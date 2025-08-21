https://crimea.ria.ru/20250821/v-puti-sledovaniya-zaderzhivayutsya-7-poezdov-tavriya---operativnye-dannye-1148882481.html

В пути следования задерживаются 7 поездов "Таврия" - оперативные данные

В пути следования задерживаются 7 поездов "Таврия" - оперативные данные - РИА Новости Крым, 21.08.2025

В пути следования задерживаются 7 поездов "Таврия" - оперативные данные

Семь поездов "Таврия" задерживаются в пути следования из-за происшествия в Воронежской области. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 21.08.2025

2025-08-21T13:34

2025-08-21T13:34

2025-08-21T13:33

крым

новости крыма

беспилотник (бпла, дрон)

воронежская область

поезд "таврия"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124244065_213:168:1280:768_1920x0_80_0_0_ec5b9dfcc55c4dd47a75cc13267b42a4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Семь поездов "Таврия" задерживаются в пути следования из-за происшествия в Воронежской области. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".В четверг утром в РЖД сообщили, что 19 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области. Инцидент произошел на участке Россошь – Сохрановка. В результате инцидента в районе станций Журавка и Райновская отсутствовало напряжение в контактной сети. Позже поезда возобновили движение.В Крым задерживаются:№068 Москва – Симферополь, отправлением 20.08, опоздание 5 часов №007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа№163 Москва – Феодосия, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа №92 Москва – Севастополь, отправлением 20.08, опоздание 1 часИз Крыма: №18 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа№28 Симферополь – Москва, отправлением 20.08, опоздание 3 часа№164 Феодосия – Москва, отправлением 20.08, опоздание 2 часа Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), воронежская область, поезд "таврия"