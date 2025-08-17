https://crimea.ria.ru/20250817/ukrainskie-bespilotniki-atakovali-nochyu-vosem-oblastey-rossii-1148783082.html
Украинские беспилотники атаковали ночью восемь областей России
Украинские беспилотники атаковали ночью восемь областей России - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Украинские беспилотники атаковали ночью восемь областей России
Российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 46 украинских беспилотников над восемью регионами страны, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.08.2025
2025-08-17T07:16
2025-08-17T07:16
2025-08-17T07:27
новости
вооруженные силы россии
белгородская область
нижегородская область
воронежская область
брянская область
курская область
орловская область
калужская область
смоленская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 46 украинских беспилотников над восемью регионами страны, сообщает Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, 16 беспилотников ликвидированы над Белгородской областью, 14 – над Нижегородской, девять – над Воронежской, три – над Брянской и по одному над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250815/ekspert-obyasnil-neobkhodimost-otklyucheniya-mobilnogo-interneta-v-krymu-1148722237.html
белгородская область
нижегородская область
воронежская область
брянская область
курская область
орловская область
калужская область
смоленская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_f202c012ed9a6846724acc31fbac3c14.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, вооруженные силы россии, белгородская область, нижегородская область, воронежская область, брянская область, курская область, орловская область, калужская область, смоленская область, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
Украинские беспилотники атаковали ночью восемь областей России
Украинские беспилотники атаковали ночью восемь областей России
07:16 17.08.2025 (обновлено: 07:27 17.08.2025)