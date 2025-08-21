Рейтинг@Mail.ru
10 поездов в Крым и из Крыма задерживаются - ситуация к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 21.08.2025
10 поездов в Крым и из Крыма задерживаются - ситуация к вечеру четверга
10 поездов в Крым и из Крыма задерживаются - ситуация к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 21.08.2025
10 поездов в Крым и из Крыма задерживаются - ситуация к вечеру четверга
10 поездов в Крым и обратно задерживаются в пути - о ситуации на вечер четверга сообщает "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T19:31
2025-08-21T20:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. 10 поездов в Крым и обратно задерживаются в пути - о ситуации на вечер четверга сообщает "Гранд Сервис Экспресс".В четверг утром в РЖД сообщили, что 19 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области. Инцидент произошел на участке Россошь – Сохрановка. В результате происшествия в районе станций Журавка и Райновская отсутствовало напряжение в контактной сети. Позже поезда возобновили движение. По состоянию на 13 часов семь поездов "Таврия" задерживались в пути, сейчас их число увеличилось.В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время опоздания на 19.00 МСК: В Крым:- №068 Москва – Симферополь, отправлением 20.08, опоздание 5,5 часов,- №92 Москва – Севастополь, отправлением 20.08, опоздание 1 час,- №173 Москва – Евпатория, отправлением 20.08, опоздание 1 час,- №179 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа,- №97 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1 час.Из Крыма:- №28 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 4 часа,- №164 Феодосия – Москва, отправлением 20.08, опоздание 3 часа,- №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 3 часа,- №180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 4 часа,- №068 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 4 часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
10 поездов в Крым и из Крыма задерживаются - ситуация к вечеру четверга

10 поездов в Крым и обратно задерживаются в пути - ситуация на вечер четверга

19:31 21.08.2025 (обновлено: 20:07 21.08.2025)
 
Поезд
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. 10 поездов в Крым и обратно задерживаются в пути - о ситуации на вечер четверга сообщает "Гранд Сервис Экспресс".
В четверг утром в РЖД сообщили, что 19 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области. Инцидент произошел на участке Россошь – Сохрановка. В результате происшествия в районе станций Журавка и Райновская отсутствовало напряжение в контактной сети. Позже поезда возобновили движение. По состоянию на 13 часов семь поездов "Таврия" задерживались в пути, сейчас их число увеличилось.
В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время опоздания на 19.00 МСК:

В Крым:
- №068 Москва – Симферополь, отправлением 20.08, опоздание 5,5 часов,

- №92 Москва – Севастополь, отправлением 20.08, опоздание 1 час,

- №173 Москва – Евпатория, отправлением 20.08, опоздание 1 час,

- №179 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа,

- №97 Москва – Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1 час.
Из Крыма:
- №28 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 4 часа,

- №164 Феодосия – Москва, отправлением 20.08, опоздание 3 часа,

- №008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 3 часа,

- №180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 4 часа,

- №068 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 4 часа.
