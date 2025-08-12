В России предотвратили более 170 терактов с начала года

https://crimea.ria.ru/20250812/v-rossii-predotvratili-bolee-170-teraktov--s-nachala-goda-1148667322.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В России в текущем году предотвратили 172 теракта, в том числе девять вооруженных нападений на образовательные организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).Во вторник в Москве состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы исполнения утвержденного президентом России Комплексного плана противодействия идеологии терроризма.В ходе заседания директор ФСБ Александр Бортников отметил существенный рост числа преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись лица, подпавшие под влияние украинских спецслужб и неонацистских организаций.Кроме того, за семь месяцев текущего года задержаны более 290 мигрантов, пресечена подготовка ими 18 терактов в местах массового пребывания людей.В комитете отметили, что "растет число фактов участия в террористической деятельности выходцев из стран Центральной Азии, отмечается вербовочный интерес, проявляемый к ним со стороны международных террористических организаций и украинских спецслужб".Во вторник ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье агента украинских спецслужб, который планировал убийство высокопоставленного российского военнослужащего.Ранее сообщалось, что перед судом предстанут четверо участников террористического сообщества, которые по заданию украинских спецслужб готовились совершить теракты на железных дорогах Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое подростков признались в поджоге на ж/д станции в КраснодареВербовали мигрантов: в Москве раскрыта ячейка исламистовПособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонии

