С Зеленским в США будет обсуждаться вопрос территорий

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNN заявил, что в понедельник в США с главой киевского режима Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте.Также Уиткофф заявил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. И добавил, что "теперь все зависит от Киева".В свою очередь, на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявил, что "конституция Украины делает невозможным сдачу территорий или торговлю землей". В ответ председатель ЕК подчеркнула, что Европа намерена настаивать на сохранении территориальной целостности Украины "через силу". Кроме того, Запад рассматривает возможность усиления санкций против России.16 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. По ее итогам главы стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил американского лидера в Москву. Трамп, в свою очередь, заявил, что с президентом России ему удалось с согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что после саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал его в Вашингтон. Также Зеленский рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Встреча будет жесткой": эксперт о предстоящем визите Зеленского в СШАПутин и Лукашенко провели телефонный разговорО чем Зеленский договорился с Европой перед встречей с Трампом

