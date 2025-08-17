Рейтинг@Mail.ru
Задержки на ж/д после ЧП в Воронежской области: что с поездами в Крым - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Задержки на ж/д после ЧП в Воронежской области: что с поездами в Крым
Задержки на ж/д после ЧП в Воронежской области: что с поездами в Крым - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Задержки на ж/д после ЧП в Воронежской области: что с поездами в Крым
Поезда в Крым и из Крыма идут в соответствии с графиком, несмотря на ЧП в Воронежской области, сообщили РИА Новости Крым в "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 17.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Поезда в Крым и из Крыма идут в соответствии с графиком, несмотря на ЧП в Воронежской области, сообщили РИА Новости Крым в "Гранд Сервис Экспресс".Из-за атаки беспилотников в Воронежской области была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, что привело к задержке движения поездов.Ранее федеральная пассажирская служба сообщила, что из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути на станции Лиски в Воронежской области задерживаются 14 поездов – составы опаздывают ориентировочно на 2,5 часа. Компания-перевозчик отмечает, что железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки.Ранее сообщалось, что российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 46 украинских беспилотников над восемью регионами страны. 16 беспилотников ликвидированы над Белгородской областью, 14 – над Нижегородской, девять – над Воронежской, три – над Брянской и по одному над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Задержки на ж/д после ЧП в Воронежской области: что с поездами в Крым

Поезда в Крым после атаки беспилотников на Воронежскую область следуют по расписанию

11:08 17.08.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Поезда в Крым и из Крыма идут в соответствии с графиком, несмотря на ЧП в Воронежской области, сообщили РИА Новости Крым в "Гранд Сервис Экспресс".
Из-за атаки беспилотников в Воронежской области была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, что привело к задержке движения поездов.
Ранее федеральная пассажирская служба сообщила, что из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути на станции Лиски в Воронежской области задерживаются 14 поездов – составы опаздывают ориентировочно на 2,5 часа. Компания-перевозчик отмечает, что железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки.
Ранее сообщалось, что российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 46 украинских беспилотников над восемью регионами страны. 16 беспилотников ликвидированы над Белгородской областью, 14 – над Нижегородской, девять – над Воронежской, три – над Брянской и по одному над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния