ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭС
ВСУ пытались ударить по Смоленской АЭС – террористическая атака сорвана
15:07 17.08.2025 (обновлено: 15:40 17.08.2025)
Над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье подавлен украинский БПЛА
© ФСБ России
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье подавлен украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Вооруженные силы Украины пытаются атаковать объекты атомной энергетики России при помощи беспилотников. Сегодня силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики", – сказано в сообщении.
ФСБ показала фото украинского беспилотника, нейтрализованного над территорией Смоленской АЭС.
