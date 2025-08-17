https://crimea.ria.ru/20250817/ukrainskie-bespilotniki-atakovali-nochyu-vosem-oblastey-rossii-1148783082.html

Украинские беспилотники атаковали ночью восемь областей России

Украинские беспилотники атаковали ночью восемь областей России - РИА Новости Крым, 17.08.2025

Украинские беспилотники атаковали ночью восемь областей России

Российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 46 украинских беспилотников над восемью регионами страны, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.08.2025

2025-08-17T07:16

2025-08-17T07:16

2025-08-17T07:27

новости

вооруженные силы россии

белгородская область

нижегородская область

воронежская область

брянская область

курская область

орловская область

калужская область

смоленская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 46 украинских беспилотников над восемью регионами страны, сообщает Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, 16 беспилотников ликвидированы над Белгородской областью, 14 – над Нижегородской, девять – над Воронежской, три – над Брянской и по одному над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250815/ekspert-obyasnil-neobkhodimost-otklyucheniya-mobilnogo-interneta-v-krymu-1148722237.html

белгородская область

нижегородская область

воронежская область

брянская область

курская область

орловская область

калужская область

смоленская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, вооруженные силы россии, белгородская область, нижегородская область, воронежская область, брянская область, курская область, орловская область, калужская область, смоленская область, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости сво