК РФ Юлия Давыдова, в производстве Главного управления СКР по Крыму и Севастополю с начала года находилось семь уголовных дел о преступлениях террористического характера, с направлением в суд завершено расследование по одному из них.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили теракты в Крыму: перед судом предстанут агенты спецслужб КиеваУбийство и взрыв под Воронежем: что известно на данный момент60 кг взрывчатки в машине: агент СБУ хотел убить военного в Подмосковье

смоленская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт, ск рф (следственный комитет российской федерации), атаки всу, смоленская область, ядерная энергетика, закон и право, новости