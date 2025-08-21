https://crimea.ria.ru/20250821/dvizhenie-poezdov-v-voronezhskoy-oblasti-vozobnovili-1148874481.html
Движение поездов в Воронежской области возобновили
Движение поездов в Воронежской области возобновили - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Движение поездов в Воронежской области возобновили
Движение поездов в Воронежской области, приостановленное из-за падения беспилотника, возобновлено. Об этом сообщили в РЖД. РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T07:18
2025-08-21T07:18
2025-08-21T07:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Движение поездов в Воронежской области, приостановленное из-за падения беспилотника, возобновлено. Об этом сообщили в РЖД.Пассажиров поездов, следующих задержкой более 4 часов, обеспечат питанием. Ранее сообщалось, что поезд Москва – Симферополь и еще 18 составов задерживаются из-за происшествия в Воронежской области.Ночью силы ПВО сбили более 10 беспилотников в одном из районов на юге Воронежской области, сообщал губернатор. В результате падения БПЛА без света остаются несколько сел, в районе станций Журавка и Райновская (участок Россошь — Сохрановка) отсутствовало напряжение в контактной сети.
Движение поездов в Воронежской области возобновили
Движение поездов в Воронежской области возобновлено - РЖД
07:18 21.08.2025 (обновлено: 07:52 21.08.2025)