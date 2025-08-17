https://crimea.ria.ru/20250817/vsu-pytalis-atakovat-smolenskuyu-aes-1148789734.html

ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭС

Над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье подавлен украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости Крым, 17.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье подавлен украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.ФСБ показала фото украинского беспилотника, нейтрализованного над территорией Смоленской АЭС.В среду ВСУ обстреляли промзону и объекты у Запорожской АЭС. Аналогичная атака была и днем ранее, из-за чего загорелась сухая растительность в районе гидротехнических сооружений станции. Пламя удалось локализовать в 700 метрах от энергоблока.

