https://crimea.ria.ru/20250817/pri-atake-bpla-na-voronezhskuyu-oblast-zagorelsya-rynok-i-povrezhdena-lep-1148782690.html
При ударе БПЛА по Воронежской области загорелся рынок и повреждена ЛЭП
При ударе БПЛА по Воронежской области загорелся рынок и повреждена ЛЭП - РИА Новости Крым, 17.08.2025
При ударе БПЛА по Воронежской области загорелся рынок и повреждена ЛЭП
Из-за атаки беспилотников в Воронежской области загорелся магазин и вещевой рынок, была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, ранения получил монтер пути... РИА Новости Крым, 17.08.2025
2025-08-17T07:36
2025-08-17T07:36
2025-08-17T07:52
александр гусев
воронежская область
новости
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Из-за атаки беспилотников в Воронежской области загорелся магазин и вещевой рынок, была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, ранения получил монтер пути. Также повреждено остекление в одном из жилых домов, сообщил глава региона Александр Гусев.Ранее в воскресенье Гусев сообщал, что дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем и областью были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов.По информации губернатора региона, в Воронеже из-за падения обломков БПЛА повреждено остекление в ряде квартир жилого дома. В одном из муниципалитетов ранение получил монтер пути железнодорожной станции – он госпитализирован в районную больницу.Из-за падения обломков беспилотника была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, что привело к задержке движения нескольких поездов. Также произошло возгорание магазина и вещевого рынка – к настоящему времени пожары ликвидированы. Еще в одном муниципалитете ликвидируется возгорание газовой трубы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250817/ukrainskie-bespilotniki-atakovali-nochyu-vosem-oblastey-rossii-1148783082.html
воронежская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр гусев, воронежская область, новости, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
При ударе БПЛА по Воронежской области загорелся рынок и повреждена ЛЭП
Пожар на рынке и повреждение ЛЭП на ж/д в Воронежской области произошли после атаки дронов
07:36 17.08.2025 (обновлено: 07:52 17.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Из-за атаки беспилотников в Воронежской области загорелся магазин и вещевой рынок, была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, ранения получил монтер пути. Также повреждено остекление в одном из жилых домов, сообщил глава региона Александр Гусев.
Ранее в воскресенье Гусев сообщал, что дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем и областью были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов.
По информации губернатора региона, в Воронеже из-за падения обломков БПЛА повреждено остекление в ряде квартир жилого дома. В одном из муниципалитетов ранение получил монтер пути железнодорожной станции – он госпитализирован в районную больницу.
Из-за падения обломков беспилотника была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, что привело к задержке движения нескольких поездов. Также произошло возгорание магазина и вещевого рынка – к настоящему времени пожары ликвидированы. Еще в одном муниципалитете ликвидируется возгорание газовой трубы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.