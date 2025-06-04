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Взрыв на Крымскому мосту действительно был – Кремль - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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Взрыв на Крымскому мосту действительно был – Кремль
Взрыв на Крымскому мосту действительно был – Кремль - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Взрыв на Крымскому мосту действительно был – Кремль
Попытка удара по Крымскому мосту имела место, но серьезных повреждений объекта нет, мост работает. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T13:05
2025-06-04T13:17
крым
крымский мост
дмитрий песков
кремль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Попытка удара по Крымскому мосту имела место, но серьезных повреждений объекта нет, мост работает. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Службы безопасности Украины о якобы "успешной атаке на Крымский мост".Как отметил Песков, киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры. "Российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности, исходя из хорошо известной и понятной сущности киевского режима", - добавил он.Утром во вторник движение по мосту закрывали на три часа. Официально причины не назывались. После снятия ограничений транспорт продолжил движение в штатном режиме. При этом с утра в украинских СМИ появилась информация, что транспортный переход якобы был атакован, и повреждения получили защитные заграждения. При этом паблики заявили о целенаправленной операции СБУ. В Крыму призвали не реагировать на провокации и фейки, а доверять только официальной информации. Тем более, что уже после появления этих сообщений движение по мосту осуществлялось в штатном режиме.В Минтрансе России проинформировали, что движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется штатно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, дмитрий песков, кремль, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости крыма
Взрыв на Крымскому мосту действительно был – Кремль

Взрыв на Крымском мосту действительно был – Песков

13:05 04.06.2025 (обновлено: 13:17 04.06.2025)
 
© РИА Новости . Константин МихальчевскийКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Попытка удара по Крымскому мосту имела место, но серьезных повреждений объекта нет, мост работает. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Службы безопасности Украины о якобы "успешной атаке на Крымский мост".
"Взрыв действительно был. Ничего не повреждено, мост работает", - сказал представитель Кремля.
Как отметил Песков, киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры.
"Российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности, исходя из хорошо известной и понятной сущности киевского режима", - добавил он.
Утром во вторник движение по мосту закрывали на три часа. Официально причины не назывались. После снятия ограничений транспорт продолжил движение в штатном режиме. При этом с утра в украинских СМИ появилась информация, что транспортный переход якобы был атакован, и повреждения получили защитные заграждения. При этом паблики заявили о целенаправленной операции СБУ.
В Крыму призвали не реагировать на провокации и фейки, а доверять только официальной информации. Тем более, что уже после появления этих сообщений движение по мосту осуществлялось в штатном режиме.
В Минтрансе России проинформировали, что движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется штатно.
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КрымКрымский мостДмитрий ПесковКремльБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымНовости Крыма
 
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