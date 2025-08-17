Рейтинг@Mail.ru
С Зеленским в США будет обсуждаться вопрос территорий - РИА Новости Крым, 17.08.2025
С Зеленским в США будет обсуждаться вопрос территорий
С Зеленским в США будет обсуждаться вопрос территорий - РИА Новости Крым, 17.08.2025
С Зеленским в США будет обсуждаться вопрос территорий
Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNN заявил, что в понедельник в США с главой киевского режима Владимиром Зеленским будет... РИА Новости Крым, 17.08.2025
2025-08-17T16:19
2025-08-17T16:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNN заявил, что в понедельник в США с главой киевского режима Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте.Также Уиткофф заявил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. И добавил, что "теперь все зависит от Киева".В свою очередь, на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявил, что "конституция Украины делает невозможным сдачу территорий или торговлю землей". В ответ председатель ЕК подчеркнула, что Европа намерена настаивать на сохранении территориальной целостности Украины "через силу". Кроме того, Запад рассматривает возможность усиления санкций против России.16 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. По ее итогам главы стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил американского лидера в Москву. Трамп, в свою очередь, заявил, что с президентом России ему удалось с согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что после саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал его в Вашингтон. Также Зеленский рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Встреча будет жесткой": эксперт о предстоящем визите Зеленского в СШАПутин и Лукашенко провели телефонный разговорО чем Зеленский договорился с Европой перед встречей с Трампом
Новости
С Зеленским в США будет обсуждаться вопрос территорий

С Зеленским в США будет обсуждаться вопрос территорий – Уиткофф

16:19 17.08.2025 (обновлено: 16:55 17.08.2025)
 
© AP Photo Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© AP Photo Evgeniy Maloletka
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNN заявил, что в понедельник в США с главой киевского режима Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте.

"Земля, фундаментальный вопрос, это своего рода обмен территориями, который, очевидно, в конечном счете находится под контролем украинцев, и который не мог быть обсужден на этой встрече (с РФ в пятницу – ред.). Мы намерены обсудить его в понедельник, надеемся, что внесем ясность в этот вопрос, и надеемся, что это очень, очень скоро приведет к мирному соглашению", – цитирует Уиткоффа РИА Новости.

Также Уиткофф заявил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. И добавил, что "теперь все зависит от Киева".
В свою очередь, на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявил, что "конституция Украины делает невозможным сдачу территорий или торговлю землей". В ответ председатель ЕК подчеркнула, что Европа намерена настаивать на сохранении территориальной целостности Украины "через силу". Кроме того, Запад рассматривает возможность усиления санкций против России.

"Европа будет оказывать дипломатическое и, в частности, экономическое давление на Россию. Мы продолжим усиливать санкции. На данный момент мы приняли 18 пакетов и продолжаем подготовку к 19-му. Этот пакет поступит в начале сентября", – сказала фон дер Ляйен.

16 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. По ее итогам главы стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил американского лидера в Москву. Трамп, в свою очередь, заявил, что с президентом России ему удалось с согласовать "многие пункты" украинской проблематики.
Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что после саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал его в Вашингтон. Также Зеленский рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США.
