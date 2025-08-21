Рейтинг@Mail.ru
В пути следования задерживаются 7 поездов "Таврия" - оперативные данные - РИА Новости Крым, 21.08.2025
В пути следования задерживаются 7 поездов "Таврия" - оперативные данные
В пути следования задерживаются 7 поездов "Таврия" - оперативные данные - РИА Новости Крым, 21.08.2025
В пути следования задерживаются 7 поездов "Таврия" - оперативные данные
Семь поездов "Таврия" задерживаются в пути следования из-за происшествия в Воронежской области. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 21.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Семь поездов "Таврия" задерживаются в пути следования из-за происшествия в Воронежской области. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".В четверг утром в РЖД сообщили, что 19 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области. Инцидент произошел на участке Россошь – Сохрановка. В результате инцидента в районе станций Журавка и Райновская отсутствовало напряжение в контактной сети. Позже поезда возобновили движение.В Крым задерживаются:№068 Москва – Симферополь, отправлением 20.08, опоздание 5 часов №007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа№163 Москва – Феодосия, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа №92 Москва – Севастополь, отправлением 20.08, опоздание 1 часИз Крыма: №18 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа№28 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 3 часа№164 Феодосия – Москва, отправлением 20.08, опоздание 2 часа
В пути следования задерживаются 7 поездов "Таврия" - оперативные данные

Из-за ЧП в Воронежской области в пути задерживаются 7 крымских поездов "Таврия"

13:34 21.08.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Семь поездов "Таврия" задерживаются в пути следования из-за происшествия в Воронежской области. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
В четверг утром в РЖД сообщили, что 19 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области. Инцидент произошел на участке Россошь – Сохрановка. В результате инцидента в районе станций Журавка и Райновская отсутствовало напряжение в контактной сети. Позже поезда возобновили движение.
"По состоянию на 13:00 в пути следования задерживаются 7 поездов "Таврия", - говорится в сообщении.
В Крым задерживаются:
№068 Москва – Симферополь, отправлением 20.08, опоздание 5 часов
№007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа
№163 Москва – Феодосия, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа
№92 Москва – Севастополь, отправлением 20.08, опоздание 1 час
Из Крыма:
№18 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа
№28 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 3 часа
№164 Феодосия – Москва, отправлением 20.08, опоздание 2 часа
"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - подчеркнули в компании.
