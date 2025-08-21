https://crimea.ria.ru/20250821/poezd-v-krym-i-esche-18-sostavov-zaderzhivayutsya-v-voronezhskoy-oblasti-1148874053.html

Поезд в Крым и еще 18 составов задерживаются в Воронежской области

Поезд в Крым и еще 18 составов задерживаются в Воронежской области - РИА Новости Крым, 21.08.2025

Поезд в Крым и еще 18 составов задерживаются в Воронежской области

19 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области, в том числе один в Крым. Об этом сообщили в РЖД. РИА Новости Крым, 21.08.2025

2025-08-21T06:46

2025-08-21T06:46

2025-08-21T06:49

российские железные дороги (ржд)

атаки всу

поезд

воронежская область

происшествия

новости

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/51/1118485172_585:0:1620:582_1920x0_80_0_0_fec0d5f86d857438ef1a84ddc35be205.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. 19 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области, в том числе один в Крым. Об этом сообщили в РЖД.Инцидент произошел на участке Россошь – Сохрановка.Задерживаются следующие поезда: № 135 Махачкала – Санкт-Петербург № 11 Анапа – Москва № 143 Кисловодск – Москва № 125 Новороссийск – Москва № 547 Имеретинский Курорт – Белгород № 241 Анапа – Киров № 285 Новороссийск – Мурманск № 459 Адлер – Тамбов № 246 Санкт-Петербург – Ейск № 68 Москва – Симферополь № 234 Москва – Новороссийск № 144 Москва – Кисловодск № 576 Москва – Имеретинский Курорт № 114 Москва – Краснодар № 480 Санкт-Петербург – Сухуми № 20 Москва – Ростов-на-Дону № 49 Кисловодск – Санкт-Петербург № 217 Анапа – Москва № 512 Воркута – Новороссийск Как сообщалось, силы ПВО сбили более 10 беспилотников в одном из районов на юге Воронежской области. В результате падения БПЛА без света остаются несколько сел, в районе станций Журавка и Райновская (участок Россошь — Сохрановка) отсутствует напряжение в контактной сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

воронежская область

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российские железные дороги (ржд), атаки всу, поезд, воронежская область, происшествия, новости, крым