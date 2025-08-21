https://crimea.ria.ru/20250821/71-poezd-zaderzhivaetsya-posle-chp-v-voronezhskoy-oblasti-iz-za-ataki-vsu-1148896558.html

71 поезд задерживается после ЧП в Воронежской области из-за атаки ВСУ

71 поезд задерживается после ЧП в Воронежской области из-за атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 21.08.2025

71 поезд задерживается после ЧП в Воронежской области из-за атаки ВСУ

С опозданием идет 71 поезд дальнего следования после приостановки движения по маршрутам из-за нарушения работы контактной сети при падении беспилотника в... РИА Новости Крым, 21.08.2025

2025-08-21T19:50

2025-08-21T19:50

2025-08-21T19:50

поезд

российские железные дороги (ржд)

происшествия

новости

транспорт

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/18/1129597088_0:64:3413:1984_1920x0_80_0_0_c8b59b0d5975200dd867ed76efcdcc73.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. С опозданием идет 71 поезд дальнего следования после приостановки движения по маршрутам из-за нарушения работы контактной сети при падении беспилотника в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.Уточняется, что максимальное время задержки достигает 5,5 часов. В связи с поздним прибытием изменится и время отправления поездов, подчеркивают в РЖД.Так, поезд № 42 Москва – Саранск отправится с Казанского вокзала столицы 22 августа не ранее 0-00 (вместо отправления 21 августа в 21-50). А поезд № 24 Москва – Казань покинет Казанский вокзал 22 августа не ранее 1-00 (вместо отправления 21 августа в 23-10).В РЖД напоминают, что обо всех изменениях информируют пассажиров по СМС.Рано утром в четверг, 21 августа, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ходе отражения атаки на регион украинских беспилотников поврежден объект энергетики, без электричества остались несколько сел, а также задержаны несколько пассажирских поездов.В РЖД тогда уточнили, что при падении БПЛА была повреждена контактная сметь, и движение поездов приостановлено в районе станций Журавка и Райновская (участок Россошь – Сохрановка).Около 7 утра стало известно, что из-за ЧП задерживается поезд в Крым и еще 18 составов. Менее часа спустя в РЖД сообщили, что движение ранее задержанных поездов в Воронежской области возобновлено. В "Гранд Сервис Экспресс" в середине дня предупредили о задержке семи поездов в Крым и из Крыма.Позже в компании-перевозчике сообщили, что число задержанных из-за происшествия в Воронежской области поездов "Таврия" выросло до 10, а время задержки до 5,5 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250821/10-poezdov-v-krym-i-iz-kryma-zaderzhivayutsya---situatsiya-k-vecheru-chetverga-1148896410.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, российские железные дороги (ржд), происшествия, новости, транспорт, россия