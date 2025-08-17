Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Смоленскую АЭС и правила изъятия земель в России: главное
Атака ВСУ на Смоленскую АЭС и правила изъятия земель в России: главное
Атака ВСУ на Смоленскую АЭС и правила изъятия земель в России: главное
Атака ВСУ на Смоленскую АЭС и правила изъятия земель в России: главное
Пресечена попытка ВСУ атаковать Смоленскую АЭС. В России примут новые правила, по которым земельные участки могут быть признаны бесхозными и изъяты. Атака БПЛА...
2025-08-17T21:43
2025-08-17T21:24
главное за день
новости крыма
новости
крым
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/11/1148790146_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_2b5677a310ffdeb13a0ceb304c5b946b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Пресечена попытка ВСУ атаковать Смоленскую АЭС. В России примут новые правила, по которым земельные участки могут быть признаны бесхозными и изъяты. Атака БПЛА в Воронежской области привела к задержкам движения поездов. О чем будут говорить на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в США. Мощные землетрясения магнитудой более 5 произошли у берегов Японии и Индонезии.О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭСНад территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье подавлен украинский беспилотник."Вооруженные силы Украины пытаются атаковать объекты атомной энергетики России при помощи беспилотников. Сегодня силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики", – сообщил губернатор региона Василий Анохин.Новые правила изъятия земель в РоссииВ России с 1 сентября вступят в силу новые критерии, по которым земельные участки могут быть признаны бесхозными и изъяты.Причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет – для земель под строительство, семь лет – под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Еще одним критерием станет захламление более половины территории отходами или мусором. Если собственник в течение года не устранит нарушения после их выявления, участок может быть изъят.Кроме того, изъятию будут подлежать наделы с ненадлежащим содержанием построек – при разрушениях стен, отсутствии окон или иных грубых нарушениях. Важным фактором станет и зарастание территории сорной растительностью: если в течение года более 50% площади участка занято сорняками выше одного метра, это также станет причиной для изъятия.Задержки на ж/д после атаки БПЛА на Воронежскую областьИз-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути на станции Лиски в Воронежской области задерживаются поезда – составы опаздывают ориентировочно на 2,5 часа. Компания-перевозчик отмечает, что железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки.Поезда в Крым и из Крыма идут в соответствии с графиком, несмотря на ЧП в Воронежской области.О чем будут говорить на встрече с Зеленским в СШАСпецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNN заявил, что в понедельник в США с главой киевского режима Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте."Земля, фундаментальный вопрос, это своего рода обмен территориями, который, очевидно, в конечном счете находится под контролем украинцев, и который не мог быть обсужден на этой встрече (с РФ в пятницу – ред.). Мы намерены обсудить его в понедельник, надеемся, что внесем ясность в этот вопрос, и надеемся, что это очень, очень скоро приведет к мирному соглашению", – цитирует Уиткоффа РИА Новости.Мощные землетрясения у берегов Японии и ИндонезииМощные землетрясения магнитудой более 5 произошли у берегов Японии и Индонезии, а также Королевства Тонга.У побережья Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, очаг залегал на глубине в 26,7 километра.У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8, очаг залегал на глубине в 10 километров.У побережья Королевства Тонга зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5, очаг залегал на глубине 35 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
россия
главное за день, новости крыма, новости, крым, россия
Атака ВСУ на Смоленскую АЭС и правила изъятия земель в России: главное

Атака ВСУ на Смоленскую АЭС и новые правила изъятия земель в России – главное за день

21:43 17.08.2025
 
© ФСБ России Над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье подавлен украинский БПЛА
Над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье подавлен украинский БПЛА
© ФСБ России
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Пресечена попытка ВСУ атаковать Смоленскую АЭС. В России примут новые правила, по которым земельные участки могут быть признаны бесхозными и изъяты. Атака БПЛА в Воронежской области привела к задержкам движения поездов. О чем будут говорить на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в США. Мощные землетрясения магнитудой более 5 произошли у берегов Японии и Индонезии.
О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.

ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭС

Над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье подавлен украинский беспилотник.
"Вооруженные силы Украины пытаются атаковать объекты атомной энергетики России при помощи беспилотников. Сегодня силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики", – сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
12:09
ВС России ударили по месту хранения ракет "Сапсан" и комплектующих к ним

Новые правила изъятия земель в России

В России с 1 сентября вступят в силу новые критерии, по которым земельные участки могут быть признаны бесхозными и изъяты.
Причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет – для земель под строительство, семь лет – под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Еще одним критерием станет захламление более половины территории отходами или мусором. Если собственник в течение года не устранит нарушения после их выявления, участок может быть изъят.
Кроме того, изъятию будут подлежать наделы с ненадлежащим содержанием построек – при разрушениях стен, отсутствии окон или иных грубых нарушениях. Важным фактором станет и зарастание территории сорной растительностью: если в течение года более 50% площади участка занято сорняками выше одного метра, это также станет причиной для изъятия.
Астероид над Землей
16:07
Астероид на пути к Земле увеличился: что известно о пути небесного тела

Задержки на ж/д после атаки БПЛА на Воронежскую область

Из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути на станции Лиски в Воронежской области задерживаются поезда – составы опаздывают ориентировочно на 2,5 часа. Компания-перевозчик отмечает, что железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки.
Поезда в Крым и из Крыма идут в соответствии с графиком, несмотря на ЧП в Воронежской области.
Работа ПВО
07:16
Украинские беспилотники атаковали ночью восемь областей России

О чем будут говорить на встрече с Зеленским в США

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNN заявил, что в понедельник в США с главой киевского режима Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте.
"Земля, фундаментальный вопрос, это своего рода обмен территориями, который, очевидно, в конечном счете находится под контролем украинцев, и который не мог быть обсужден на этой встрече (с РФ в пятницу – ред.). Мы намерены обсудить его в понедельник, надеемся, что внесем ясность в этот вопрос, и надеемся, что это очень, очень скоро приведет к мирному соглашению", – цитирует Уиткоффа РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
18:34
Трамп согласился, что Украина должна отказаться от территорий в пользу РФ

Мощные землетрясения у берегов Японии и Индонезии

Мощные землетрясения магнитудой более 5 произошли у берегов Японии и Индонезии, а также Королевства Тонга.
У побережья Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, очаг залегал на глубине в 26,7 километра.
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8, очаг залегал на глубине в 10 километров.
У побережья Королевства Тонга зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5, очаг залегал на глубине 35 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Мыс Фиолент в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
19:07Радио "Спутник в Крыму"
Антициклон и сухой холодный фронт: погода в Крыму на следующей неделе
Главное за деньНовости КрымаНовостиКрымРоссия
 
