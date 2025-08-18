Рейтинг@Mail.ru
Аксенов прокомментировал попытку теракта на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250818/aksenov-prokommentiroval-popytku-terakta-na-krymskom-mostu-1148800270.html
Аксенов прокомментировал попытку теракта на Крымском мосту
Аксенов прокомментировал попытку теракта на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Аксенов прокомментировал попытку теракта на Крымском мосту
Глава республики Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на Крымском мосту. РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T09:17
2025-08-18T09:17
крым
новости крыма
крымский мост
логистика
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
теракт
сергей аксенов
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147675962_225:430:1167:960_1920x0_80_0_0_606a3ba6b8f08fa369466ee9f834a02d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на Крымском мосту.Ранее в понедельник ФСБ сообщила о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. Ее заложили в автомобиль, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Взрывное устройство доставили в Россию из Украины транзитом через ряд стран, непосредственно в РФ ее ввезли из Грузии. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в Россию.Теракты на Крымском мостуПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Впоследствии глава СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту.Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения средней тяжести и была доставлена в реанимацию.Очередную попытку ударить по Крымскому мосту Киев предпринял утром 3 июня 2025 года. Движение по мосту закрывали на три часа. Официально причины не назывались. После снятия ограничений транспорт продолжил движение в штатном режиме. При этом с утра в украинских СМИ появилась информация, что транспортный переход был атакован, и повреждения якобы получили защитные заграждения. При этом паблики заявили о целенаправленной операции СБУ. В Кремле позже подтвердили, что попытка удара по Крымскому мосту имела место, но серьезных повреждений объекта нет.* внесен в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147675962_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b9eb1c3d73a95e5a025579aac67a508b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, крымский мост, логистика, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, теракт, сергей аксенов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Аксенов прокомментировал попытку теракта на Крымском мосту

Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на Крымском мосту

09:17 18.08.2025
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на Крымском мосту.
"ФСБ сорвала очередную попытку киевского режима устроить теракт на Крымском мосту. Террористическая атака предотвращена благодаря профессиональной, системной и эффективной работе наших чекистов. Слова самой искренней благодарности всем сотрудникам ФСБ, которые стоят на пути террористов, спасают жизни людей, обеспечивают мир и стабильность", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник ФСБ сообщила о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. Ее заложили в автомобиль, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Взрывное устройство доставили в Россию из Украины транзитом через ряд стран, непосредственно в РФ ее ввезли из Грузии. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в Россию.

Теракты на Крымском мосту

Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.
Впоследствии глава СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту.
Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения средней тяжести и была доставлена в реанимацию.
Очередную попытку ударить по Крымскому мосту Киев предпринял утром 3 июня 2025 года. Движение по мосту закрывали на три часа. Официально причины не назывались. После снятия ограничений транспорт продолжил движение в штатном режиме. При этом с утра в украинских СМИ появилась информация, что транспортный переход был атакован, и повреждения якобы получили защитные заграждения. При этом паблики заявили о целенаправленной операции СБУ. В Кремле позже подтвердили, что попытка удара по Крымскому мосту имела место, но серьезных повреждений объекта нет.
* внесен в список террористов и экстремистов
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаКрымский мостЛогистикаСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПТерактСергей АксеновФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:30В ДТП в Крыму три человека погибли и 34 ранены
09:17Аксенов прокомментировал попытку теракта на Крымском мосту
09:13Какими будут конец лета и бархатный сезон в Крыму
09:08Часть Симферополя осталась без света из-за аварии
08:52Взрывы прогремели в Одессе
08:35Путин поздравил со 180-летием Русское географическое общество
08:19Как в Крыму предотвращают теракты
07:53ФСБ предотвратила попытку взорвать Крымский мост
07:37Крымский мост – проезда ждут более 2000 автомобилей с двух сторон
07:31ПВО уничтожила над Крымом и другими регионами 23 вражеских беспилотника
07:16Зеленский ответил Трампу на призыв отказаться от Крыма
07:07В Керчи на сутки отключат газ для плановых работ
06:40В Севастополе будут готовить художников-реставраторов для всего Крыма
06:16Крымский мост сейчас: большая очередь выстроилась со стороны Тамани
05:57Зеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - Трамп
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 18 августа
22:08Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья
21:43Атака ВСУ на Смоленскую АЭС и правила изъятия земель в России: главное
21:22Во время джиппинга в Сочи два человека погибли и семеро пострадали
Лента новостейМолния