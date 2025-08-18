Рейтинг@Mail.ru
Атака Киева на Смоленскую АЭС - Следком возбудил дело о теракте - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Атака Киева на Смоленскую АЭС - Следком возбудил дело о теракте
Атака Киева на Смоленскую АЭС - Следком возбудил дело о теракте - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Атака Киева на Смоленскую АЭС - Следком возбудил дело о теракте
Уголовное дело о теракте завели по факту попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T10:50
2025-08-18T10:50
теракт
ск рф (следственный комитет российской федерации)
атаки всу
смоленская область
ядерная энергетика
закон и право
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте завели по факту попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье был подавлен украинский беспилотник, сообщалось накануне. Кроме того, по ее словам, уголовные дела о терактах с тяжкими последствиями открыты в связи с атаками ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры в Астраханской, Воронежской и Нижегородской областях. В частности, в Воронеже с 16 по 17 августа при падении вражеского дрона был ранен мужчина, повреждены многоквартирный дом, магазин, строения на территории вещевого рынка и объекты транспортной инфраструктуры местной железнодорожной станции. В Кстовском муниципальном округе Нижегородской области в результате атаки БПЛА украинских боевиков был поврежден участок линии электропередачи. В Астраханской области – трюм гражданского судна на якорной стоянке.БПЛА были уничтожены и над другими регионами России."В рамках уголовных дел подсчитывается причиненный ущерб, устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, причастные к совершению этих преступлений", – сообщила представитель СК.В ФСБ ранее в понедельник сообщили о предотвращенном теракте на Крымском мосту. Силовиков поблагодарил за работу глава Крыма Сергей Аксенов. Всего в России предотвратили более 170 терактов с начала года. Как сообщала ранее старший следователь крымского главка СК РФ Юлия Давыдова, в производстве Главного управления СКР по Крыму и Севастополю с начала года находилось семь уголовных дел о преступлениях террористического характера, с направлением в суд завершено расследование по одному из них.
смоленская область
Атака Киева на Смоленскую АЭС - Следком возбудил дело о теракте

Следком возбудил уголовное дело о терактах после атак ВСУ на Смоленскую АЭС

10:50 18.08.2025
 
© РосэнергоатомСмоленская АЭС
Смоленская АЭС
© Росэнергоатом
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте завели по факту попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье был подавлен украинский беспилотник, сообщалось накануне.

"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии, в связи с попыткой атаки вооруженных формирований Украины на объект атомной энергетики в Десногорске Смоленской области 17 августа 2025 года", – цитирует Петренко пресс-служба СК РФ.

Кроме того, по ее словам, уголовные дела о терактах с тяжкими последствиями открыты в связи с атаками ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры в Астраханской, Воронежской и Нижегородской областях.
В частности, в Воронеже с 16 по 17 августа при падении вражеского дрона был ранен мужчина, повреждены многоквартирный дом, магазин, строения на территории вещевого рынка и объекты транспортной инфраструктуры местной железнодорожной станции.
В Кстовском муниципальном округе Нижегородской области в результате атаки БПЛА украинских боевиков был поврежден участок линии электропередачи. В Астраханской области – трюм гражданского судна на якорной стоянке.
БПЛА были уничтожены и над другими регионами России.
"В рамках уголовных дел подсчитывается причиненный ущерб, устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, причастные к совершению этих преступлений", – сообщила представитель СК.
В ФСБ ранее в понедельник сообщили о предотвращенном теракте на Крымском мосту. Силовиков поблагодарил за работу глава Крыма Сергей Аксенов. Всего в России предотвратили более 170 терактов с начала года. Как сообщала ранее старший следователь крымского главка СК РФ Юлия Давыдова, в производстве Главного управления СКР по Крыму и Севастополю с начала года находилось семь уголовных дел о преступлениях террористического характера, с направлением в суд завершено расследование по одному из них.
Лента новостейМолния