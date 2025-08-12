Рейтинг@Mail.ru
В России предотвратили более 170 терактов с начала года - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250812/v-rossii-predotvratili-bolee-170-teraktov--s-nachala-goda-1148667322.html
В России предотвратили более 170 терактов с начала года
В России предотвратили более 170 терактов с начала года - РИА Новости Крым, 12.08.2025
В России предотвратили более 170 терактов с начала года
В России в текущем году предотвратили 172 теракта, в том числе девять вооруженных нападений на образовательные организации. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T12:04
2025-08-12T12:04
национальный антитеррористический комитет (нак).
теракт
антитеррор
россия
новости
безопасность
александр бортников
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132610484_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_6186894cbe7987a3aead7bad78c52d2c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В России в текущем году предотвратили 172 теракта, в том числе девять вооруженных нападений на образовательные организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).Во вторник в Москве состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы исполнения утвержденного президентом России Комплексного плана противодействия идеологии терроризма.В ходе заседания директор ФСБ Александр Бортников отметил существенный рост числа преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись лица, подпавшие под влияние украинских спецслужб и неонацистских организаций.Кроме того, за семь месяцев текущего года задержаны более 290 мигрантов, пресечена подготовка ими 18 терактов в местах массового пребывания людей.В комитете отметили, что "растет число фактов участия в террористической деятельности выходцев из стран Центральной Азии, отмечается вербовочный интерес, проявляемый к ним со стороны международных террористических организаций и украинских спецслужб".Во вторник ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье агента украинских спецслужб, который планировал убийство высокопоставленного российского военнослужащего.Ранее сообщалось, что перед судом предстанут четверо участников террористического сообщества, которые по заданию украинских спецслужб готовились совершить теракты на железных дорогах Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое подростков признались в поджоге на ж/д станции в КраснодареВербовали мигрантов: в Москве раскрыта ячейка исламистовПособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонии
https://crimea.ria.ru/20250812/60-kg-vzryvchatki-v-mashine-agent-sbu-khotel-ubit-voennogo-v-podmoskove-1148663677.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132610484_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_603d00154c7a2d9c0ee16445e322d4a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
национальный антитеррористический комитет (нак)., теракт, антитеррор, россия, новости, безопасность, александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мигранты
В России предотвратили более 170 терактов с начала года

В России предотвратили 9 вооруженных нападений на учебные заведения в этом году - НАК

12:04 12.08.2025
 
© РИА Новости КрымФСБ России
ФСБ России - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В России в текущем году предотвратили 172 теракта, в том числе девять вооруженных нападений на образовательные организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Во вторник в Москве состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы исполнения утвержденного президентом России Комплексного плана противодействия идеологии терроризма.
"Только в текущем году скоординированными действиями силовых структур предотвращено 172 теракта, направленных на нанесение ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также связанных с нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти... Правоохранительными органами с начала года предотвращено 9 вооруженных нападений на образовательные организации", - говорится в сообщении.
В ходе заседания директор ФСБ Александр Бортников отметил существенный рост числа преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись лица, подпавшие под влияние украинских спецслужб и неонацистских организаций.
Кроме того, за семь месяцев текущего года задержаны более 290 мигрантов, пресечена подготовка ими 18 терактов в местах массового пребывания людей.
В комитете отметили, что "растет число фактов участия в террористической деятельности выходцев из стран Центральной Азии, отмечается вербовочный интерес, проявляемый к ним со стороны международных террористических организаций и украинских спецслужб".
Во вторник ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье агента украинских спецслужб, который планировал убийство высокопоставленного российского военнослужащего.
Ранее сообщалось, что перед судом предстанут четверо участников террористического сообщества, которые по заданию украинских спецслужб готовились совершить теракты на железных дорогах Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Двое подростков признались в поджоге на ж/д станции в Краснодаре
Вербовали мигрантов: в Москве раскрыта ячейка исламистов
Пособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонии
Задержания агента Киева, собиравшегося взорвать российского военного в Подмосковье
10:22
60 кг взрывчатки в машине: агент СБУ хотел убить военного в Подмосковье
 
Национальный антитеррористический комитет (НАК).ТерактАнтитеррорРоссияНовостиБезопасностьАлександр БортниковФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Мигранты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:55Двух подростков задержали за поджог тепловоза в Орле
12:48В Севастополе отключения мобильного интернета станут дольше
12:38Как русские войска уничтожили прусскую армию Фридриха II под Кунерсдорфом
12:24Войска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ
12:18Крымский мост сейчас: в очереди стоят больше 1000 машин
12:04В России предотвратили более 170 терактов с начала года
11:51В Сакском районе Крыма введена угроза ЧС из-за засухи
11:13В Крыму мать на протяжении года истязала дочь
10:5625 лет со дня трагедии: в Севастополе почтили память экипажа АПЛ "Курск"
10:47Участники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана
10:2260 кг взрывчатки в машине: агент СБУ хотел убить военного в Подмосковье 1:50
10:16На поддержку аграриев Крыма выделят еще 160 миллионов рублей
10:07В Севастополе аферисты-строители похитили 37 млн рублей у вкладчиков
09:45Жуткое ДТП на Кубани: в аварии с УАЗом и иномаркой погибли три человека
09:29Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВС
09:15Ряд аэропортов России открыли после временных ограничений полетов
09:08Крымский мост - со стороны Керчи большая очередь
08:59Два медика погибли при атаке дрона ВСУ на машину скорой помощи
08:51Аллергия на солнце: как распознать
08:36"Приближают Победу": Аксенов поздравил летчиков России с Днем ВВС
Лента новостейМолния