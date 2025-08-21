Рейтинг@Mail.ru
21.08.2025
Поезд в Крым и еще 18 составов задерживаются в Воронежской области
19 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области, в том числе один в Крым. Об этом сообщили в РЖД. РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T06:46
2025-08-21T06:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. 19 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области, в том числе один в Крым. Об этом сообщили в РЖД.Инцидент произошел на участке Россошь – Сохрановка.Задерживаются следующие поезда: № 135 Махачкала – Санкт-Петербург № 11 Анапа – Москва № 143 Кисловодск – Москва № 125 Новороссийск – Москва № 547 Имеретинский Курорт – Белгород № 241 Анапа – Киров № 285 Новороссийск – Мурманск № 459 Адлер – Тамбов № 246 Санкт-Петербург – Ейск № 68 Москва – Симферополь № 234 Москва – Новороссийск № 144 Москва – Кисловодск № 576 Москва – Имеретинский Курорт № 114 Москва – Краснодар № 480 Санкт-Петербург – Сухуми № 20 Москва – Ростов-на-Дону № 49 Кисловодск – Санкт-Петербург № 217 Анапа – Москва № 512 Воркута – Новороссийск Как сообщалось, силы ПВО сбили более 10 беспилотников в одном из районов на юге Воронежской области. В результате падения БПЛА без света остаются несколько сел, в районе станций Журавка и Райновская (участок Россошь — Сохрановка) отсутствует напряжение в контактной сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Поезд в Крым и еще 18 составов задерживаются в Воронежской области

Поезд в Крым и еще 18 составов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области

06:46 21.08.2025 (обновлено: 06:49 21.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. 19 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области, в том числе один в Крым. Об этом сообщили в РЖД.
Инцидент произошел на участке Россошь – Сохрановка.
Задерживаются следующие поезда:
№ 135 Махачкала – Санкт-Петербург
№ 11 Анапа – Москва
№ 143 Кисловодск – Москва
№ 125 Новороссийск – Москва
№ 547 Имеретинский Курорт – Белгород
№ 241 Анапа – Киров
№ 285 Новороссийск – Мурманск
№ 459 Адлер – Тамбов
№ 246 Санкт-Петербург – Ейск
№ 68 Москва – Симферополь
№ 234 Москва – Новороссийск
№ 144 Москва – Кисловодск
№ 576 Москва – Имеретинский Курорт
№ 114 Москва – Краснодар
№ 480 Санкт-Петербург – Сухуми
№ 20 Москва – Ростов-на-Дону
№ 49 Кисловодск – Санкт-Петербург
№ 217 Анапа – Москва
№ 512 Воркута – Новороссийск
"Максимальное время задержки поездов по состоянию на 06:35 мск составляет около 4 часов. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", - говорится в сообщении РЖД.
Как сообщалось, силы ПВО сбили более 10 беспилотников в одном из районов на юге Воронежской области. В результате падения БПЛА без света остаются несколько сел, в районе станций Журавка и Райновская (участок Россошь — Сохрановка) отсутствует напряжение в контактной сети.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
