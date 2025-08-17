https://crimea.ria.ru/20250817/u-beregov-yaponii-i-indonezii-proizoshli-moschnye-zemletryaseniya-1148784165.html
У берегов Японии и Индонезии произошли мощные землетрясения
У берегов Японии и Индонезии произошли мощные землетрясения - РИА Новости Крым, 17.08.2025
У берегов Японии и Индонезии произошли мощные землетрясения
Мощные землетрясение магнитудой более 5 произошли у берегов Японии и Индонезии, а также Королевства Тонга, сообщает РИА Новости со ссылкой на геологическую... РИА Новости Крым, 17.08.2025
2025-08-17T09:16
2025-08-17T09:16
2025-08-17T08:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Мощные землетрясение магнитудой более 5 произошли у берегов Японии и Индонезии, а также Королевства Тонга, сообщает РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США (USGS) и Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки были зафиксированы в 00:13 по московскому времени у восточного побережья острова Кюсю, очаг залегал на глубине в 26,7 километра.У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Подземные толчки были зафиксированы в 01:38 по московскому времени к северу от города Посо, расположенного на побережье индонезийского острова Сулавеси, очаг залегал на глубине в 10 километров.У побережья Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки были зафиксированы в 389 километрах к югу от столицы Нукуалофа с населением около 22,4 тысячи человек в 01:52 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 35 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
япония, индонезия, новости, происшествия, сейсмология, стихия, землетрясение
У берегов Японии и Индонезии произошли мощные землетрясения
Землетрясения произошли у берегов Японии и Индонезии
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Мощные землетрясение магнитудой более 5 произошли у берегов Японии и Индонезии, а также Королевства Тонга, сообщает РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США (USGS) и Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки были зафиксированы в 00:13 по московскому времени у восточного побережья острова Кюсю, очаг залегал на глубине в 26,7 километра.
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Подземные толчки были зафиксированы в 01:38 по московскому времени к северу от города Посо, расположенного на побережье индонезийского острова Сулавеси, очаг залегал на глубине в 10 километров.
У побережья Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки были зафиксированы в 389 километрах к югу от столицы Нукуалофа с населением около 22,4 тысячи человек в 01:52 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 35 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
