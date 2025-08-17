После атаки беспилотников на Воронежскую область задерживаются 14 поездов
14 поездов задерживаются после атаки беспилотников на Воронежскую область
08:07 17.08.2025 (обновлено: 08:18 17.08.2025)
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный светофор на станции Боголюбово Владимирской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В связи с падением обломков БПЛА на станции Лиски в Воронежской области в пути задерживаются 14 поездов, сообщает Федеральная пассажирская компания.
Ранее в воскресенье губернатор региона Александр Гусев сообщал, что из-за падения обломков беспилотника была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции.
В РЖД уточнили, что задерживаются поезда:
№11 Анапа – Москва
№20 Москва – Ростов
№113 Краснодар – Москва
№135 Махачкала – Санкт-Петербург
№143 Кисловодск – Москва
№155 Анапа – Москва
№215 Барнаул – Адлер
№233 Новороссийск – Москва
№241 Киров – Анапа
№472 Москва – Адлер
№479 Сухум – Санкт-Петербург
№511 Воркута – Новороссийск
№542 Москва – Адлер
№562 Москва – Имеретинский курорт
Время задержки составляет до 2,5 часов, уточнили в пассажирской компании. И подчеркнули, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, делают все возможное для сокращения времени задержки.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" по ссылке, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
