Украинские беспилотники атаковали ночью восемь областей России - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Украинские беспилотники атаковали ночью восемь областей России
Украинские беспилотники атаковали ночью восемь областей России - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Украинские беспилотники атаковали ночью восемь областей России
Российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 46 украинских беспилотников над восемью регионами страны, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.08.2025
2025-08-17T07:16
2025-08-17T07:27
новости
вооруженные силы россии
белгородская область
нижегородская область
воронежская область
брянская область
курская область
орловская область
калужская область
смоленская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 46 украинских беспилотников над восемью регионами страны, сообщает Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, 16 беспилотников ликвидированы над Белгородской областью, 14 – над Нижегородской, девять – над Воронежской, три – над Брянской и по одному над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
нижегородская область
воронежская область
брянская область
курская область
орловская область
калужская область
смоленская область
Новости
новости, вооруженные силы россии, белгородская область, нижегородская область, воронежская область, брянская область, курская область, орловская область, калужская область, смоленская область, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
Украинские беспилотники атаковали ночью восемь областей России

Украинские беспилотники атаковали ночью восемь областей России

07:16 17.08.2025 (обновлено: 07:27 17.08.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 46 украинских беспилотников над восемью регионами страны, сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 22:55 16 августа до 06:00 мск 17 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
По данным Минобороны РФ, 16 беспилотников ликвидированы над Белгородской областью, 14 – над Нижегородской, девять – над Воронежской, три – над Брянской и по одному над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.
Новости Вооруженные силы России Белгородская область Нижегородская область Воронежская область Брянская область Курская область Орловская область Калужская область Смоленская область ПВО Министерство обороны РФ Беспилотник (БПЛА, дрон) Новости СВО
 
