При ударе БПЛА по Воронежской области загорелся рынок и повреждена ЛЭП
При ударе БПЛА по Воронежской области загорелся рынок и повреждена ЛЭП
При ударе БПЛА по Воронежской области загорелся рынок и повреждена ЛЭП
При ударе БПЛА по Воронежской области загорелся рынок и повреждена ЛЭП
Из-за атаки беспилотников в Воронежской области загорелся магазин и вещевой рынок, была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, ранения получил монтер пути... РИА Новости Крым, 17.08.2025
2025-08-17T07:36
2025-08-17T07:52
александр гусев
воронежская область
новости
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Из-за атаки беспилотников в Воронежской области загорелся магазин и вещевой рынок, была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, ранения получил монтер пути. Также повреждено остекление в одном из жилых домов, сообщил глава региона Александр Гусев.Ранее в воскресенье Гусев сообщал, что дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем и областью были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов.По информации губернатора региона, в Воронеже из-за падения обломков БПЛА повреждено остекление в ряде квартир жилого дома. В одном из муниципалитетов ранение получил монтер пути железнодорожной станции – он госпитализирован в районную больницу.Из-за падения обломков беспилотника была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, что привело к задержке движения нескольких поездов. Также произошло возгорание магазина и вещевого рынка – к настоящему времени пожары ликвидированы. Еще в одном муниципалитете ликвидируется возгорание газовой трубы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
воронежская область
александр гусев, воронежская область, новости, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
При ударе БПЛА по Воронежской области загорелся рынок и повреждена ЛЭП

Пожар на рынке и повреждение ЛЭП на ж/д в Воронежской области произошли после атаки дронов

07:36 17.08.2025 (обновлено: 07:52 17.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Из-за атаки беспилотников в Воронежской области загорелся магазин и вещевой рынок, была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, ранения получил монтер пути. Также повреждено остекление в одном из жилых домов, сообщил глава региона Александр Гусев.
Ранее в воскресенье Гусев сообщал, что дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем и областью были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов.
По информации губернатора региона, в Воронеже из-за падения обломков БПЛА повреждено остекление в ряде квартир жилого дома. В одном из муниципалитетов ранение получил монтер пути железнодорожной станции – он госпитализирован в районную больницу.
Из-за падения обломков беспилотника была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, что привело к задержке движения нескольких поездов. Также произошло возгорание магазина и вещевого рынка – к настоящему времени пожары ликвидированы. Еще в одном муниципалитете ликвидируется возгорание газовой трубы.
