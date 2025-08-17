Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭС
ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭС
ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭС - РИА Новости Крым, 17.08.2025
ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭС
Над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье подавлен украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости Крым, 17.08.2025
2025-08-17T15:07
2025-08-17T15:40
новости
василий анохин
смоленская область
аэс
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье подавлен украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.ФСБ показала фото украинского беспилотника, нейтрализованного над территорией Смоленской АЭС.В среду ВСУ обстреляли промзону и объекты у Запорожской АЭС. Аналогичная атака была и днем ранее, из-за чего загорелась сухая растительность в районе гидротехнических сооружений станции. Пламя удалось локализовать в 700 метрах от энергоблока.
смоленская область
новости, василий анохин, смоленская область, аэс, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭС

ВСУ пытались ударить по Смоленской АЭС – террористическая атака сорвана

15:07 17.08.2025 (обновлено: 15:40 17.08.2025)
 
Над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье подавлен украинский БПЛА
Над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье подавлен украинский БПЛА
© ФСБ России
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье подавлен украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Вооруженные силы Украины пытаются атаковать объекты атомной энергетики России при помощи беспилотников. Сегодня силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики", – сказано в сообщении.
В среду ВСУ обстреляли промзону и объекты у Запорожской АЭС. Аналогичная атака была и днем ранее, из-за чего загорелась сухая растительность в районе гидротехнических сооружений станции. Пламя удалось локализовать в 700 метрах от энергоблока.
Логотип на въезде на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
10 августа, 12:27
"Ситуация критическая": Киев ежедневно обстреливает Запорожскую АЭС
 
Новости Василий Анохин Смоленская область АЭС ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации) ВСУ (Вооруженные силы Украины) Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
