Аксенов прокомментировал попытку теракта на Крымском мосту

Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на Крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на Крымском мосту.
"ФСБ сорвала очередную попытку киевского режима устроить теракт на Крымском мосту. Террористическая атака предотвращена благодаря профессиональной, системной и эффективной работе наших чекистов. Слова самой искренней благодарности всем сотрудникам ФСБ, которые стоят на пути террористов, спасают жизни людей, обеспечивают мир и стабильность", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник ФСБ сообщила о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. Ее заложили в автомобиль, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Взрывное устройство доставили в Россию из Украины транзитом через ряд стран, непосредственно в РФ ее ввезли из Грузии. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в Россию.
Теракты на Крымском мосту
Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.
Впоследствии глава СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту.
Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения средней тяжести и была доставлена в реанимацию.
Очередную попытку ударить по Крымскому мосту Киев предпринял утром 3 июня 2025 года. Движение по мосту закрывали на три часа. Официально причины не назывались. После снятия ограничений транспорт продолжил движение в штатном режиме. При этом с утра в украинских СМИ появилась информация, что транспортный переход был атакован, и повреждения якобы получили защитные заграждения. При этом паблики заявили о целенаправленной операции СБУ. В Кремле позже подтвердили, что попытка удара по Крымскому мосту имела место, но серьезных повреждений объекта нет.
* внесен в список террористов и экстремистов
