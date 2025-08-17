https://crimea.ria.ru/20250817/pri-atake-bpla-na-voronezhskuyu-oblast-zagorelsya-rynok-i-povrezhdena-lep-1148782690.html

При ударе БПЛА по Воронежской области загорелся рынок и повреждена ЛЭП

При ударе БПЛА по Воронежской области загорелся рынок и повреждена ЛЭП - РИА Новости Крым, 17.08.2025

При ударе БПЛА по Воронежской области загорелся рынок и повреждена ЛЭП

Из-за атаки беспилотников в Воронежской области загорелся магазин и вещевой рынок, была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, ранения получил монтер пути... РИА Новости Крым, 17.08.2025

2025-08-17T07:36

2025-08-17T07:36

2025-08-17T07:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Из-за атаки беспилотников в Воронежской области загорелся магазин и вещевой рынок, была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, ранения получил монтер пути. Также повреждено остекление в одном из жилых домов, сообщил глава региона Александр Гусев.Ранее в воскресенье Гусев сообщал, что дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем и областью были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов.По информации губернатора региона, в Воронеже из-за падения обломков БПЛА повреждено остекление в ряде квартир жилого дома. В одном из муниципалитетов ранение получил монтер пути железнодорожной станции – он госпитализирован в районную больницу.Из-за падения обломков беспилотника была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, что привело к задержке движения нескольких поездов. Также произошло возгорание магазина и вещевого рынка – к настоящему времени пожары ликвидированы. Еще в одном муниципалитете ликвидируется возгорание газовой трубы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

воронежская область

2025

