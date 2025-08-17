https://crimea.ria.ru/20250817/s-1-sentyabrya-nachnut-deystvovat-novye-pravila-izyatiya-zemel-v-rossii-1148786730.html

С 1 сентября начнут действовать новые правила изъятия земель в России

С 1 сентября начнут действовать новые правила изъятия земель в России - РИА Новости Крым, 17.08.2025

С 1 сентября начнут действовать новые правила изъятия земель в России

В России с 1 сентября вступят в силу новые критерии, по которым земельные участки могут быть признаны бесхозными и изъяты, сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 17.08.2025

2025-08-17T13:04

2025-08-17T13:04

2025-08-17T13:04

новости

государственная дума рф

земля

закон и право

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131020511_0:125:1280:845_1920x0_80_0_0_207f2962380520fd4f2b714aeeafbe9e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В России с 1 сентября вступят в силу новые критерии, по которым земельные участки могут быть признаны бесхозными и изъяты, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.Еще одним критерием станет захламление более половины территории отходами или мусором. Если собственник в течение года не устранит нарушения после их выявления, участок может быть изъят.Кроме того, изъятию будут подлежать наделы с ненадлежащим содержанием построек – при разрушениях стен, отсутствии окон или иных грубых нарушениях. Важным фактором станет и зарастание территории сорной растительностью: если в течение года более 50% площади участка занято сорняками выше одного метра, это также станет причиной для изъятия.Ранее сообщалось, что в Крыму в муниципальную собственность возвращены 39 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель, из них почти 18 тысяч га уже переданы в аренду фермерам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Казна Крыма пополнилась почти на миллиард от аренды госимущества и землиВ Крыму 39 тысяч га бесхозных сельхозземель вернули муниципалитетамВ Севастополе будут проверять использование участков земли по назначению

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, государственная дума рф, земля, закон и право, общество