https://crimea.ria.ru/20250604/v-kremle-rasskazali-o-popytke-udara-po-krymskomu-mostu-1146936685.html

Взрыв на Крымскому мосту действительно был – Кремль

Взрыв на Крымскому мосту действительно был – Кремль - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Взрыв на Крымскому мосту действительно был – Кремль

Попытка удара по Крымскому мосту имела место, но серьезных повреждений объекта нет, мост работает. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T13:05

2025-06-04T13:05

2025-06-04T13:17

крым

крымский мост

дмитрий песков

кремль

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Попытка удара по Крымскому мосту имела место, но серьезных повреждений объекта нет, мост работает. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Службы безопасности Украины о якобы "успешной атаке на Крымский мост".Как отметил Песков, киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры. "Российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности, исходя из хорошо известной и понятной сущности киевского режима", - добавил он.Утром во вторник движение по мосту закрывали на три часа. Официально причины не назывались. После снятия ограничений транспорт продолжил движение в штатном режиме. При этом с утра в украинских СМИ появилась информация, что транспортный переход якобы был атакован, и повреждения получили защитные заграждения. При этом паблики заявили о целенаправленной операции СБУ. В Крыму призвали не реагировать на провокации и фейки, а доверять только официальной информации. Тем более, что уже после появления этих сообщений движение по мосту осуществлялось в штатном режиме.В Минтрансе России проинформировали, что движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется штатно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, дмитрий песков, кремль, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости крыма