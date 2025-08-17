Рейтинг@Mail.ru
После атаки беспилотников на Воронежскую область задерживаются 14 поездов - РИА Новости Крым, 17.08.2025
После атаки беспилотников на Воронежскую область задерживаются 14 поездов
После атаки беспилотников на Воронежскую область задерживаются 14 поездов - РИА Новости Крым, 17.08.2025
После атаки беспилотников на Воронежскую область задерживаются 14 поездов
В связи с падением обломков БПЛА на станции Лиски в Воронежской области в пути задерживаются 14 поездов, сообщает Федеральная пассажирская компания. РИА Новости Крым, 17.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В связи с падением обломков БПЛА на станции Лиски в Воронежской области в пути задерживаются 14 поездов, сообщает Федеральная пассажирская компания.Ранее в воскресенье губернатор региона Александр Гусев сообщал, что из-за падения обломков беспилотника была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции.В РЖД уточнили, что задерживаются поезда:№11 Анапа – Москва№20 Москва – Ростов№113 Краснодар – Москва№135 Махачкала – Санкт-Петербург№143 Кисловодск – Москва№155 Анапа – Москва№215 Барнаул – Адлер№233 Новороссийск – Москва№241 Киров – Анапа№472 Москва – Адлер№479 Сухум – Санкт-Петербург№511 Воркута – Новороссийск№542 Москва – Адлер№562 Москва – Имеретинский курортВремя задержки составляет до 2,5 часов, уточнили в пассажирской компании. И подчеркнули, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, делают все возможное для сокращения времени задержки.Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" по ссылке, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
воронежская область, российские железные дороги (ржд), новости, поезд, железная дорога, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
После атаки беспилотников на Воронежскую область задерживаются 14 поездов

14 поездов задерживаются после атаки беспилотников на Воронежскую область

08:07 17.08.2025 (обновлено: 08:18 17.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный светофор на станции Боголюбово Владимирской области
Железнодорожный светофор на станции Боголюбово Владимирской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В связи с падением обломков БПЛА на станции Лиски в Воронежской области в пути задерживаются 14 поездов, сообщает Федеральная пассажирская компания.
Ранее в воскресенье губернатор региона Александр Гусев сообщал, что из-за падения обломков беспилотника была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции.
В РЖД уточнили, что задерживаются поезда:
№11 Анапа – Москва
№20 Москва – Ростов
№113 Краснодар – Москва
№135 Махачкала – Санкт-Петербург
№143 Кисловодск – Москва
№155 Анапа – Москва
№215 Барнаул – Адлер
№233 Новороссийск – Москва
№241 Киров – Анапа
№472 Москва – Адлер
№479 Сухум – Санкт-Петербург
№511 Воркута – Новороссийск
№542 Москва – Адлер
№562 Москва – Имеретинский курорт
Время задержки составляет до 2,5 часов, уточнили в пассажирской компании. И подчеркнули, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, делают все возможное для сокращения времени задержки.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" по ссылке, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
Лента новостейМолния