Движение поездов в Воронежской области возобновили

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Движение поездов в Воронежской области, приостановленное из-за падения беспилотника, возобновлено. Об этом сообщили в РЖД.Пассажиров поездов, следующих задержкой более 4 часов, обеспечат питанием. Ранее сообщалось, что поезд Москва – Симферополь и еще 18 составов задерживаются из-за происшествия в Воронежской области.Ночью силы ПВО сбили более 10 беспилотников в одном из районов на юге Воронежской области, сообщал губернатор. В результате падения БПЛА без света остаются несколько сел, в районе станций Журавка и Райновская (участок Россошь — Сохрановка) отсутствовало напряжение в контактной сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

