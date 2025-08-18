https://crimea.ria.ru/20250818/fsb-predotvratila-terakt-na-krymskom-mostu-1148799009.html

ФСБ предотвратила попытку взорвать Крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности РФ сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.Уточняется, что бомба была заложена в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. По данным ведомства, автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины, пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Республике Северная Осетия - Алания и должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе под управлением частного перевозчика.По информации ФСБ, впоследствии автомашину с бомбой предстояло передать другому водителю - он должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост "и стать невольным террористом-смертником, которого киевский режим планировал использовать "втемную".Сотрудникам ФСБ России удалось своевременно выявить и обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в автомашине Chevrolet Volt, а также задержать всех лиц, причастных к ее доставке на территорию РФ.Теракты на Крымском мостуПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Впоследствии глава СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту.Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиль, девочка выжила, получила ранения средней тяжести и была доставлена в реанимацию.Очередную попытку ударить по Крымскому мосту Киев предпринял утром 3 июня 2025 года. Движение по мосту закрывали на три часа. Официально причины не назывались. После снятия ограничений транспорт продолжил движение в штатном режиме. При этом с утра в украинских СМИ появилась информация, что транспортный переход был атакован, и повреждения якобы получили защитные заграждения. При этом паблики заявили о целенаправленной операции СБУ. В Кремле позже подтвердили, что попытка удара по Крымскому мосту имела место, но серьезных повреждений объекта нет.* внесен в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

