С 1 сентября начнут действовать новые правила изъятия земель в России
С 1 сентября начнут действовать новые правила изъятия земель в России
С 1 сентября начнут действовать новые правила изъятия земель в России - РИА Новости Крым, 17.08.2025
С 1 сентября начнут действовать новые правила изъятия земель в России
В России с 1 сентября вступят в силу новые критерии, по которым земельные участки могут быть признаны бесхозными и изъяты, сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 17.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В России с 1 сентября вступят в силу новые критерии, по которым земельные участки могут быть признаны бесхозными и изъяты, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.Еще одним критерием станет захламление более половины территории отходами или мусором. Если собственник в течение года не устранит нарушения после их выявления, участок может быть изъят.Кроме того, изъятию будут подлежать наделы с ненадлежащим содержанием построек – при разрушениях стен, отсутствии окон или иных грубых нарушениях. Важным фактором станет и зарастание территории сорной растительностью: если в течение года более 50% площади участка занято сорняками выше одного метра, это также станет причиной для изъятия.Ранее сообщалось, что в Крыму в муниципальную собственность возвращены 39 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель, из них почти 18 тысяч га уже переданы в аренду фермерам.
С 1 сентября начнут действовать новые правила изъятия земель в России

В России с 1 сентября ужесточат критерии для изъятия бесхозных земельных участков

13:04 17.08.2025
 
Село Молочное, в котором выделили 165 земельных участков для участников СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В России с 1 сентября вступят в силу новые критерии, по которым земельные участки могут быть признаны бесхозными и изъяты, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.
"В России с 1 сентября начнут действовать новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет – для земель под строительство, семь лет – под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)", – рассказал Колунов.
Еще одним критерием станет захламление более половины территории отходами или мусором. Если собственник в течение года не устранит нарушения после их выявления, участок может быть изъят.
Кроме того, изъятию будут подлежать наделы с ненадлежащим содержанием построек – при разрушениях стен, отсутствии окон или иных грубых нарушениях. Важным фактором станет и зарастание территории сорной растительностью: если в течение года более 50% площади участка занято сорняками выше одного метра, это также станет причиной для изъятия.

"Подчеркну, что изъятие неиспользуемой земли – крайняя мера. Сначала по критериями отработают профильные органы, проверят обоснованность, дадут собственнику земли возможность предоставить объяснения и устранить проблему. Если реакции не последует, то уже через суд запустится процедура изъятия. Но, отмечу, что есть право, допустимо продлить срок устранения проблемы через суд", – заключил зампред комитета ГД.

Ранее сообщалось, что в Крыму в муниципальную собственность возвращены 39 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель, из них почти 18 тысяч га уже переданы в аренду фермерам.
