После атаки беспилотников на Воронежскую область задерживаются 14 поездов

В связи с падением обломков БПЛА на станции Лиски в Воронежской области в пути задерживаются 14 поездов, сообщает Федеральная пассажирская компания. РИА Новости Крым, 17.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В связи с падением обломков БПЛА на станции Лиски в Воронежской области в пути задерживаются 14 поездов, сообщает Федеральная пассажирская компания.Ранее в воскресенье губернатор региона Александр Гусев сообщал, что из-за падения обломков беспилотника была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции.В РЖД уточнили, что задерживаются поезда:№11 Анапа – Москва№20 Москва – Ростов№113 Краснодар – Москва№135 Махачкала – Санкт-Петербург№143 Кисловодск – Москва№155 Анапа – Москва№215 Барнаул – Адлер№233 Новороссийск – Москва№241 Киров – Анапа№472 Москва – Адлер№479 Сухум – Санкт-Петербург№511 Воркута – Новороссийск№542 Москва – Адлер№562 Москва – Имеретинский курортВремя задержки составляет до 2,5 часов, уточнили в пассажирской компании. И подчеркнули, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, делают все возможное для сокращения времени задержки.Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" по ссылке, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

