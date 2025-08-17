Задержки на ж/д после ЧП в Воронежской области: что с поездами в Крым

https://crimea.ria.ru/20250817/zaderzhki-na-zhd-posle-chp-v-voronezhskoy-oblasti-chto-s-poezdami-v-krym-1148786095.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Поезда в Крым и из Крыма идут в соответствии с графиком, несмотря на ЧП в Воронежской области, сообщили РИА Новости Крым в "Гранд Сервис Экспресс".Из-за атаки беспилотников в Воронежской области была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, что привело к задержке движения поездов.Ранее федеральная пассажирская служба сообщила, что из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути на станции Лиски в Воронежской области задерживаются 14 поездов – составы опаздывают ориентировочно на 2,5 часа. Компания-перевозчик отмечает, что железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки.Ранее сообщалось, что российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 46 украинских беспилотников над восемью регионами страны. 16 беспилотников ликвидированы над Белгородской областью, 14 – над Нижегородской, девять – над Воронежской, три – над Брянской и по одному над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

